Ştefan Bănică Jr., în concert la Constanţa

Artistul cu cel mai bun show live din România, distincţie pe care Ştefan Bănică Jr. a primit-o în cadrul Premiilor MTV 2007, va pleca, începînd cu data de 2 iunie, într-un turneu naţional. Ştefan va concerta în cinci oraşe, recitalurile urmînd să se desfăşoare sub titulatura „Toată lumea dansează”, iar în oraşul de la malul mării, interpretul va concerta pe data de 6 iunie, la Sala Sporturilor. Interpretul îi invită pe toţi iubitorii muzicii sale, indiferent de vîrstă, din Bacău (2 iunie, Sala Sporturilor), Tulcea (4 iunie, Sala Sporturilor), Galaţi (8 iunie, Patinoarul Artificial) şi Iaşi (10 iunie, Sala Sporturilor) la o explozie de… energie.

Alături de Ştefan Bănică Jr, în turneu va fi prezent şi baletul emisiunii pe care o prezintă artistul, care promite momente coregrafice spectaculoase pentru un show total. „După un an de zile în care m-am împrietenit cu dansul şi cu oameni care ştiu să danseze, am decis să fac un concert în care dansul joacă un rol principal. De-abia aştept să mă întîlnesc cu publicul meu în aceste cinci oraşe din ţară, unde schimbul de energie dintre noi cred că va fi exploziv, pentru că, aşa cum anunţă şi titlul concertului, toată lumea dansează”, a mărturisit Ştefan Bănică Jr. Spectatorii vor avea parte de două ore dinamice, care vor sta sub semnul dansului, pentru că din playlist-ul concertului nu vor lipsi piese precum „Veta”, „Toată lumea dansează”, „Dansează baba” sau „Dirty Dancing”. Mai mult, recitalurile vor avea şi cîteva momente emoţionante, întrucît Ştefan Bănică Jr. va interpreta şi piesa în duet cu tatăl său, „Cum am ajuns să te iubesc”. „Aş vrea ca publicul care vine la spectacol să lase toate grijile şi toate problemele acasă şi timp de două ore, să cînte şi să danseze cu noi, indiferent de vîrstă, sex sau poziţie socială. Oameni buni, nu uitaţi să votaţi cu prezenţa voastră un concert care dă startul unei veri în paşi de dans!”, a mai spus artistul.

Ştefan Bănică Jr. a devenit cunoscut publicului larg, mai întîi ca actor prin apariţiile sale în filme sau în numeroasele piese de teatru în care a jucat. Însă, cariera sa muzicală a început în anul 1992, cînd a înregistrat primul său album intitulat „Un actor, un rock’n’roll”. A urmat apoi, în 1996, discul „Te rock … frumos”, un album la care Ştefan a colaborat pentru prima data cu trupa „Rock’n’roll Band” şi grupul vocal „The ‘50’s”. În anii 2000, Ştefan Bănică s-a prezentat cu albumul „Cel de acum” care, prin muzicalitate, îl reprezintă pe artist cel mai bine. Rasplata sa cea mai mare, pe lîngă marele său succes la public, a fost cîştigarea Premiului I la Festivalul Mamaia 2000 cu piesa „Poveste”.

Biletele la concertele pe care artistul le va susţine în ţară vor avea preţuri accesibile şi se pot cumpăra de la casele de bilete ale sălilor de spectacol, de la agenţiile teatrale din fiecare oraş, de la casele de cultură, dar şi online, de pe site-urile www.bilet.ro.