IRAN

Furtună de nisip mortală

Cel puţin trei oameni au murit, iar alte câteva zeci au fost răniţi într-o furtună de nisip fără precedent, care a avut loc ieri după-amiază, la Teheran. Din cauza intemperiilor, peste 50.000 de locuinţe au rămas fără electricitate, conform agenţiei oficiale ISNA. Numeroşi copaci au fost doborâţi de vânt. Numeroase curse aeriene au avut întârzieri pe aeroportul din Teheran.

RUSIA

Cadavre recuperate

12 cadavre au fost găsite de scafandri ruşi în urma prăbuşirii într-un lac din nord-vestul Rusiei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a unui elicopter la bordul căruia se aflau oficiali regionali de rang înalt. Elicopterul, de tip Mi-8, avea la bord 18 persoane, inclusiv cinci membri ai echipajului, atunci când s-a prăbuşit în lacul Munozero, din regiunea Murmansk. Cadavrele celor 12 persoane au fost scoase la suprafaţă, iar cercetările continuau ieri. Nouă cadavre au fost identificate, între care şi cel al lui Serghei Skomorohov, adjunctul guvernatorului regiunii Murmansk. Elicopterul transporta oficiali regionali şi oameni de afaceri, între care şi conducătorul firmei ruseşti specializate în fosfaţi Apatit, Aleksei Grigoriev, şi adjunctul său, Konstantin Nikitin. Doar două persoane au supravieţuit accidentului şi au fost spitalizate. Anchetatorii apreciază că accidentul ar fi putut să fie cauzat de o defecţiune a elicopterului sau de condiţii meteorologice nefavorabile.

LIBIA

Morţi la Benghazi

Şase militari şi un civil au fost ucişi ieri în oraşul Benghazi, din estul Libiei, în confruntări violente între grupările islamiste şi forţele armate loiale unui general disident. Grupări islamiste, printre care Ansar Asharia, au atacat cu armanent greu o tabără militară, provocând morţi şi răniţi, a afirmat colonelul Saad Al-Werfelli, comandantul bazei aeriene din Benghazi, loial generalului disident Khalifa Haftar. În replică, forţele aviaţiei loiale generalului disident au desfăşurat raiduri aeriene împotriva atacatorilor. Acestea sunt cele mai violente confruntări după luptele din 16 mai, când generalul Haftar a lansat campania „Demnitate“, pentru eradicarea grupărilor teroriste din estul ţării, lupte soldate cu cel puţin 76 de morţi.

AFGANISTAN

Trei ingineri turci ucişi

Trei ingineri turci au fost ucişi, iar un al patrulea a fost rănit ieri dimineaţă, în estul Afganistanului, de către un kamikaze pe motocicletă care s-a detonat, lovind maşina la bordul căreia se aflau inginerii pentru a merge la serviciu. Atentatul a fost comis imediat după ora locală 7.15, în districtul Behsud, lângă Jalalabad, cel mai important oraş din estul ţării. Un copil afgan a fost de asemenea rănit. Inginerii se ocupau de un proiect în domeniul construcţiilor în Nangarhar, o provincie aflată la frontiera cu Pakistanul. Atacul nu a fost revendicat, însă atentatele sinucigaşe fac parte dintre armele predilecte ale talibanilor, artizanii unei insurecţii sângeroase în Afganistan, după ce au fost înlăturaţi de la putere de o coaliţie militară condusă de către americani, în urma atentatelor de la 11 septembrie 2001. Talibanii au lansat, la 12 mai, ultima lor ofensivă de primăvară, între cele două tururi ale alegerilor prezidenţiale care urmează să-l desemeneze pe succesorul lui Hamid Karzai, căruia Constituţia îi interzice al treilea mandat. Insurgenţii nu au reuşit să perturbe în mod semnificativ turul întâi, la 5 aprilie, însă vor încerca să-l saboteze pe cel de-al doilea, prevăzut la 14 iunie.

IRAK

Bilanţ dramatic

Peste 900 de persoane şi-au pierdut viaţa în atacurile care au avut loc în Irak în luna mai, cele mai grave din ultimii şase ani, au anunţat reprezentanţi ai ONU şi ai autorităţilor de la Bagdad. Datele colectate separat de ONU şi ministerele Apărării, de Interne şi al Sănătăţii prezintă bilanţuri diferite, care corespund totuşi cu privire la faptul că violenţele din luna mai au atins nivelul din 2008, când Irakul se confrunta cu un sângeros conflict interetnic, după invazia americană din 2003. Potrivit misiunii ONU în Irak, cel puţin 799 de irakieni au fost ucişi în acte de terorism şi alţi 195 au murit în urma operaţiunilor militare din provincia Al-Anbar, unde au loc confruntări între armată şi insurgenţi de mai bine de cinci luni. Ministerele irakiene au anunţat 938 de morţi, între care 804 civili şi 1.463 de răniţi în cursul lunii mai, după alegerile legislative din 30 aprilie. Coaliţia premierului şiit Nuri al-Maliki s-a clasat pe primul loc în alegerile din 30 aprilie, dar rezultatele definitive nu sunt cunoscute deocamdată. Autorităţile irakiene pun valul de violenţe pe seama unor factori externi, în special a războiului din Siria. Experţii şi diplomaţii afirmă însă că violenţele sunt alimentate în special de nemulţumirea minorităţii sunnite, care se consideră marginalizată şi oprimată de autorităţile şiite aflate la guvernare în Irak.

KÎRGÎZSTAN

Militar american condamnat

Justiţia din Kîrgîzstan l-a condamnat, ieri, la patru ani de închisoare pe un militar american de la baza Manas, găsit vinovat de acte de huliganism. ”Cetăţeanul american Brandon Cornelius a fost găsit vinovat şi a fost condamnat la patru ani de lipsire de libertate în regim sever”, a comunicat Tribunalul din Bişkek. Originar din statul american California, Brandon Cornelius a venit în Kîrgîzstan acum doi ani, pentru a lucra la baza americană de la Manas. Contractul său expiră în iunie. Potrivit actului de acuzare, aflat în stare de ebrietate, militarul a încercat să violeze o localnică şi s-a opus arestării, lovind un agent de poliţie şi distrugând mobilier.

ANP

Noul Guvern a depus jurământul

Noul Guvern palestinian de uniune naţională a depus, ieri, jurământul în faţa preşedintelui Autorităţii Naţionale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, care a anunţat ”încetarea divizării între palestinieni”. Considerat un Guvern al consensului, noul Cabinet este condus de premierul în exerciţiu, Rami Hamdallah, şi are susţinerea mişcării palestiniene radicale Hamas, dar este format din personalităţi independente şi din tehnocraţi. Format din 17 miniştri, inclusiv cinci din Fâşia Gaza, acesta este un Executiv de tranziţie, care are ca misiune prioritară pregătirea alegerilor până la sfârşitul anului. Din Gaza, Hamas a salutat ”Guvernul de uniune a tuturor palestinienilor”. Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP), dominată de mişcarea naţionalistă Fatah a preşedintelui Abbas, şi Hamas au semnat, la 23 aprilie, un acord de reconciliere pentru a pune capăt divizării politice din 2007 între Cisiordania, unde ANP administrează zonele autonome, şi Fâşia Gaza, aflată sub controlul mişcării Hamas şi sub blocada israeliană. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a cerut comunităţii internaţionale să nu se grăbească să recunoască Guvernul palestinian susţinut de Hamas. ”Hamas este o organizaţie teroristă, care cheamă la distrugerea Israelului”, a amintit premierul Netanyahu, care a subliniat că ”formarea Guvernului nu va consolida pacea, ci terorismul”. Armata israeliană a efectuat ieri două raiduri aeriene în Fâşia Gaza, ca răspuns la tiruri de rachetă palestiniene, a anunţat un purtător de cuvânt al armatei. De la începutul anului, 150 de rachete au fost trase de pe teritoriul Fâşiei Gaza către teritoriul Israelului. Sectorul frontierei dintre Fâşia Gaza şi Israel a fost relativ calm în ultimele săptămâni. Ultima rachetă a fost lansată de pe teritoriul palestinian la 23 mai.

SUA

Seism în L.A.

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 a avut loc la Los Angeles, în noaptea de duminică spre luni, fără să producă pagube sau victime, a anunţat institutul american de geofizică USGS. Seismul s-a produs la ora locală 19.36. Epicentrul a fost localizat la o distanţă de şapte kilometri de Santa Monica şi la opt kilometri de Beverly Hills. California se teme de mult timp de marele cutremur, un seism devastator, care ar provoca pagube importante. Statul din vestul american se află pe Cercul de Foc, o zonă cu o activitate seismică puternică din jurul Oceanului Pacific.