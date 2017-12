Statistica dă Copy - Paste la creşterea economică

„CIFRELE NU MINTE” Institutul Naţional de Statistică. INS. Ce tare trebuie să fie să lucrezi acolo şi să ai atâta putere! De informare, ar spune unii; de dezinformare şi propagandă, ar spune alţii. Depinde de ce parte a baricadei te afli. Vrem puţin optimism? Nicio problemă! INS ajustează un deflator, inventează un efect de bază, pune pixul la treabă şi, iată, avem creştere! Vrem să speriem un pic oamenii cu bani? Simplu! Două-trei ajustări sezoniere şi indexări pe principiul „uite d-aia” şi sectorul X scade, ţipând în drum spre mormânt că lucrurile s-ar putea schimba cu nişte finanţare de la centru. Sau de la bănci. Sau de la mama. Nu contează, bani să fie. Desigur, o dată la doi, trei ani vin ciudaţii ăia de la Comisia Europeană şi ne dau cu rapoartele în cap, făcându-ne (iarăşi) de râs în faţa comunităţii şi fluturându-ne infringementul în faţă pentru statistici greşite şi bine/rău intenţionate. La finele acestei săptămâni, INS a publicat estimările de creştere economică pentru trimestrul III, oferindu-le autorităţilor numai motive de bucurie. Avem o creştere de 1,6%, vezi Doamne, nu exclusiv din agricultură, ci din industria care duduie şi din exporturile care nu mai au loc în Vamă. În ciuda mediului de afaceri care mai are puţin şi iese în stradă, a creditării blocate, deficitului de cerere şi problemelor din zona euro (principalul destinatar al exporturilor noastre, printre altele), ţara noastră are prima creştere din UE! Pe procente, evident. Iată că nici măcar Franţa, a doua mare putere economică din Uniune, nu se apropie de noi, urcând cu „doar” 0,8%. Polonia, care se vrea a fi un model de emergenţă, un „aşa da” al regiunii, e departe de noi, cu „zero virgulă ceva”. Dar procentele nu păcălesc pe nimeni. Acel 0,8% al Franţei înseamnă mai mult decât PIB-ul cumulat al Românei din ultimii 25 de ani. Detalii.

AJUSTAREA MOARTE N-ARE Exact ca în 2011, când creşterea estimată de INS pentru trimestrul III era de 1,9%, economia se simte mult mai slabă. „Pentru 2011, cifrele oficiale au fost reduse cu 20 miliarde lei (!!!) doi ani mai târziu. Dacă INS nu ajusta din pix deflatorul, 2011 ar fi fost un an de scădere. Acum, ca şi atunci, deşi ni se spune altceva, agricultura are o contribuţie importantă la avansul PIB. Fără ea, creşterea ar rămâne sub 0,5%”, spune analistul Florin Cîţu. Şi, dacă tot facem comparaţii, iată cum arată rapoartele Statisticii pentru trimestrul III din 2011, respectiv 2013. O să înţelegeţi ce se întâmplă şi de ce e atât de tare să lucrezi acolo:

• Comunicat 2013: „Conform primelor estimări, PIB în trimestrul III a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,6% comparativ cu trimestrul II 2013 (date ajustate sezonier). Faţă de acelaşi trimestru din 2012, PIB a înregistrat o creştere cu 4,1% atât pe seria brută, cât şi pe seria ajustată sezonier. În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie, PIB a crescut, comparativ cu perioada corespunzătoare din 2012, cu 2,7%, atât pe serie brută, cât şi pe serie ajustată sezonier”.

• Comunicat 2011: „Conform primelor estimări, PIB în trimestrul III a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,9% comparativ cu trimestrul II 2011 (date ajustate sezonier). Faţă de acelaşi trimestru din 2010, PIB a înregistrat o creştere cu 4,4% atât pe seria brută, cât şi pe seria ajustată sezonier. În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie, PIB a crescut, comparativ cu perioada corespunzătoare din 2010, cu 2,7%, atât pe serie brută, cât şi pe serie ajustată sezonier”

No comment.