HC Dobrogea Sud a pornit cu stângul în semifinala cu Dinamo

06:59:14 / 22 Aprilie 2017

Constanta sportiva

La noi in municipiu sau judet pentru sport nu se face aproape nimic. Sau mai bine zis fie nu se face nimic,fie se face ilegal. Au disparut echipe bune,chiar campioane unele,la volei,baschet,handbal fete,rugby sau baschet pentru ca ele au fost finantate ilegal de atotputernicii zilei pentru cultul lor si pentru voturi. Se vorbeste cred de peste 10 ani de constructiaunei sali de sport moderna,vad machete,licitatii si contestatii pe cand in unele orase(vezi Clujul mult barfitului si blamatului Boc) se mai construieste cate ceva. De fapt la noi ceva modern s-a facut la marginea Ovidiului de catre Gica Hagi in loc sase faca in spatiul de la Badea Cartan. Am fi avut stadion modern cu tot ce trebuie in jurul sau,terenuri de antrenament,hotel,sala de sport,cantonament sportivi si evident unitati de alimentatie publica. Dar aceiasi atotputernici ai zilei(sper ca fosti) au avut interesele lor. Iar de rezultatul de aseara sa nu fim surprinsi,a castigat campioana si favorita in acest an in fata unei echipe artificiale,cu multi jucatori in jurul a 40 ani si cu o finantare neclara,care oricand poate disparea