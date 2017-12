Super-filme în aer liber! „Zorba Grecul“ vine în Piața Ovidiu!

Iubitorii celei de-a șaptea arte au posibilitatea să urmărească, până pe 29 august, în Piața Ovidiu din Constanța, capodopere ale cinematografiei universale, incluse în prima ediție a festivalului de film în aer liber „Nomad Global Village”. Filmele selectate sunt un omagiu adus moștenirii multiculturale a Dobrogei, model de conviețuire interetnică. De aceea, Asociația Culturală Metropolis, organizatoarea festivalului, a ales pelicule realizate în limbile minorităților din orașul Constanța: greacă, bulgară, rusă, germană. Proiecțiile încep de la ora 21.30. Startul la vizionare s-a dat pe 9 august, cu „Soul Kitchen”, de Fatih Akin. Săptămâna aceasta, proiecțiile continuă miercuri, joi și vineri, cu o pauză de trei zile. Se vor relua de marți, 16 august, zi de zi. Finalul „Nomad Global Village” va fi marcat pe 29 august, prin proiecția lungmetrajului „Mama”. „Nomad Global Village” este un proiect organizat de Asociația Culturală Metropolis, finanțat de Municipiul Constanța

„ZORBA GRECUL”

În această miercuri, dar și duminică, 28 august, în Piața Ovidiu va descinde „Zorba Grecul” (1964), eroul principal din romanului omonim al lui Nikos Kazantzakis. Filmul, cu Anthony Quinn în rolul principal, regizat de Michael Cacoyannis, este câștigător a trei premii Oscar: pentru cea mai bună scenografie, cea mai bună imagine alb-negru și cea mai bună actriță în rol secundar, fiind nominalizat la alte patru categorii, 5 nominalizări la Globurile de Aur și 2 nominalizări la BAFTA.

„GADJO DILO”

Joia aceasta și vineri, 26 august, un „străin nebun”, „Gadjo Dilo” (1997), rătăcește în Piața Ovidiu, pe ritmuri lăutărești, pentru a descoperi farmecul vieții nomade din România. Filmul, în regia lui Tony Gatlif, a fost distins cu un Premiu Cesar pentru cea mai bună coloană sonoră. Lungmetrajul prezintă povestea lui Stephane, un francez (Romain Duris) care vine în România, în căutarea unei interprete de muzică lăutărească - Nora Luca. Rătăcește prin satul de rromi Crețulești, unde cunoaște frumusețea și greutățile vieții nomade. Aici înregistrează casete cu muzicienii pe care îi descoperă și se îndrăgostește de frumoasa Sabina (Rona Hartner).

„CINEMA PARADISO”

Vineri, 12 august, iubitorii celei de-a șaptea arte vor urmări „Cinema Paradiso” (1988), un film regizat de Giuseppe Tornatore, care are în palmares premii Oscar și Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin, cinci premii BAFTA, Marele Premiu al juriului la Cannes. Drama italiană îl are în prim-plan pe Salvatore, poreclit Toto, prezentând copilăria și maturizarea acestuia și reflecțiile lui, ca adult, asupra trecutului.

„MOSCOVA NU CREDE ÎN LACRIMI”

Pe 16 august este propus spre vizionarea cinefililor din Piața Ovidiu un câștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun film străin, „Moscova nu crede în lacrimi” (1980), în regia lui Vladimir Menshov. El prezintă povestea a trei tinere din provincie venite în capitală, Katerina, Antonina și Lyudmila, care stau la un cămin muncitoresc.

„PRIVIREA LUI ULISE”

Pe 17 august, „Privirea lui Ulise” (1995) va fi ațintită asupra cinefililor din Piața Ovidiu. Filmul, regizat de Theodoros Angelopoulos, a fost distins cu Marele premiu al juriului la Cannes. Acțiunea se petrece în Balcanii anilor '90, când eroul, plecat din Grecia, străbate Albania, Bulgaria, România și fosta Iugoslavie, căutând trei role ale unui film de la începutul secolului, probabil primul film al fraților Manaki, pionieri ai cinematografiei balcanice.

„CU CAPUL ÎNAINTE”

Propunerea pentru seara de 18 august este „Cu capul înainte” (2004), un film de Fatih Akin, câștigător al Ursului de Aur și al premiului FIPRESCI la Berlinală și considerat cel mai bun film la European Film Awards. El prezintă povestea lui Cahit, un german de origine turcă distrus de moartea soției, dependent de cocaină și alcool, care duce o viață mizerabilă strângând paharele într-un club de rock din Hamburg. Destinul are însă alte planuri pentru Cahit.

„VINE FANFARA”

Pe 19 și 27 august, în Piața Ovidiu... „Vine fanfara” (2007), filmul lui Eran Kolirin, răsplătit cu Un Certain Regard, Jury Coup de Coeur, FIPRESCI și Award of the Youth la Cannes, European Film Award pentru Cel mai bun actor. Comedia are în prim-plan o orchestră egipteană care vine în Israel pentru a concerta la inaugurarea unui centru de cultură arabă, dar încurcă autobuzele și nimerește în deșert.

„VIEȚILE ALTORA”

Pe 20 august, veți urmări „Viețile altora” (2006), de Florian Henckel von Donnersmarck, câștigător al Premiului Oscar pentru cel mai bun film străin și distins cu European Film Award pentru cel mai bun film, cel mai bun actor, cel mai bun scenariu. Drama prezintă povestea unui ofițer de securitate est-german care are misiunea de a spiona un dramaturg bănuit de planuri subversive la adresa regimului comunist. El intră într-un joc periculos, în care nu există intimitate, în care nu mai există nimic sacru și în care totul este posibil.

„SOARE ÎNȘELĂTOR”

Un film de Nikita Mihalkov, „Soare înșelător” (1994), le este propus cinefililor pentru seara de 21 august. Lungmetrajul a fost distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun film străin, Marele premiu al Juriului și Premiul juriului ecumenic la Cannes.

„SUNSHINE”

Pe 22 august, va fi proiectat un film distins cu European Film Award pentru cel mai bun actor, cel mai bun scenarist și nominalizat la trei Globuri de Aur, „Sunshine” (1999), în regia lui István Szabó. Lungmetrajul prezintă soarta unei familii de evrei unguri pe durata a trei generații, din 1880 până la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

„REMBETIKO”

Propunerea serii de 23 august este „Rembetiko” (1983), în regia lui Costas Ferris, un film distins cu Ursul de argint la Festivalul Internațional de film de la Berlin, care are în prim-plan viața cântăreței de rembetiko Marika Ninou.

„VIAȚA E FRUMOASĂ”

„Viața e frumoasă” / „La vita e bella” (1997), filmul lui Roberto Benigni, care ocupă locul 26 în topul celor mai votate filme IMDB, este propunerea serii de 24 august. Lungmetrajul este câștigător a trei premii Oscar, pentru cel mai bun film străin, cel mai bun actor într-un rol principal și cea mai bună coloană sonoră, al Marelui premiu al juriului la Cannes și al premiului Cesar pentru cel mai bun film străin.

„FARMEC PERICULOS”

Pe 25 august, în Piața Ovidiu, cinefilii vor urmări „Farmec periculos” (1984), de Ivan Andonov, un film bulgar, care are în prim-plan un bărbat fermecător și șarlatan.

„MAMA”

Festivalul de film în aer liber „Nomad Global Village” se va încheia pe 29 august, cu „Mama”, de Henri Verneuil, un film care prezintă povestea unei familii de armeni care s-a refugiat într-o țară străină, printre străini.

Citește și:

Caravana Filmelor TIFF ajunge și la Constanța

Cinema sub cerul înstelat, în Parcul Tăbăcărie

Piaţa Ovidiu - polul cinematografiei românești