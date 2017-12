Strauss-Kahn riscă acuzaţii de viol în grup

Magistraţii francezi au cerut deschiderea unei noi anchete privindu-l pe fostul şef FMI, Dominique Strauss-Kahn, în urma căreia acesta ar putea fi pus sub acuzare pentru viol în grup. O prostituată belgiană ar fi povestit că DSK şi trei apropiaţi ai săi au violat-o într-o cameră de hotel din Washington, în decembrie 2010. O a doua prostituată a confirmat parţial spusele tinerei. Fostul director al Fondului Monetar Internaţional a fost inculpat în marte, în Franţa, pentru complicitate la proxenetism în formă agravantă, au anunţat procurorii. Faptul că este acuzat de proxenetism înseamnă că DSK ar fi facilitat operaţiunea grupării infracţionale, nu ar fi fost un simplu client. Iar în formă agravantă înseamnă că a fost implicat în mod regulat. Ancheta vizează organizarea unor petreceri sexuale în restaurante şi cluburi de swingeri din Paris, Washington, Madrid, Viena şi Belgia. Magistraţii au pus deja sub acuzare, în actualul dosar, mai multe personalităţi locale şi există suspiciuni că directorul unei companii ar fi folosit banii firmei pentru organizarea petrecerilor sexuale. Potrivit presei, Strauss-Kahn ar fi participat la petreceri într-un hotel din Paris, cu şeful poliţiei din Lille şi cu şeful reţelei Dodo la Saumure, care are saloane de masaj în Belgia.

Strauss-Kahn, în vârstă de 62 de ani, a demisionat din funcţia de şef al FMI în mai 2011, după ce a fost acuzat de viol, de către o cameristă din New York. El a revenit în Franţa, în august, după ce cazul din SUA s-a prăbuşit. În Franţa însă, a fost vizat de alte acuzaţii. O scriitoare l-a acuzat că a încercat să o violeze în 2003, dar cazul s-a prescris. Apoi a fost implicat într-o investigaţie separată legată de o reţea de prostituţie care opera în hoteluri de lux din Lille. Considerat, la un moment dat, favorit la prezidenţialele din Franţa, fostul şef al FMI şi-a văzut viitorul politic distrus de acuzaţii.