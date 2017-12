SUA, ciocu mic!

07:43:35 / 08 Decembrie 2017

Pixul lui Tariceanu

Ca toti politicienii,si domnu Tariceanu face parte din acelasi , unicul,acvariu in Romania cu politicieni in care inoata ,,pestisori ''de diferite culori.Bineinteles ,,pestisorii '' in functie de coloritul solzilor si al icrelor,au si ei admiratori ,neprieteni si indiferenti.Dar,in general,politicienii din ,,acvariul ''romanesc au primit eticheta ,,libertatii de expresie'' de secaturi,ordinari,hoti improvizati in moralisti,deputati contrabandisti,ministrii vanduti .Toate bune si la locul lor,atat poate sa ofere partidele politice din ,,bancul ''lor de pesti .Petre Tutea,spunea ca o ,,guvernare care apuca sa se invecheasca este cea mai buna''.Probabil s-a gandit ca dupa ce-si face plinul se apuca de treaba.Pina atunci,in mod democratic,guvernantii alesi stau in tribune,in fotoliile parlamentare,la butoane si suporta hastagul din strada lovit de meningita morala.In acest contest al declaratiei,,fara xcese nationaliste'',domnul Tariceanu ,nu a zis ,,ciocu mic America''doar ca au fost prost informati si nu este timp de ascultat sfaturi ''in conditiile in care din Constitutie nu a disparut inca expresia,,independenta,suveranitate''Pentru atitudinea transanta Don Tariceanu merita apreciat. Nici chiar asa pe fata sa dai sfaturi unde sa pui mileul in casa ta. Insa va avea o problema. Daca va candida la viitorele alegeri prezidentiale,va fi oare miruit de ,,marele Licurici''