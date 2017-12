Stelian Moculescu, încîntat de ospitalitatea constănţenilor

Prezenţi la sfîrşitul săptămînii trecute în Constanţa, pentru cele trei meciuri amicale disputate în compania campioanei României, Club Volei Municipal Tomis, jucătorii şi antrenorii de la VfB Friedrichshafen au rămas cu amintiri foarte plăcute din România. „Consider ca foarte utile aceste meciuri amicale jucate la Constanţa, unde am fost foarte bine primiţi. Ospitalitatea românilor a fost senzaţională”, a declarat antrenorul principal al campioanei Germaniei, Stelian Moculescu, pentru site-ul oficial al clubului. „Am încercat mai multe lucruri la Constanţa şi mă bucur că am destule opţiuni pentru viitorul sezon. Important este că am jucat trei partide acolo şi toţi jucătorii au avut posibilitatea să intre pe teren”, a completat Moculescu.

Selecţionerul naţionalei României a vorbit şi despre cei trei internaţionali de la Tomis pe care i-a avut ca adversari săptămîna trecută. „Began şi Voinea sînt profesionişti desăvîrşiţi şi toată vara mi-a plăcut să-i am la pregătire. Au jucat bine, la fel şi Dumitrache, care sper să primească o şansă de a juca mai mult. Are o vîrstă la care trebuie să joace cît mai mult, pentru a progresa. Are calităţi fizice excepţionale, dar unele deficienţe tehnice pe faza de atac. Mircea Dudaş (n.r. - secundul lui Moculescu la naţională, dar şi al lui Stelio De Rocco la CVM Tomis) ştie ce are de făcut, iar Stelio, un antrenor excepţional, m-a asigurat de tot ajutorul”, a declarat Moculescu, în exclusivitate pentru cotidianul Telegraf. „Sînt mulţumit de Spînu şi Gontariu. Gontariu lucrează excepţional şi a progresat spun eu, iar Spînu a avut noroc că un centru de-al nostru (n.r. - Honore) s-a accidentat destul de grav şi l-am luat la noi. El deocamdată trebuie să se acomodeze cu ritmul nostru de antrenament şi de joc. Cred că dacă va progresa aşa cum a făcut-o din luna mai pînă acum, pînă la sfîrşitul campionatului va juca fără probleme în meciurile oficiale”, a spus Moculescu despre internaţionalii români transferaţi în vară la Friedrichshafen.

Săptămîna aceasta, Tomis şi VfB se vor întîlni din nou, dar acum în Germania. Campioana României pleacă mîine spre Friedrichshafen, via Munchen, iar vineri, sîmbătă şi duminică va juca împotriva campioanei Germaniei. Vineri are loc un meci de acomodare a constănţenilor cu sala din Friedrichshafen, sîmbătă se joacă la Schwenningen, unde clubul local aniversează 150 de ani de la înfiinţare, iar duminică din nou în “ZF Arena” din Friedrichshafen, unde VfB îşi va prezenta oficial lotul cu care va aborda sezonul 2009-2010.