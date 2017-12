Taylor Swift, cea mai generoasă vedetă în 2013

Cântăreaţa americană Taylor Swift ocupă primul loc în topul celor mai generoase vedete din 2013 prin prisma donaţiilor făcute în beneficiul unor asociaţii de caritate. Cântăreaţa country-pop a ocupat primul loc în acest top pentru al doilea an consecutiv, după ce a donat cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a ei suma de 100.000 de dolari orchestrei The Nashville Symphony, au anunţat reprezentanţii fundaţiei DoSomething.org. Taylor Swift a urcat apoi, în 2013, pe scenă alături de prinţul William al Marii Britanii şi de rockerul Jon Bon Jovi şi au cântat împreună o versiune inedită a piesei „Livin' On a Prayer” la gala de caritate Winter White Gala, organizată la Londra în favoarea tinerilor fără adăpost.

Pe locul al doilea se află grupul britanic One Direction, care şi-a început anul făcând voluntariat în Ghana, alături de fundaţia de caritate britanică Comic Relief. Harry Style, Liam Payne şi colegii lor de trupă au strâns apoi peste 800.000 de dolari prin intermediul platformei caritabile online Prizeo pentru Trekstock, o organizaţie londoneză non-profit care sprijină cercetările asupra cancerului. „Este uluitor faptul că primele două locuri de pe lista noastră sunt ocupate de vedete care nu au împlinit încă vârsta de 25 de ani”, a afirmat Naomi Hirabayashi, director de marketing al fundaţiei DoSomething.org. „Pentru prima dată, 50% din listă este alcătuită din persoane sub 30 de ani. Tânăra generaţie îşi foloseşte banii şi puterea oferită de statutul de vedetă pentru o cauză bună”, a adăugat aceasta.

Pe locul al treilea se află actorul Paul Walker, al cărui deces, produs pe 30 noiembrie, a adus în atenţia lumii întregii eforturile filantropice depuse de starul hollywoodian. În ziua morţii sale, Paul Walker a prezentat o gală de caritate pentru familiile afectate de taifunul ce a devastat statul Filipine. Studiourile Universal au anunţat recent că o parte din încasările ce vor fi generate de comercializarea filmului „Fast & Furious 6 / Iute şi furios” în format DVD vor fi donate fundaţiei de caritate înfiinţată de Paul Walker, Reach Out WorldWide, care ajută persoanele afectate de dezastre şi catastrofe naturale. Totodată, în cadrul galei Paul Walker, prietenii şi admiratorii săi au strâns suma de un milion de dolari constând în bani, jucării şi alte obiecte.

Alte vedete care au ajutat persoanele afectate de catastrofe naturale şi care se regăsesc în acest top anual sunt cântăreaţa Carrie Underwood şi jucătorul de baschet Kevin Durant, care s-au deplasat în statul Oklahoma, puternic afectat de o tornadă, la începutul acestui an. Justin Bieber a contribuit recent la strângerea unui milion de dolari pentru familiile afectate de taifunul din Filipine. Alicia Keys a vizitat şi ea acest stat insular şi a petrecut multe ore, la baza aeriană Villamor, alături de copiii filipinezi supravieţuitori, făcându-le cadou creioane şi cărţi de colorat.

Acelaşi top recunoaşte totodată meritele unor celebrităţi al căror activism nu este asociat cu o organizaţie de caritate, ci este o parte intrinsecă a activităţilor lor. Duoul Macklemore & Ryan Lewis a lansat în 2013 o veritabilă provocare la adresa comunităţii hip-hop, îndemnând-o să adopte o cultură a acceptării, prin piesa lor de succes „Same Love”, un cântec care le-a adus trofeul MTV Video Music Award la categoria Cel mai bun videoclip cu un mesaj social. În acest top se regăsesc şi alte nume sonore din industria de divertisment, precum cântăreaţa Beyonce, actriţa Sandra Bullock, actriţa Kerry Washington, actriţa Jennifer Lawrence şi prezentatorul de televiziune Ryan Seacrest.