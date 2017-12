“NICI SĂ MINTĂ NU PUTEA!”. Tatăl lui Gheorghe Deli-Iorga este convins că fiul său, principalul suspect în cazul dublului asasinat de la Cernavodă, nu a comis crimele care au şocat o ţară întreagă. „Vorbim aici despre un tânăr foarte emotiv, slab de înger cum se spune în popor, care se pierdea cu firea şi dacă ţipai la el. Nu ar fi putut să comită o asemnea faptă, sunt sigur de acest lucru. El nici să mintă nu putea. Cum să omoare doi oameni care nu i-au făcut nimic? Până acum nu am reuşit să stau de vorbă cu el, dar simt că nu el este vinovat şi am bănuiala că acoperă pe cineva, nu ştiu pe cine. Sper ca în seara asta (aseară - n.r.) să am timp să discut cu el, poate aşa voi reuşi să înţeleg ce l-a determinat să spună că el i-a ucis pe părinţii Gabrielei Mitu”, povesteşte tatăl lui Gheorghe Deli-Iorga. Bărbatul spune că există fragmente neclare în declaraţia dată de fiul său în faţa procurorilor. „El a susţinut, la un moment dat, că, în ziua în care a mers la domiciliul soţilor Garoafă, era beat. Eu vă spun cu mâna pe inimă că el nu consumă băuturi alcoolice. În noaptea de Revelion, la miezul nopţii, a băut şampanie de copii pentru că a doua zi mergea la serviciu. Este un tânăr foarte responsabil şi foarte cuminte. Până acum nu a avut probleme cu legea niciodată, era foarte liniştit... Şi acum, dintr-o dată să omoare doi oameni, cu 50 de lovituri de cuţit?”, a mai spus tatăl lui Gheorghe Deli-Iorga. Fratele acestuia spune că a fost coleg de clasă cu Bogdan Mitu. „Tot ce ştiu despre el este că citea foarte mult şi că era pasionat de psihologie. Mă mai întâlneam cu el uneori, dar îl salutam şi cam atât. Era foarte bun prieten cu Giani”, a declarat acesta.

PRINCIPALUL SUSPECT. Gheorghe Deli-Iorga este cercetat de oamenii legii pentru comiterea infracţiunii de omor deosebit de grav. Acesta a devenit principalul suspect în dosarul dublului asasinat care a şocat întreaga ţară după ce a declarat, în timpul audierilor, că el i-a omorât pe soţii Garoafă. Tânărul le-a spus procurorilor că luni a mers la domiciliul celor două victime, situat pe strada Călăraşi din Cernavodă, pentru a discuta despre problemele pe care Gabriela şi Bogdan Mitu, cel mai bun prieten al său, le aveau în căsnicie. După ce a făcut declaraţia-şoc, Deli-Iorga a mers alături de anchetatori la locuinţa soţilor Garoafă, unde a descris modul în care i-a omorât pe cei doi, după care le-a indicat poliţiştilor locurile în care şi-a aruncat hainele murdare de sânge. Deli-Iorga a mai declarat că, după ce i-a omorât pe soţii Garoafă, a plecat acasă. După câteva ore, realizând ce a făcut, s-a întors la locuinţa celor două victime şi a ascuns cadavrele, pe cel al femeii într-un şifonier, iar pe cel al bărbatului, sub pat.

CĂUTĂRILE CONTINUĂ. Poliţiştii constănţeni au anunţat ieri că vor continua să caute trupul neînsufleţit al lui Bogdan Mitu, despre care se crede că a murit înecat în apele Canalului Dunăre - Marea Neagră. Oamenii legii au făcut demersurile necesare pentru a împrumuta de la Administraţia Fluvială a Dunării de Jos o navă dotată cu un sonar extrem de performant, care va putea fi folosită, cel mai probabil, chiar astăzi. Operaţiunile care au fost desfăşurate până acum nu au dus la niciun rezultat. Anchetatorii nu exclud, însă, posibilitatea ca Bogdan Mitu să fie în viaţă, aşa că acesta este în continuare dat în urmărire generală. Părinţii lui Bogdan Mitu şi cei ai lui Gheorghe Deli-Iorga au fost audiaţi ieri de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.