Steven Seagal, EXCLUSIV, în „Telegraf”!

Steven Seagal a ajuns în Mamaia, la hotelul Vega. În urmă cu puțin timp, ieșise din hotel, pentru a se bucura de soarele prietenos de pe litoral. În timp ce una dintre cele două dubluri ale sale filma o scenă de luptă, vedeta de la Hollywood a stat sub un foișor, într-o poziție relaxată, cu picioarele ridicate pe un scăunel, fiind păzit de o armată de bodyguarzi. Doar membrii staff-ului s-au putut de apropia de el. Unul dintre ei i-a adus o cutie de trabucuri, din care starul american a ales unul. Apoi, celebrul actor s-a îndreptat spre intrarea hotelului. Fotoreporterul „Telegraf” Florin Gheorghe, prezent la fața locului, a surprins imagini în exclusivitate cu Steven Seagal.

Actorul Steven Seagal este prezent în România pentru a filma producția „Contract to Kill”, în regia lui Keoni Waxman, cunoscut pentru filme precum: „A Good Man”, „The Keeper”, „Mercenary: Absolution”, „The Force of Execution” și „Killing Salazar”. Conform unor surse, în lungmetraj joacă, alături de Seagal, Russel Wong și Ron Balicki. În România, filmările pentru „Contract to Kill” au început de duminică, primele secvențe fiind înregistrate în Piața Ovidiu. După cursa nebună cu motoare turate la maxim și împușcături, filmările s-au mutat de luni la hotelul Vega. Luni s-a filmat cu dublura lui Seagal, care a apărut în scene de luptă. Tot ieri au fost filmate și scene cu mașini și taximetre cu numere de înmatriculare în Turcia, din cadru nelipsind Chevroletul galben, fără număr, folosit duminică la filmările din Piața Ovidiu.

Marți, în cea de-a treia zi de filmări, au fost înregistrate alte scene de luptă, în care protagoniștii apar îmbrăcați în costum. Două dubluri ale lui Steven Seagal au fost implicate în acțiune. Filmările continuă până spre sfârșitul săptămânii.

