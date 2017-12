Taylor Swift şi-a asortat rochia la... premii

REGINA SERII Cântăreaţa americană Taylor Swift a fost marea câştigătoare a galei premiilor Billboard 2013, unde a câştigat opt trofee, inclusiv cel acordat la categoria Artistul Anului. Gala a avut loc duminică seară, la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas. Taylor Swift, cunoscută şi pentru viaţa ei sentimentală destul de aventuroasă, cu multe relaţii de scurtă durată pe care le-a avut cu Harry Styles, Jake Gyllenhaal şi John Mayer, s-a impus şi la alte categorii importante, precum Cea mai bună cântăreaţă, Cea mai bună cântăreaţă country, Cel mai bun album Billboard 200, Cel mai bun album country, pentru ”Red” şi Cel mai bun cântec country, pentru ”We Are Never Getting Back Together”. Taylor Swift ştie cu siguranţă să facă impresie pe covorul roşu, dar fără să şocheze. O rochiţă scurtă, sclipitoare şi machiajul de păpuşă au atras atenţia asupra ei. Ce-i drept, după decernarea premiilor, Taylor Swift a avut grijă să mărească doza de ”sclipici”, asortând, la creaţia semnată Zuhair Murad, cele opt trofee câştigate. Acest succes a proclamat-o regina serii în Las Vegas, în ciuda faptului că Madonna a încercat să şocheze, uitându-şi din nou... fusta acasă! Dar diva s-a cam autoplagiat, apărând pe covorul roşu doar în chiloţei în urmă cu nici două săptămâni. Concurenţă au încercat să-i facă lui Taylor Swift, măcar la capitolul vestimentaţie, şi Jennifer Lopez, Ke$ha sau eleganta Selena Gomez.

INOVAŢIE ÎN MUZICĂ Câte patru trofee au câştigat Gotye, toate patru pentru piesa ”Somebody That I Used To Know” şi Rihanna, iar Madonna, Nicki Minaj şi One Direction au câştigat câte trei trofee. Justin Bieber, care a cântat la această gală, s-a impus la categoria Cel mai bun cântăreţ şi a fost recompensat cu primul său premiu decernat pe baza voturilor exprimate de fani şi care recompensează inovaţia şi originalitatea în muzică. Cântăreţul canadian de 19 ani a fost însă fluierat de public atunci când a urcat pe scenă pentru a primi acest premiu. Grupul One Direction s-a impus la categoria Cel mai bun artist pop, Rihanna a triumfat la categoria Cel mai bun artist R&B, Nicki Minaj a fost desemnată câştigătoare la categoria Cel mai bun artist rap, iar fun. s-a impus la categoria Cea mai bună trupă rock. Prince, care a interpretat o suită din piesele sale de succes, a fost recompensat cu premiul pentru întreaga carieră. Printre ceilalţi artişti care au cântat duminică seară la gala premiilor Billboard s-au aflat Jennifer Lopez, Pitbull, Selena Gomez, Psy şi Taylor.

INCIDENT DUREROS Gala nu a fost lipsită însă şi de un incident stupid. În timp ce interpreta piesa ”Adorn”, din prea multă exuberanţă, cântăreţul Miguel a sărit peste fanii aflaţi în partea din faţă a scenei. Victime i-au căzut două tinere. Pe una a lovit-o cu piciorul în cap, iar celeilate i-a încolăcit piciorul în jurul gâtului. Ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, şi-a continuat show-ul. Atât organizatorii galei Billboard, cât şi Miguel susţin că femeile nu au păţit nimic, însă imaginile par să spună cu totul altceva. Fetele au mari şanse de câştig, dacă apelează la justiţie.