SUA acordă Australiei acces la tehnologie militară secretă

SUA şi Australia au semnat, marţi, un acord militar de cooperare, care permite accesul Guvernului de la Canberra la tehnologia secretă americană. “Preşedintele Bush şi premierul australian, John Howard, au semnat un acord de cooperare militară care va consolida alianţa noastră puternică”, se arată într-un comunicat al Casei Albe. “Tratatul va reduce barierele la schimbul de echipamente militare, servicii şi informaţii între Australia şi SUA, sporind interoperabilitatea şi furnizînd cele mai bune mijloace pentru combaterea noilor ameninţări”, a precizat Casa Albă. Cele două ţări negociază şi un contract în valoare de 13 miliarde de dolari americani pentru livrarea unor avioane de vînătoare F-35. Premierul John Howard a promis că Australia va continua misiunile în Irak: “Angajamentul în Irak va continua. Încă nu se pune problema reducerii efectivelor australiene”.

Militanţii pacifişti din Australia intenţionează să-şi arate posteriorul în public pentru a-şi exprima astfel dezaprobarea faţă de vizita la Sydney a preşedintelui american, a anunţat, miercuri, un responsabil. Evenimentul, sub forma unui rînd de fese goale care ar putea intra în Cartea Recordurilor drept cel mai lung din lume, intenţionează să ilustreze starea de spirit a oamenilor din Sydney, exasperaţi de amplul dispozitiv de securitate implementat pentru summit-ul APEC”, a explicat Will Saunders. “Vrem să facem lumea să înţeleagă faptul că o manifestaţie nu este neapărat ceva foarte serios”, a subliniat el. Militanţii, care au numele “Bums Not Bombs“ (Posterioare, nu bombe), vor să se strîngă mîine, în apropierea uui parc din Sydney, unde se vor reuni liderii APEC. Ei vor să mobilizeze 4.000 de perechi de fese, adică 2.000 de persoane, pentru a-i spune lui Bush ce cred despre vizita sa.

Acesta nu este singurul protest îndreptat împotriva politicii promovate de liderul de la Washington. Deja, două statui din gheaţă amplasate în Sydney, care îi reprezintă pe Bush şi pe premierul australian, au început, ieri, să se topească, fiind vorba despre o acţiune a Greenpeace, care îi acuză pe cei doi că nu iau nicio măsură pentru a proteja mediul. Cele două statui au fost transportate la Harbour Bridge, în apropiere de celebra operă din Sydney. Un urs polar fals a fost aşezat în preajmă, cu pancarta “Opriţi topirea” sau “Căldura a venit”. Ecologiştii critică recurgerea excesivă la energia provenind de la hidrocarburi, în timp ce Australia şi SUA refuză să ratifice Protocolul de la Kyoto privitor la gazele cu efect de seră.