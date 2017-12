Super-concertele lunii iulie

Paradoxal, în cel mai tensionat an din ultimele două decenii, şi-au anunţat prezenţa în ţară mai multe vedete internaţionale decât în toată perioada amintită la un loc. După ce, la sfârşitul săptămânii trecute, Sonisphere Festival 2010 România a lăsat fără glas aproape 100.000 de spectatori prin show-urile incendiare ale unor trupe precum Rammstein, Metallica, Manowar, Megadeth, Paradise Lost, Slayer sau Alice in Chains, după ce AC/DC a ieşit din ţară dând şpagă, după ZZ Top, Massive Attack, Eric Clapton, Elton John, Aerosmith, Reamon, Bloodhound Gang, Jean-Michelle Jarre, Bob Dylan, Gotan Project, Habana Lounge, Dianne Reeves, Eric Martin, Haggard, Bobby Mc Ferrin, Jon Secada şi alte personalităţi mondiale ale scenei muzicii jazz, clasice şi uşoare, luna iulie este marcată în agendele şi buzunarele românilor cu noi show-uri ispititoare.

În ţară. Astfel, prima vedetă care va deschide seria super-concertelor lunii viitoare este Eros Ramazzotti. Cântăreţul italian va cânta pe data de 10 iulie, pe Stadionul de Rugby de la Arcul de Triumf din capitală. Spectacolul face parte din turneul de promovare a celui mai recent album al artistului, intitulat „Ali e Radici”, iar în deschidere vor încălzi scena trupele româneşti Proconsul şi Grimus. Preţul unui bilet este 160 lei, la peluză, 290 lei la Gazon A şi 390 lei la tribuna a II-a, Sector E.

În cadrul Festivalului Ciuc Summer Fest 2010 (16-18 iulie), de pe Stadionul de Atletism „Iolanda Balaş Soter” din capitală, se vor prezenta Faithless, Pink Martini şi Gary Moore. În deschidere vor cânta Şuie Paparude, Sensor, Urma, Kumm, Viţa de Vie şi E.M.I.L, iar preţul biletelor este de 220 lei, la tribuna din sectoarele A şi B, 160 lei la Gazon A şi 90 lei la Gazon B.

Culoarea verde, atât de îndrăgită de irlandezi, va fi prezentă, pe data de 20 iulie, pe Stadionul de Rugby de la Arcul de Triumf din capitală, cu prilejul unui inedit concert susţinut de trupa Cranberries. La Bucureşti se vor asculta live atât hiturile îndrăgitei formaţii, piese clasice din anii \'90, cât şi melodii cuprinse pe cele două albume solo ale solistei, „Are you listening\" (2007) şi „No Baggage\" (2009). Preţul biletelor este de 190 lei la Gazon A, 120 lei la Gazon B, 140 lei la tribună şi 170 lei la tribuna oficială.

La Constanţa. Michael Bolton va putea fi întâlnit pe litoral, pe data de 30 iulie, în plin sezon estival. Organizatorii au ales o locaţie specială pentru acest eveniment, care aduce un plus de spectaculozitate prin situarea scenei în apropierea mării. Show-ul artistului urmează să aibă loc pe platoul din zona Porţii 1 a Portului Constanţa. Concertul poartă numele ultimului său hit, „Murder My Heart\", compus de interpret împreună cu Lady Gaga şi promovează cel mai nou album al său, „One World, One Love\".

Biletele au fost puse în vânzare la preţuri cuprinse între 60 şi 200 de lei şi pot fi achiziţionate din reţeaua magazinelor Orange, Germanos, Librăriile Cărtureşti sau Humanitas şi online, de pe eventim.ro sau bilete.ro. Spectacolul a fost inclus pe lista turneului chiar de Michael Bolton. „Voi veni de fiecare dată cu drag în ţara voastră, românii sunt prietenii mei\", a transmis solistul, încântat de primirea călduroasă de care s-a bucurat aici, la concertele anterioare.

Plaja H2O din Mamaia va fi gazda a două concerte inedite. Primul este susţinut de elveţienii de la Moonraisers, care vor striga... „Rise up”, pe data de 10 iulie. Biletele pot fi achiziţionate de pe bilete.ro, la preţul de 45 lei. Cel de-al doilea, de pe 24 iulie, îl va aduce pe scenă pe Mika, iar accesul va fi... gratuit!