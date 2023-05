Steve Vai la Sala Palatului: Program si reguli de acces

Steve Vai se numara printre cei mai influenti chitaristi ai scenei muzicale internationale. Celebrul artist va urca pe scena Salii Palatului pe 24 Aprilie

PROGRAM

19:00 - Deschiderea Portilor

20:00 - Steve Vai

Steve Vai se numara printre cei mai influenti chitaristi ai scenei muzicale internationale. Cu trei premii Grammy castigate si cu 15 nominalizari in total, alaturi de zeci de milioane de albume vandute, Vai a inceput prin a canta alaturi de marele Frank Zappa care i-a fost profesor. Turneul care trece si pe la Bucuresti poarte numele de Inviolate World Tour, la fel ca si cel mai recent albumul al artistului, "Inviolate", lansat anul trecut, iar Steve Vai declara: "Turneul Nord American a fost exceptional. Eu si trupa ne-am antrenat bine si abia asteptam sa prezint chitara Hydra fanilor din Europa cu care nu am apucat sa ma revad in turneul trecut. Reactiile voastre la albumul Inviolate au fost foarte pozitive si asta s-a vazut in presa, in numarul de bilete vandute si in energia spectatorilor asa ca asteptam foarte mult acest turneu".

Accesul publicului este permis incepand cu ora 19:00, iar spectacolul incepe la ora 20:00, astfel va rugam sa alocati timp suficient pentru drum, parcare, acces, lasarea hainelor la garderoba, si orice alte activitati ce premerg participarea la spectacol in sine, in scopul intrarii in sala de spectacole inainte de inceperea actului artistic.

Accesul in perimetrul evenimentului este permis pe baza de bilet valid. Accesul publicului dupa ora de incepere a spectacolului, asa cum apare tiparita pe bilet, nu este permis. Usile de acces in sala se vor inchide la ora inceperii spectacolului, adica 20:00

Accesul copiilor cu varste peste 2 ani este permis pe baza de bilet si doar daca acestia sunt insotiti de unul dintre parinti, posesor al unui bilet valid. Copiii sub 2 ani beneficiaza de acces gratuit, dar trebuie sa fie insotiti de cel putin un parinte, posesor al unui bilet valid. De asemenea, organizatorii recomanda, pentru a inlatura orice dubii, prezentarea la intrare a unui act doveditor al varstei copilului (copie). Va recomandam sa aduceti casti speciale pentru protectia auzului copilului. Volumul puternic poate afecta auzul celor mici. De asemenea, va rugam ca pe toata durata spectacolului sa ii tineti pe cei mici in brate.

Detinatorii de bilete pot fi controlati la intrarea in locatie pentru a se asigura respectarea regulilor anuntate. Spectatorii sunt rugati sa pastreze permanent biletele asupra lor. Dupa ce s-a facut accesul, spectatorii nu mai pot parasi incinta pentru a se reintoarce, decat daca isi achizitioneaza din nou bilet, insa nu dupa ora de incepere a spectacolului, adica 20:00.

Neprezentarea la timp in scopul intrarii in sala de spectacole, nu da dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea sa la o reprezentatie ulterioara.

Stimati spectatori, din respect pentru artisti si pentru a evita eventualele situatii neplacute, va rugam sa fiti punctuali!

INFORMATII UTILE

Este interzis:

- sticle, conserve;

- arme, bate, cutite, spray-uri, lanturi lungi, selfie stick, glow stick, obiecte ascutite, artificii

- substante interzise cf. legii 143 / 2000

- mancare sau bauturi de orice fel;

- artificii, arme, obiecte periculoase;

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

- umbrele (va rugam in caz ca se anunta ploaie sa veniti cu pelerine);

- aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

- aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

- animale de companie;

- persoanele cu probleme de ordin medical trebuie sa aiba asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

- consumul de droguri sau de alte substante ilegale in locatia unde se desfasoara evenimentul constituie infractiune si va fi pedepsita conform prevederilor legale in vigoare!

OBLIGATIILE PUBLICULUI

- sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor

- sa nu introduca sau sa nu incerce introducerea in incinta de faclii, artificii, petarde, torte, recipiente, materiale incendiare ori fumigene, substante toxice, substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant (ori alte asemenea materiale, substante sau obiecte), obiecte artizanale si de distractie, pe baza de amestecuri pirotehnice, artificii din categoria "obiecte zburatoare luminoase", pocnitori ori altele asemenea ce pot favoriza producerea si propagarea incendiilor;

- sa nu aduca in stare de neutilizare, indiferent de mod, semnele, afisele, marcajele sau altele asemenea, destinate apararii impotriva incendiilor aflate in incinta

- sa nu aduca in stare de neutilizare, indiferent de mod, mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor aflate in incinta;

- publicului ii este interzis sa dezlipeasca sau sa distruga reclamele, anunturile si afisele expuse de organizator in incinta ansamblului construit, precum si sa deterioreze, sa ridice sau sa mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului in incinta, a evacuarii persoanelor, a interventiei in situatii de urgenta sau a celor care semnaleaza existenta unui pericol pentru viata persoanelor;

BILETE

Biletele se pun in vanzare pewww.iabilet.rola urmatoarele preturi:

- Presale - Cat A Sold out, Cat B Sold Out, Cat C 169 lei, Cat D 119 lei

- La acces - Cat C 200 lei, Cat D 150 lei

La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de ticketing al agentiei de bilete.

Un eveniment BestMusic Live & METALHEAD powered by ROCK FM