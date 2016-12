SSC Farul Constanța joacă la Kogălniceanu

La sfârșitul acestei săptămâni sunt programate noi etape în campionatele de fotbal din județul Constanța, respectiv în Ligile IV, V și VI. Toate meciurile din Liga a IV-a, etapa a 8-a, vor avea loc sâmbătă, după următorul program: Victoria Mihai Viteazu - CS Eforie (ora 14.00 juniorii; ora 16.00 seniorii); Gloria Albești - Unirea Topraisar (10.00; 12.00); CS Mihail Kogălniceanu - SSC Farul Constanța (14.00; 16.00); Farul Tuzla - Voința Valu lui Traian (10.00; 12.00; se joacă la Eforie Sud); Știința Poarta Albă - CS Năvodari (13.00; 15.00); Portul Constanța - Viitorul Fântânele (11.00; 13.00); Gloria Băneasa - CS Agigea (10.00; 12.00); Avântul Comana - CSO Ovidiu (11.00; 13.00); CFR Constanța - Sparta Techirghiol (12.00; 10.00). Clasament seniori: 1. SSC Farul 21p (golaveraj 29-3); 2. CS Agigea 21p (32-10); 3. CS Năvodari 18p (34-9). Clasament juniori: 1. Portul 19p (golaveraj 35-6); 2. CS Năvodari 18p (78-7); 3. Victoria Mihai Viteazu 18p (41-9); 4. CS Mihail Kogălniceanu 18p (33-9).

În Liga a V-a, duminică are loc etapa a 6-a. Iată meciurile: Atletic 2 Mai - Recolta Nicolae Bălcescu (ora 14.00); Dacia Mircea Vodă - Voința Săcele (ora 16.30); Litoral Corbu - Viitorul Cobadin (ora 11.00); CS II Agigea - CS Murfatlar (ora 14.00); Speranța Nisipari - Viitorul Târgușor (ora 11.00); Sport Prim Oltina - Viitorul Pecineaga (ora 11.00); Voința Siminoc - Castelanii Castelu (ora 14.00; se joacă la Murfatlar); Victoria Cumpăna - AS Carvăn (ora 16.00). Clasament: 1. Carvăn 15p; 2. Agigea II 12p; 3. Murfatlar 10p.

Etapa a 5-a din Liga a VI-a se desfășoară tot duminică, după cum urmează:

SERIA NORD (ora 11.00): Voința Cochirleni - Înfrățirea Cogealac (ora 15.00); Spicul Horia - CSȘ Medgidia (ora 14.00); Carsium Hârșova - Gloria Seimeni; Dunărea Ciobanu - Viitorul Cuza Vodă; CS Peștera - Dunaris Topalu (ora 13.30); Sportul Tortoman - Pescărușul Gîrliciu; Pescarul Ghindărești - Danubius Rasova; Steaua Speranței Siliștea - Axiopolis Sport II Cernavodă (ora 14.00). Clasament: 1. Peștera 10p; 2. Cochirleni 9p (golaveraj 21-7); 3. Cernavodă 9p (12-4); 4. Tortoman 9p (14-7).

SERIA SUD (ora 11.00): Inter Ion Corvin - Dunărea Ostrov (ora 14.00; se joacă la Viile); Viitorul II Cobadin - AS Bărăganu; Fulgerul Chirnogeni - Marmura Deleni; AS Pelinu - Luceafărul Amzacea (ora 14.00); Sacidava Aliman - Olimpia Constanța (ora 14.00; se joacă la Dunăreni); Trophaeum Adamclisi - AS Ciocârlia (ora 15.00); FC Mereni - AS Independența (se joacă la Osmancea); GSIB Mangalia - Viitorul Cerchezu (teren GSIB). Clasament: 1. Ion Corvin 12p; 2. Ostrov 9p/3j (golaveraj 20-8); 3. Bărăganu 9p (10-4); 4. Mereni 9p (12-7); 5. Olimpia 9p (9-4); 6. Adamclisi 9p (8-3).

CURSURI PENTRU ARBITRI DE FOTBAL

Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Comisia Județeană de Arbitri anunță că au început înscrierile pentru Cursul de arbitri de fotbal. Deschiderea cursului este programată pentru data de 29 septembrie 2016, ora 18.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, sala mică. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, se pot înscrie la sediul Asociației Județene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoană de contact: Dumitru Momescu (0732-655.983), secretar CJA Constanța. Cursurile sunt gratuite.

