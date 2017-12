Sute de motociclişti, arestaţi în Statele Unite după incidentele armate soldate cu nouă morţi

Aproape 200 de persoane au fost arestate, ieri, în urma incidentelor armate produse în statul american Texas între grupări rivale de motociclişti şi soldate cu nouă morţi şi 18 răniţi, informează site-ul ziarului The New York Times. Potrivit poliţiei din Texas, 192 de persoane au fost arestate şi vor fi inculpate în urma schimburilor de focuri din oraşul Waco (Texas). Indivizii, toţi motociclişti, sunt acuzaţi de participare la activităţi de criminalitate organizată, folosire neautorizată de arme de foc şi crime. Justiţia a stabilit cauţiuni de câte un milion de dolari pentru eventuala eliberare a motocicliştilor sub control judiciar. Nouă persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite, duminică, într-un schimb de focuri între grupuri rivale de motociclişti, în parcarea unui restaurant din oraşul texan Waco. "Arestările continuă; deja sunt 192 de suspecţi arestaţi", a declarat un oficial din cadrul poliţiei texane. Restaurantul "Twin Peaks", în faţa căruia s-au produs incidentele, va fi închis cel puţin o săptămână, pentru colectarea probelor.