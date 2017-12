Steaua, la prima înfrângere

09:02:49 / 12 Aprilie 2014

Surpriza mare?

Evident ca rezultatul este osurpriza,dar nu-i chiar asa de mare! Cel putin 4 jucatori ai Vasluiului pot fi titulari certi la Steaua. Fundasul lor dreapta a fost formidabil,iar Ortiz pur si simplu imperial! Steaua,pe fondul problemor financiare ale CFR,Dinamo,Vaslui sau Rapid si ajutata de arbitri cu cel putin 10 puncte(si ieri a fost 11m cu cartonas rovu la faultul asupre lui Antal!) are un avans linistitor. Umflata in valoare de o presa slugarnica si in mod sigur interesata s-a ajuns la falsa concluzie ca avem doar o echipa,dar care cand da de greu se desumfla si capoteaza lamentabil. Reghe,antrenor dat afara de la Bistrita pentru blaturi si de la Craiova pentru rezultate slabe sa fie mai atent cu laudele la echipa lui,precum si sa mai critice,cand pierde,tactica adversarilor. Si mai ales sa nu se mai laude singur. Sa nu uite cand,marginalizat,la periferia capitalei obtinea rezultate ciudate,gen 3-3 cu Farul dupa 0-3,sau 4-4 cu Navodari dupa 1-4. Si inca ceva:cum de jucatorii Stelei nu reusesc sa lamureasca echipe straine pentru transferuri? Cum cei trei transferati,Rusescu,Chiriches si Bourceanu,varfuri valorice la Steaua n-au confirmat pana acum la echipe din esalonul doi in tarile unde au ajuns?