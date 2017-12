FRANŢA

Învăţătoare înjunghiată mortal

O învăţătoare de 34 de ani a fost înjunghiată mortal, vineri dimineaţa, la Albi, în sud-vestul Franţei, în faţa copiilor, de către mama unui elev, care a fost arestată imediat, a anunţat procurorul din localitate. Crima a fost comisă la începutul orelor în şcoala primară publică „Edouard Herriot“, în care învaţă 284 de copii la grădiniţă şi în ciclul primar, cu vârste cuprinse între 3 şi 11 ani. Motivul crimei nu a fost încă stabilit.

SUA

Uraganul Arthur

Uraganul Arthur, primul din acest sezon la Atlantic, a atins zona de coastă a SUA, joi, la nivelul statului North Carolina, în contextul în care milioane de americani de pe Coasta de Est se pregăteau pentru impactul acestuia în ajunul Zilei Naţionale - 4 iulie. Arthur a atins zona de coastă către ora locală 23.15, în porţiunea dintre Cape Lookout şi Beaufort, a anunţat Centrul Naţional al Uraganelor (NHC). Anterior, puterea acestuia s-a amplificat cu o treaptă, devenind uragan de categoria a doua pe scara Saffir-Simpson, în timp ce se apropia de plaje foarte frecventate de turişti în sud-estul SUA. Însă, potrivit meteorologilor, el ar urma să înceapă să scadă în intensitate şi să redevină, sâmbătă, un ciclon post-tropical. Autorităţile au dispus evacuarea insulelor Hatteras şi Ocracoke, înainte să fie traversate de rafale puternice de vânt şi ploi torenţiale care însoţesc uraganul. Pentru turişti, numeroşi în acest sezon, un centru de apel funcţionează non-stop, începând de vineri. Aproximativ 100 de membri ai Gărzii Naţionale sunt mobilizaţi suplimentar, a anunţat Poliţia. Două centre de primire sunt deschise în comitatul Carteret (North Carolina) începând de joi de la prânz, iar comitatul New Hanover a fost plasat în stare de urgenţă. Aproape o jumătate de milion de vizitatori sunt aşteptaţi pe plajele din North Carolina şi South Carolina în weekend-ul prelungit de 4 iulie, care marchează proclamarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite de la 4 iulie 1776. Meteorologii avertizează că pot avea loc tornade, izolat, şi posibile creşteri ale nivelurilor apei, de până la 1,5 metri în anumite sectoare, inclusiv pe plajele Outer Banks. Arthur este primul uragan la Atlantic din acest sezon, care a început pe 1 iunie şi se încheie pe 30 noiembrie. Agenţia americană Oceanică şi Atmosferică (NOAA) preconizează un sezon 2014 aproape de sau peste medie, cu 13 furtuni tropicale, dintre care trei ar putea să se transforme în uragane.

FRANŢA

Securitate de pomină

Un francez a reuşit să se îmbarce fără bilet la bordul unui avion, joi, la Paris, în aceeaşi zi cu anunţul privind consolidarea măsurilor de securitate pe aeroporturile europene. Hervé Couasnon, care a devenit cunoscut datorită faptului că a pătruns în locuri interzise sau simbolice, a fost reţinut înainte de decolarea unui avion Air France de pe pista aeroportului parizian Roissy-Charles de Gaulle, care efectua o cursă către Roma. Suspectul a fost plasat în arest. ”Am trecut de toate controalele fără un document de îmbarcare sau bilet. Scopul era de a arăta neajunsurile controalelor de securitate”, a declarat Couasnon. Îmbrăcat într-un costum negru şi cămaşă albă, acest bărbat în vârstă de 56 de ani a trecut în calitate de însoţitor al persoanelor cu handicap. El a putut dejuca în acest mod două controale pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle, cel de la poarta de îmbarcare şi cel din avion. Acest incident are loc în contextul în care SUA au anunţat, în noaptea de miercuri spre joi, consolidarea măsurilor de securitate pe unele aeroporturi din Orientul Mijlociu şi Europa, de unde sunt efectuate zboruri directe către aeroporturile americane.

EGIPT

Explozie la bordul unui tren

Cel puţin cinci persoane au fost rănite la Alexandria, în nordul Egiptului, în urma exploziei unei bombe într-un tren de pasageri, au anunţat oficiali din domeniul securităţii, în contextul în care Poliţia a dispersat manifestaţi care celebrau prima aniversare a destituirii lui Morsi. Bomba se afla într-o servietă aşezată lângă un scaun de pasager, într-un compartiment al trenului care circula spre Alexandria, au declarat sursele citate. Manifestanţii au organizat o Zi a furiei, la îndemnul mişcării islamiste Fraţii Musulmani, la un an de la destituirea fostului preşedinte Mohamed Morsi de către armată, urmată de o reprimare violentă care i-a vizat în special pe membrii grupării. Forţe de poliţie au fost desfăşurate masiv, joi, în capitala Cairo, care se confruntă, de la revolta din 2011, cu mai multe crize şi manifestaţii ce s-au soldat frecvent cu violenţe sângeroase. Reprimarea sângeroasă declanşată de autorităţile de la Cairo, sub conducerea fostului şef al armatei, Abdel Fattah al-Sissi, ales recent la Preşedinţia Egiptului, a redus considerabil capacitatea islamiştilor de a se mobiliza. În ultimul an, peste 1.400 de simpatizanţi ai fostului preşedinte au fost ucişi şi peste 15.000 arestaţi.

SUA

Tensiuni la frontieră

Tensiunea domină orăşelul Murrieta din sudul Californiei, după ce aproximativ 100 de locuitori au împiedicat, marţi, trei autobuze, la bordul cărora se aflau 140 de imigranţi fără documente legale, să pătrundă într-un centru federal de retenţie din localitate. ”Poliţişti de frontieră, noi ştim că vă faceţi datoria, dar acest lucru nu ajută SUA. Închideţi frontiera!”, urla joi, într-o portavoce, Pete Santilli, un activist anti-imigraţie din acest orăşel de frontieră. Rezidenţii au blocat drumul, obligând autobuzele să ducă imigranţii la alt centru aparţinând Autorităţii Federale pentru Imigraţie şi Vămi, în apropiere de San Diego. Două zile mai târziu, câteva persoane făceau de pază în faţa centrului din Murrieta, un orăşel cu aproximativ 100.000 de locuitori, unde era aşteptat un nou grup de imigranţi clandestini. SUA se confruntă cu un aflux de imigranţi clandestini originari din America Centrală, între care şi numeroşi copii care călătoresc fără părinţi şi care fug de mizeria şi violenţa din ţările lor. Majoritatea dintre ei traversează frontiera prin Mexic şi sosesc în Texas, unde autorităţile federale, depăşite de situaţie, se văd nevoite să-i transfere pe unii dintre ei către centre din alte state, precum California. Locuitorii din Murrieta se plâng de faptul că, după ce îi supun unor examene medicale şi aplică procedurile legale, autorităţile îi lasă să circule liber. ”Devin persoane fără adăpost aici. Nimeni nu verifică dacă într-adevăr este cineva la adresa pe care ei o furnizează. Li se dau bani pentru un bilet de autobuz şi ceva de mâncare, după care rămân fără nimic”, declară Miles Kaplan, un locuitor din orăşelul californian al cărui strigăt de respingere a imigranţilor a produs un ecou în întreaga lume. Sute de organizaţii de apărare a drepturilor imigranţilor au denunţat intoleranţa locuitorilor din Murrieta, acuzaţi de discriminare şi de rasism. Printre ele, Uniunea Americană pentru Libertăţi Civice (ACLU) pledează ca ”refugiaţii care fug de condiţiile teribile din ţările lor să fie bine primiţi şi nu cu frică şi xenofobie”. ”Aceste acuzaţii mă rănesc, pentru că nu este vorba despre discriminare. Dar nu mai putem”, dă asigurări Kaplan. Preşedintele SUA a anunţat luni că va guverna prin decrete în această problemă, după ce republicanii i-au blocat, în Camera Reprezentanţilor, proiectul cu privire la reformarea imigraţiei.