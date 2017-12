Suporterii SSC Farul neagă implicarea în incidentul din partida HCDS - Dinamo

16:18:19 / 27 Aprilie 2017

Gruparea de Jandarmi Mobila

Intrebari si nedumeriri pentru Grupare: aveau voie membrii firmei de paza sa foloseasca in incinta salii spray lacrimogen,adica intr-un spatiu inchis,cu multi spectatori si mai ales cu copii si femei? Stiau comandantul brigazii si al dispozitivului de la fata locului ca suporterii dinamovisti(in jur de 100) vor fi pozitionati in peluza foarte aproape de spectatorii localnici cunoscandu-se faptul ca o simpla scanteie poate duce la incidente dintre cele mai grave? Indeplineste Sala Sporturilor conditiile de siguranta in cazul unor evenimente nedorite ca spectatorii sa fie protejati si evacuati in timp util? Sarcina brigazii nu este una de expectativa sau de interventie brutala si-i spun comandantului dispozitivului de aseara ca nu s-ar fi intamplat nimic daca suporterii oaspeti ar fi fost izolati de spectatorii localnici. Ma felicit domnilor jandarmi ca in ultimul moment m-am decis sa urmaresc meciul la TV pentru ca nu am incredere ca am asigurata integritatea la intrecerile sportive cu risc mediu sau mare in municipiul nostru. In concluzie in primul rand sa fie analizate cauzele si apoi efectele, aseara considerand ca s-au intrunit toate conditiile pentru izbucnirea acestor incidente regretate azi de toata lumea