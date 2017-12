Steliştii au simţit ce înseamnă fotbalul adevărat

08:45:02 / 17 August 2016

Lasati scorul!

Foarte putini,suporteri sau nu,ai FCSB se asteptau la altceva decat infrangere in fata echipei M.C. insa in nici un caz la 0-5! In schimb nimeni nu se astepta ca la debutul meciului toata tribuna a doua sa fie colorata in alb-rosu si cu mesaj dinamovist. Si totul platit de patronul gazdelor! Ingeniozitatea,inteligenta,istetimea si de ce nu! inteligenta suporterilor dinamovisti a depasit orice imaginatie si va ramane in istorie ca una dintre cele mai mari realizari. Pe viitor sa nu se trezeasca fcsb-istii ca vor avea pe tricouri imprimat chipul simbolului dinamovist Catalin Haldan. Cat despre meci ingrijorator este ca trebuie sase dispute si un meci retur