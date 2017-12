Steven Seagal filmează în hotelul lui „Nea Mărin miliardar”?

Stațiunea Mamaia, „tăcută” în extrasezon, este în vervă în aceste zile. Zona cea mai însuflețită este cea din vecinătatea hotelului Vega. Aici se turnează un film de Hollywood, „Contract to Kill”, cu Steven Seagal, Russel Wong și Ron Balicki în distribuție, în regia lui Keoni Waxman, cunoscut pentru filme precum: „A Good Man”, „The Keeper”, „Mercenary: Absolution”, „The Force of Execution” și „Killing Salazar”. Încă de luni dimineață, în zonă e agitație mare: o armată de oameni de la Castel Film Studio are grijă ca totul să se desfășoare conform cerințelor regizorului Keoni Waxman, prezent la fața locului. În jurul lui Steven Seagal, actorul din rolul principal, plutește un adevărat mister - unii spun că ar sta ascuns în hotel, departe de ochii presei, care nu are acces în interior, alții spun că nu a sosit încă de la București. Cert este că luni, în jurul amiezii, au fost filmate câteva cadre de acțiune în care apare dublura celebrului actor. Din scene nu au lipsit mașini și taximetre galbene, cu număr de înmatriculare în Turcia, dar nici Chevroletul galben, fără număr, folosit duminică la filmările din Piața Ovidiu, unde a avut loc o urmărire între mașini exact ca-n filme, dar cu sonorul... tăiat.

Hotel Vega se dovedește a fi unul dintre „platourile de filmare” preferate de cineaști, fie ei români sau străini, aici fiind locul unde, la sfârșitul anilor '70 erau filmate scene din comedia românească de mare succes „Nea Mărin miliardar”, în regia lui Sergiu Nicolaescu și cu Amza Pellea în rolul titular.

