Succes de moral pentru FC Viitorul

După trei meciuri amicale fără victorie în stagiul de pregătire de la Gniewino, în Polonia, FC Viitorul a învins miercuri seară una dintre cele mai galonate echipe din fotbalul sârb, Partizan Belgrad, cu scorul de 3-1, golurile formației pregătite de Gheorghe Hagi fiind reușite de Aurelian Chițu, care și-a trecut numele pe lista marcatorilor de două ori, și Florin Tănase. „A fost un joc de pregătire, ca oricare altul, un meci destul de dificil, împotriva unei echipe care joacă și ea în cupele europene. Am făcut o partidă foarte bună și sper să continuăm tot așa. Este foarte important pentru mine că am reușit să marchez, pentru că am trecut printr-o perioadă mai dificilă. Îmi dă un moral bun și speranța pentru mai bine pe viitor. Orice victorie este importantă pentru noi, mai ales că a fost obținută cu Partizan, pentru că dă încredere. Perioada de pregătire este cea mai urâtă, dar necesară, pentru că ne ajută foarte mult în campionat. Mi-am propus să am rezultate cât mai bune cu echipa și, personal, să ajut cât pot de mult”, a spus Chițu. „Un meci foarte greu, ținând cont că a plouat foarte tare și am jucat împotriva unei echipe bune, de cupele europene, dar ne-am descurcat bine. Victoriile sunt importante, pentru îți dau moral bun și te fac să ai o altfel de mentalitate. Perioada de pregătire este cea mai importantă înaintea începerii campionatului, pentru că acum acumulăm, iar în antrenamente și jocuri amicale căpătăm potențial fizic”, a adăugat Tănase.

Joi, de la ora 19.00, constănțenii vor susține ultimul joc de verificare din acest cantonament, împotriva formaţiei poloneze de ligă secundă Drutex-Bytovia. Vineri, FC Viitorul va pleca în Austria, unde va rămâne până la 15 iulie, perioadă în care va disputa încă trei amicale: cu Olekdandriya (Ucraina, Liga 1), la 10 iulie, cu Rad Belgrad (Serbia, Liga 1), la 13 iulie, și cu Anji Mahachkala (Rusia, Liga 1), la 14 iulie.

Citeşte şi:

Victorie pentru FC Viitorul în duelul cu Partizan Belgrad

Răzvan Marin, dorit de AS Roma

FC Viitorul i-a transferat pe Nimely şi Carp