Italia - O româncă a murit într-o maşină strivită de un copac

O româncă a murit, iar alte două au fost rănite după ce un copac doborît de rafalele puternice de vînt a căzut pe maşina în care se aflau, la Roma. Ploile torenţiale şi furtunile au provocat moartea a cel puţin patru persoane în regiunile din centrul şi nordul Italiei, printre victime fiind şi o româncă de 21 de ani care se deplasa cu maşina împreună cu două prietene, tot românce. Incidentul a avut loc în suburbia Castelverde, situată la periferia estică a capitalei. Cele trei românce cu vîrste de 20 şi 21 de ani se deplasau cu un Fiat Punto. Din cauza ploii şi a vîntului puternic, un copac a căzut pe maşină, provocînd moartea unei românce de 21 de ani care se afla pe bancheta din spate a vehiculului. Celelalte două românce au fost rănite şi transportate la spital.

Marea Britanie - O româncă şi o britanică însărcinată, judecate pentru abuz de minori

O româncă şi o britanică însărcinată în şapte luni, foste angajate la o creşă din Plymouth, sînt judecate pentru abuz de minori, precum şi creare şi distribuire de materiale pornografice cu minori. Vanessa George (39 de ani), din România, a recunoscut, în urmă cu două săptămîni, că a abuzat sexual zeci de copii la creşa unde lucra. Femeia riscă închisoare pe viaţă, în contextul în care cei mai tineri minori abuzaţi aveau un an. Colega româncei, Tracy Lyons (39 de ani), însărcinată în şapte luni, a fost pusă sub acuzare săptămîna trecută. În total, patru persoane sînt judecate pentru abuzurile de la creşa Little Ted, anchetatorii fiind de părere că au de-a face cu o reţea de pedofilie şi pornografie infantilă. Ceilalţi doi acuzaţi sînt Colin Blanchard (38 de ani) şi Angela Allen (39 de ani). George a recunoscut toate acuzaţiile, motivînd alegerea victimelor prin faptul că micuţii erau ţinte uşoare. Ea a spus că este conştientă de faptul că abuzurile sînt dezgustătoare şi josnice, dar a refuzat să dea numele victimelor sale. Românca le-a mai spus anchetatorilor că a distribuit imaginile pornografice împreună cu partenerul ei, Colin Blanchard, în schimbul promisiunii acestuia de a se căsători cu ea.

Cehia - Un român riscă închisoare pe viaţă

Un cetăţean român, în vîrstă de 35 de ani, acuzat de furt şi uciderea unei pensionare în vîrstă de 70 de ani, tentativă de omor a unei femei de 29 de ani şi agresarea fizică a unei studente la Praga, riscă închisoarea pe viaţă. Marius Daniel Rusu, considerat extrem de periculos, a atacat trei femei în Praga, pe parcursul a trei zile. Primul atac a avut loc la 24 martie. Scopul său era să o omoare pe femeia de 29 de ani, să-i fure geanta, prin urmare a atacat-o cu un cuţit de bucătărie şi a înjunghiat-o în zona feţei şi a gîtului. După ce a trîntit-o la pămînt, a început să o sugrume. Potrivit expertizei medicale, tînăra nu a murit datorită intervenţiei rapide a medicilor. Agresorul a furat numai 7.000 de coroane (circa 269 de euro). În aceeaşi zi, la miezul-nopţii, el a urmărit o studentă în vîrstă de 19 ani, de la o staţie de metrou pînă la căminul unde locuia. În momentul în care a ajuns pe strada Lovosicka, el a atacat-o, a lovit-o cu pumnii şi a început să-i lingă urechea. Studenta a strigat după ajutor, iar Rusu a fugit de la faţa locului. După trei zile, o femeie în vîrstă nu a supravieţuit atacului. Rusu a urmărit o femeie de 70 de ani. Pentru a-i sustrage geanta, el a înjunghiat-o de patru ori cu un cuţit de bucătărie în zona capului şi a pieptului. Femeia a murit pe loc. Marian Rusu a sustras 220 de coroane (circa 8,5 de euro) şi un telefon mobil. Potrivit specialiştilor, românul este instabil psihic şi o persoană agresivă, cu un nivel scăzut de inteligenţă. Judecătorul Petr Novak urmează să înceapă procesul la 21 octombrie. Marius Daniel Rusu riscă închisoarea pe viaţă.

Franţa - Români arestaţi pentru furt de identitate şi punerea în pericol de vieţi

Patru români au fost arestaţi în Franţa, după o urmărire la care a participat şi un elicopter al poliţiei, pentru furt de identitate şi punerea în pericol de vieţi, după ce s-au dat drept jandarmi. Cei trei bărbaţi şi o femeie au în jur de 20 de ani şi nu au domiciliu stabil. Aceştia au fost prinşi de poliţişti în Saint-Cyr, în noaptea de sîmbătă spre duminică, în flagrant delict. Ei au fost văzuţi dînd tîrcoale maşinilor dintr-o parcare, iar unul din tineri purta uniformă de jandarm. Ulterior, anchetatorii au stabilit că aceştia au spart trei maşini în acea noapte. Patrula de poliţie a încercat să-i oprească pe cei patru, pentru a-i identifica, însă aceştia s-au urcat într-o maşină înmatriculată în Franţa şi au fugit de la locul faptei. Poliţiştii şi jandarmii s-au angajat într-o periculoasă urmărire, la care a participat şi un elicopter al poliţiei. Românii au oprit maşina după aproximativ o jumătate de oră, la miezul-nopţii, pentru a arunca pe geam un radio portabil şi un dispozitiv GPS, astfel încât poliţiştii să nu-i poată localiza. Cei patru au fost reţinuţi în aceeaşi noapte. La bordul maşinii, anchetatorii au găsit o uniformă de jandarm şi unelte pentru forţarea portierelor automobilelor. În total, au fost mobilizaţi 20 de poliţişti şi 20 de jandarmi.

Germania - Prima manifestaţie din istoria Bundesbank, împotriva unor eventuale concedieri

Circa 1.500 de angajaţi ai Bundesbank au protestat, marţi, în premieră, în faţa sediului băncii din Frankfurt, faţă de închiderea unora dintre filialele acesteia. Banca vrea să închidă 14 filiale regionale pînă în 2012, precizează sindicatul Bundesbank (VdB), criticînd oportunitatea acestei măsuri, care ar complica alimentarea companiei cu bani lichizi, în special în caz de criză. Bundesbank este în proces de restructurare după ce a pierdut, în urmă cu peste zece ani, atribuţiile politicii monetare, în special în zona euro, în favoarea Băncii Centrale Europene. Aceasta are în prezent 10.000 de angajaţi în sediul central şi cele 47 de filiale. Decizia de a închide aceste filiale nu a fost încă luată, este vorba despre poziţia conducerii, pe baza căreia se va negocia cu reprezentanţii sindicali.

Corsica – Salvare ca-n filme

Cei şase ocupanţi ai unui avion de turism care s-a prăbuşit luni în largul insulei Corsica au fost salvaţi în cursul serii, de către forţele de intervenţie, după ce au supravieţuit peste cinci ore în marea agitată. Două persoane, reperate datorită balizelor lor de urgenţă, au fost recuperate în stare de hipotermie, la începutul serii, la bordul unui elicopter al Securităţii Civile. O a treia persoană a fost salvată de un elicopter al Forţelor Aeriene. Ceilalţi trei ocupanţi ai avionului au fost recuperaţi seara, în apropiere de o barcă de salvare trimisă de un avion de recunoaştere maritimă al Marinei, care participa la cercetări. Cei şase supravieţuitori au fost transportaţi la spitalul Misericorde din Ajaccio. ”Este un miracol. A fost o salvare dantescă, în timpul nopţii, cu valuri de patru metri în mare”, a povestit un pilot de elicopter. Supravieţuitorii, care au petrecut peste cinci ore în apă, au reuşit să iasă din carlingă şi să declanşeze balize de semnalizare. Avionul lor, un Cessna 210 Centurion, care urma să zboare de la Propriano, în sudul Insulei Corsica, la Cannes, pe Coasta de Azur, s-a prăbuşit în Golful Porto, luni, la începutul după-amiezii. La o oră după decolarea sa, pilotul a semnalat o pană de motor şi şi-a declarat intenţia de a ameriza în golf. Cauzele accidentului sînt încă necunoscute.

Bulgaria - Arestaţi după ce au încercat să înşele doi pensionari

Poliţia bulgară a prins doi bărbaţi care au încercat să înşele un cuplu de pensionari, spunîndu-le că fiul lor are nevoie de un tratament scump, întrucît ar avea gripă porcină, cei doi escroci fiind cercetaţi şi pentru că ar fi determinat o bătrînă să se sinucidă, după ce i-au cerut 12.000 de euro. Potrivit Ministerului de Interne, cei doi escroci fac obiectul unei anchete privind sinuciderea unei femei de 76 de ani, de la care ei au încercat să estorcheze 12.000 de euro. Cei doi bărbaţi, în vîrstă de 40, respectiv 50 de ani, au fost arestaţi luni, cînd au venit pentru a lua suma de 15.500 de leva (7.945 de euro) de la un cuplu de pensionari din Ruse, cărora le spusese că fiul lor ar avea gripă procină şi că are nevoie de tratament scump. Cei doi erau monitorizaţi din 20 septembrie, după ce în zonă se îneregistase cazul de sinucidere al femeii de 76 de ani, de la care ar fi luat 12.000 de euro, în împrejurări similare. Ofiţerii bulgari atrag atenţia că acest gen de infractori exploatează stările emoţionale ale oamenilor vulnerabili în urma uor necazuri.

Italia – Noi arestări în cazul atentatului de la Milano

Un libian şi un egiptean, complici presupuşi ai autorului atentatului de luni împotriva unei cazarme din Milano, care s-a soldat cu doi răniţi, dintre care unul era atacatorul, au fost arestaţi în noaptea de luni spre marţi. Arestările au fost hotărîte după audierea de către poliţie a familiei şi prietenilor lui Mohamed Game, libianul de 35 de ani care a comis atentatul. Anchetatorii au găsit, de asemenea, 100 de kilograme de explozivi într-un apartament din apropierea cazărmii4. Game, care şi-a pierdut o mînă şi vederea în urma atacului, a fost inculpat pentru deţinere ilegală şi fabricare de substanţe explozive şi va fi acuzat şi de comiterea atentatului. Atacatorul a încercat să intre într-o cazarmă a carabinierilor din Milano, luni şi a lansat un dispozitiv exploziv artizanal către clădire, provocînd doar pagube minore. Dar acesta s-a rănit grav la mînă şi la ochi, iar un militar italian a fost atins de explozie. Conform presei, Game, care trăieşte în Italia din 2003, are o prietenă italiană şi copii, şi-a pierdut recent locul de muncă, suferea de depresie şi frecventa, de puţin timp, o moschee aflată în apropierea domiciliului său şi a cazărmii.

China - Circa 1.000 de copii, contaminaţi cu plumb

Aproximativ 1.000 de copii au fost depistaţi cu niveluri anormal de ridicate de plumb în sînge, în centrul Chinei, această situaţie putînd declanşa un nou scandal după poluări similare provocate de topitorii. Ultimul caz se referă la oraşul Jiyuan din provincia Henan, unde niveluri anormal de ridicate de plumb au fost depistate în sîngele a 968 de copii din peste 2.700 testaţi şi cu vîrste mai mici de 14 ani. Toţi copiii care locuiesc într-un perimetru de un kilometru în jurul a trei importante topitorii au fost evacuaţi. Autorităţile din Jiyuan au suspendat activităţile a 32 dintre cele 35 uzine de electrozi de plumb. În ultimele luni, în China au fost înregistrate mai multe cazuri de contaminare cu plumb a copiilor, dintre care în provincia vecină Shaanxi, cu 851 de copii afectaţi.

Somalia - Nou atac al piraţilor, respins de militari

Două vase franceze care pescuiau ton au fost urmărite, marţi, de piraţi, în Oceanul Indian, dar atacul a fost respins de tirurile militarilor de la bordul acestora, a declarat armatorul, Saupiquet. Cele două vase, Via Avenir şi Via Mistral, au fost urmărite de două nave cu patru-cinci piraţi la bord, iar militarii au ripostat cu focuri de avertisment, potrivit armatorului din Concarneau (vestul Franţei). Cele două nave ale companiei agroalimentare se aflau la circa circa 900 de kilometri de coastele somaleze. Sîmbătă, militarii francezi care asigură protecţia la bordul navelor franceze de pescuit au deschis focul pentru a respinge un atac împotriva altor două pescadoare. Zece nave franceze pescuiesc în prezent în această zonă, împreună cu 15 pescadoare spaniole.

Grecia - Turişti evacuaţi din cauza unui incendiu de pădure

Un incendiu de pădure s-a declanşat marţi în nordul insulei Eubeea, situată la est de Atena şi peste 500 de turişti au fost evacuaţi, ca măsură de precauţie, dintr-un hotel din apropiere. Hotelul ClubMed a fost evacuat din cauza apropierii sale de locul incendiului şi ca măsură de precauţie, turiştii nu se află în niciun pericol, potrivit autorităţilor. Trei feriboturi şi alte patru ambarcaţiuni au transferat turiştii într-o localitate din apropiere, Edipsos. 35 de vehicule, opt avioane, două elicoptere şi 100 de pompieri au fost trimişi pentru stingerea flăcărilor care ameninţă o pădure din regiunea Lihada din nordul insulei. În Eubeea şi în alte regiuni din ţară au fost înregistrate rafale de peste 60-70 de kilometri pe oră (de intensitate 7 pe scara Beaufort). Sudul insulei Eubeea, precum şi regiunea Peloponez au fost cuprinse de flăcări în vara anului 2007, după ce incendii de proporţii au provocat moartea a 77 de persoane şi au distrus peste 250.000 de hectare, în special în Peloponez.

Mexic – Evacuaţi din calea furtunii Patricia

Locuitorii din două cartiere ale staţiunii balneare Los Cabos din nord-vestul Mexicului au fost evacuaţi, marţi dimineaţa, înaintea sosirii furtunii tropicale Patricia. Şcolile şi porturile acestei staţiuni de lux frecventată de turişti americani au fost, deja, închise luni. Furtuna ar putea lovi sudul extrem al peninsulei, în această dimineaţă, dar nu se va transforma în uragan, conform directorului Comisiei naţionale a Apelor din statul Baja California Sur, Celso Castro Sanchez. La începutul lui septembrie, pensinsula mexicană a fost afectată de trecerea uraganului Jimena, care s-a soldat cu un mort, inundaţii şi importante pagube materiale.

Bolivia – Alunecări de teren în La Paz

O falie geologică ce a distrus, în ultimele zile, locuinţele dintr-un cartier situat la periferia oraşului La Paz a condus la evacuarea a 632 de persoane. Fenomenul gradual, încă neexplicat, nu a provocat nicio victimă, dar lumea este din ce în ce mai îngrijorată. Primăria a decretat alerta portocalie, o procedură de mobilizare a serviciilor de intervenţie în cazul catastrofelor naturale grave. Persoanele evacuate au fost găzduite temporar într-o tabără construită în apropiere. Potrivit Primăriei, în această zonă nu vor mai putea fi construite case. Locuinţele afectate aveau un caracter ilegal, zona fiind cunoscută pentru alunecările de teren. Construcţiile neautorizate şi sistemul dezorganizat de evacuare a apei reziduale ar putea fi una din cauzele alunecării de teren.

Indonezia - Seism în largul insulei Sulawesi

Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 s-a produs marţi, în largul insulei indoneziene Sulawesi, a anunţat agenţia indoneziană de geofizică. Cutremurul nu a provocat victime sau pagube materiale şi nici nu a generat alertă de tsunami. Seismul, înregistrat la ora locală 20.38 (14.38, ora României), s-a produs la 195 de kilometri sud-est de localitatea Melonguane din provincia Celebes de Nord, la o adîncime de 18 kilometri. Indonezia este situată pe Cercul de Foc al Pacificului, unde joncţiunea mai multor plăci continentale generează o activitatea vulcanică şi seismică foarte intensă. Un cutremur puternic de o magnitudine 7,6 de grade s-a produs la 30 septembrie, în vestul insulei Sumatra, provocînd moartea a 809 de persoane. Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,2, a fost resimţit luni seara, în insulele Aleutine din Alaska, a anunţat Institutul american de Geofizică (USGS). Epicentrul seismului, care s-a produs luni la ora locală 21.37 (marţi, 08.37, ora României), a fost localizat la o adîncime de 68 de kilometri, la o distanţă de circa 91 de kilometri sud-vest de Unalaska, principalul oraş al arhipelagului, care are aproximativ 4.000 de locuitori, potrivit USGS. Deocamdată nu sînt disponibile informaţii despre eventuale victime sau pagube. Arhipelagul format din circa 300 de insule vulcanice este afectat în mod regulat de seisme. Insulele Aleutine aparţin statului american Alaska.

Spania – Gripă aviară

Circa 400.000 de păsări de la o fermă din centrul Spaniei au fost sacrificate, după ce 2.000 dintre ele au murit din cauza unui virus al gripei aviare care nu se transmite la oameni, a anunţat Ministerul Mediului. Circa 2.000 de păsări au fost găsite moarte duminică, din motive necunoscute. A fost declanşat dispozitivul de prevenire a unei eventuale contaminări cu gripa aviară, iar cele 400.000 de păsări din fermă au fost sacrificate, în provincia Guadalajara. Din 2003, virusul H5N1 al gripei aviare a provocat moartea a peste 250 de persoane în întreaga lume.

Rusia – Acord cu China pentru livrările de gaze naturale

China şi Rusia urmează să semneze un important acord legat de livrările de gaze naturale ruseşti către China, ce se vor ridica la circa 70 de miliarde de metri cubi pe an, a anunţat, marţi, preşedintele Gazprom, Alexei Miller. Documentul a fost semnat marţi, în prezenţa premierului chinez, Wen Jiabao şi a omologului său rus, Vladimir Putin, sosit la Beijing, luni seara, pentru o vizită de trei zile, a precizat Miller. Miller, citat de agenţii ruseşti, a anunţat la sfîrşitul lunii septembrie că grupul său şi principalul producător de petrol din China, CNPC, vor semna, în octombrie, un astfel de acord. Aceste livrări s-ar putea realiza pe două rute, din estul Siberiei, Extremul Orient şi insula Sahalin sau din vestul Siberiei.