Franţa - Români, reţinuţi pentru şedere ilegală

Trei români stabiliţi într-o tabără de nomazi din Baume, alături de alte 300 de persoane, majoritatea cetăţeni est-europeni, au fost reţinuţi pentru şedere ilegală, în urma unui control al jandarmeriei. Românii vor fi expulzaţi din ţară, după ce vor petrece o vreme la centrul de detenţie din Sete. Alte trei persoane din aceeaşi tabără au fost reţinute pentru instalare ilegală pe teren privat şi pentru furt de electricitate. Acestea vor fi judecate, în această dimineaţă, la instanţa din Beziers. Jandarmii au mai confiscat şi trei autovehicule care se aflau ilegal pe terenul campingului. Autorităţile au spus că vor efectua verificări şi pe alte terenuri private.

Spania - Tîlhari arestaţi cînd vroiau să fugă în România

Cinci tîlhari violenţi, care acţionau în regiunile Tarragona, Murcia şi Barcelona din Spania şi care se foloseau de copii şi femei în jafuri, au fost arestaţi în aceeaşi zi în care urmau să fugă în România. Poliţiştii i-au arestat pe tîlhari, care jefuiau casele de pe coasta mediteraneană a Spaniei, în cadrul unei operaţiuni de anihilare a unei reţele de hoţi violenţi. Autorităţile au mai arestat membri ai reţelei, la începutul săptămînii, după o urmărire de aproximativ 200 de kilometri. Informaţiile primite de la persoanele arestate au dus la reţinerea ulterioară a celor cinci tîlhari. În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile deţinuţilor, ofiţerii au găsit bijuterii valoroase, bani, televizoare, telefoane mobile, ustensile folosite în jafuri, precum şi un cîntar pentru a stabili greutatea lucrurilor de valoare. Membrii reţelei îşi alegeau zona în care urmau să dea jaful, apoi selectau casele pe care le credeau nelocuite. Pentru a verifica dacă într-adevăr nu este nimeni acasă, ei trimiteau copii sau femei să sune la uşă. Odată confirmat faptul că locuinţa era goală, copiii sau femeile forţau uşa de la intrare şi furau obiecte de valoare, ascunse în mai multe bagaje. Ulterior, predau obiectele bărbaţilor care aşteptau în maşini, în apropierea locuinţei jefuite.

Germania - Extremişti de dreapta ocupă abuziv un fost hotel

O grupare de extremă-dreapta din Germania continuă să ocupe un fost hotel pe care intenţionează să-l transforme în centru de pregătire, în pofida eforturilor depuse pentru evacuarea membrilor ei din clădire. Poliţia se teme de riscul izbucnirii unor confruntări violente între militanţii de stînga şi vecinii lor neonazişti. Forţele de ordine au fost nevoite să-şi folosească armamentul din dotare şi au confiscat arme. Însă, în contextul în care tensiunile dintre grupările de stînga şi cele de dreapta se intensifică, un tribunal a respins solicitarea de evacuare a grupării neonaziste din hotelul dezafectat situat în localitatea Fassberg din Saxonia Inferioară. Hotelul Gerhus a fost dat în concesiune cu doar o zi înainte ca Jurgen Rieger, vicepreşedinte al Partidului Naţional Democrat din Germania (NPD), să semneze un contract de concesiune pentru zece ani cu privire la proprietatea respectivă. Acest lucru a dat naştere unei controverse legate de legalitatea şederii neonaziştilor în acest hotel. Noul administrator, Jens Wilhelm, sperase să primească o sentinţă judecătorească care să-i oblige pe neonazişti să părăsească imobilul. El nu a avut însă succes şi trebuie acum să aştepte o audiere în faţa instanţei, programată la sfîrşitul lunii.

Marea Britanie - Pedofil condamnat

Palestinianul angajat la sucursala londoneză a fundaţiei Salvaţi Copiii, arestat pentru pedofilie şi posesie de materiale de pornografie infantilă, a fost condamnat la patru ani de închisoare. Sohail Ayaz (35 de ani) era, de fapt, membru al unei grupări internaţionale de pedofili, el mărturisind autorităţilor că a abuzat un băiat minor, în vîrstă de 13 ani, despre care nu pot fi furnizate date, din motive legale. Ayaz a fost arestat preventiv în 26 iunie, avînd, în urmă cu o zi, audierea finală. Judecătorul Peter Testar i-a precizat inculpatului că o asemenea infracţiune nu poate scăpa fără închisoare cu executare. Palestinianul a pledat vinovat în faţa acuzaţiilor de abuz sexual al copilului, precum şi în faţa celor de creare şi distribuire de materiale pornografice cu victima. El a recunoscut şi că deţinea aproape 400 de poze şi peste o sută de clipuri pornografice. El ar fi putut primi o condamnare mai mare, dar instanţa a ţinut cont de cooperarea acestuia cu poliţia, de evidentele remuşcări ale bărbatului, de recunoaşterea vinovăţiei şi de purtarea sa bună dinainte de incidente.

Spania - 400 de litri de cocaină lichidă la bordul unei bărci cu pînze

Patru persoane au fost arestate după ce poliţia spaniolă a interceptat o corabie cu pînze avînd la bord peste 400 de litri de cocaină lichidă provenind din America de Sud. Ofiţerii au anunţat că pe vas au găsit 405 litri de cocaină lichidă şi 20 de kilograme sub formă de praf, încărcătura fiind confiscată. Naţionalitatea persoanelor reţinute nu a fost făcută publică. Marfa, provenind din Columbia, urma să fie vîndută în Spania, după ce a trecut prin Brazilia şi Venezuela. Spania este una din principalele porţi de intrare în Europa pentru cocaina latino-americană şi haşişul african.

Grecia - Incendii de proporţii

Pompierii greci încercau, miercuri, să controleze două incendii puternice izbucnite în insula turistică Skopelos din nordul Mării Egee şi în insula Eubeea, aflată la nord-est de Atena. În Skopelos, incendiul a izbucnit marţi seara, în apropiere de portul Panormou şi a distrus circa 50 de hectare de pădure, într-o zonă greu accesibilă. Autorităţile au mobilizat trei avioane, un elicopter, 14 vehicule speciale şi 80 de pompieri pentru a încerca să stingă flăcările. Incendiul din Eubeea s-a declanşat tot în cursul nopţii, apropiindu-se de zonele locuite. Pentru stingerea incendiului, au fost mobilizate două avioane, două elicoptere, 18 vehicule şi 56 de pompieri. Un al treilea focar de incendiu a fost localizat, miercuri dimineaţă, la Koropi, la vest de Atena, într-o zonă cu livezi de măslini, însă riscurile sînt limitate. Pompierii au reuşit să controleze miercuri dimineaţă şi un focar aflat într-o pădure de pini situată la vest de Atena, care nu prezintă însă riscuri pentru zonele locuite. Protecţia civilă a plasat, miercuri, în stare de alertă, regiunea Atenei, nord-vestul Peloponezului, Eubeea, Creta şi mai multe insule din estul Mării Egee, decretînd alertă de incendiu de nivel patru pe o scară cu cinci gradaţii.

Albania - Sprijin grecesc la stingerea incendiilor

Grecia a trimis, marţi seara, două avioane Canadair în Albania, pentru a participa la operaţiunile de stingere a incendiilor de pădure din regiunea Saranda. Cele două avioane de tip CL-415 au acţionat în regiunea Kodra, unde este localizat un focar important de incendiu, care ameninţă zone locuite. Cele două avioane au revenit în Grecia în cursul nopţii, după ce şi-au încheiat misiunea. Albania a cerut ajutorul Greciei în baza unui acord bilateral, dar şi a mecanismului european de protecţie civilă împotriva incendiilor.

Marea Britanie - Înarmat, imobilizat de poliţie pe un aeroport

Un bărbat care avea asupra sa un pistol a fost imobilizat, miercuri, de poliţia aeroportului din oraşul Gatwick, în apropiere de Londra, cu ajutorul pistoalelor cu electroşocuri. Suspectul, în vîrstă de 40 de ani, s-a îmbarcat la ora locală 02.00 (04.00, ora României) într-un autobuz în oraşul Crawley din comitatul West Sussex, pentru a se deplasa la aeroport, cînd un pasager l-a văzut avînd asupra sa un pistol. Bărbatul, originar din oraşul Crawley, a intrat în terminalul sudic al aeroportului, unde poliţiştii l-au imobilizat cu ajutorul pistoalelor Taser, cu electroşocuri. Un purtător de cuvînt din cadrul poliţiei comitatului Sussex a declarat că acesta a fost arestat preventiv pentru a fi interogat. Surse citate de Sky News susţin însă că incidentul nu are legătură cu terorismul.

Spania - Atentat la Burgos

O maşină-capcană a explodat miercuri, în apropierea unei unităţi a gărzii civile din oraşul Burgos din nordul Spaniei, iar incidentul s-a soldat cu rănirea uşoară a 46 de persoane şi cu pagube materiale semnificative. Garda civilă este o ţintă privilegiată a organizaţiei separatiste basce ETA căreia postul public de radio îi atribuie acest atac. Prefectul din Castilia şi Leon, Miguel Alejo, a declarat pentru postul public de radio că nu au existat apeluri de avertizare înainte de explozie, aşa cum procedează de obicei ETA, pentru a facilita evacuarea zonei. Potrivit lui Alejo, sînt resturi care par a fi ale unei furgonete folosite ca maşină-capcană. Prefectul a declarat că intenţia celor care amplasează bombe este doar de a ucide. Pagubele materiale sînt semnificative. Faţada unui imobil a fost distrusă. Un post medical a fost instalat în apropiere. Organizaţia ETA este răspunzătoare de moartea a 826 de persoane în 41 de atentate. Ultimul atentat atribuit organizaţiei ETA a avut loc în noaptea de 9 spre 10 iulie, cînd o bombă a explodat în faţa sediului Partidului Socialist Basc din oraşul Durango. De asemenea, la 19 iunie, un poliţist a murit în explozia unei bombe amplasate în maşina sa în oraşul Arrigorriaga, situat în apropiere de Bilbao.

China - Tren deraiat

Cel puţin patru persoane au murit şi 50 au fost rănite miercuri, în urma deraierii unui tren în sudul Chinei, provocată de o alunecare de teren. Trenul care venea din Hubei, o provincie din centrul ţării, a deraiat la ora locală 04.22 (marţi, 23.22, ora României) Liuzhou, un oraş al provinciei Guangxi. Locomotiva, dar şi patru vagoane au sărit de pe şine. Ploi puternice s-au abătut începînd de luni asupra acestei regiuni.

Ungaria - Clinică privată, suspectată de tratamente ilegale cu celule stem

O clinică privată din oraşul Kaposvar efectuează ilegal tratamente cu celule stem, susţine presa ungară, în timp ce directorul acesteia dezminte categoric informaţiile. Potrivit portalului de ştiri Sonline, clinia Seffer efectua tratamente ilegale, solicitînd, pentru fiecare operaţie, cinci milioane de forinţi (circa 18.500 de euro). Aceasta folosea în tratamente celule embrionare stem. Poliţia ar fi reţinut recent un medic american, doi ucraineni şi doi ungari care se pregăteau să efectueze o operaţie folosind celule stem. Autorităţile ungare au refuzat anul trecut să-i acorde autorizaţie clinicii Seffer pentru a efectua transplanturi şi tratamente cu celule stem. Potrivit directorului Tibor Seffer, clinica nu este implicată în cercetări referitoare la celulele stem. Compania IRM Hungary a închiriat unul dintre laboratoarele clinicii şi s-a ocupat cu recoltarea şi stocarea celulelor stem pînă în această primăvară, cînd i-a fost retrasă autorizaţia de funcţionare. El a menţionat că angajaţii clinicii sînt specializaţi în chirurgie plastică şi nu aveau acces la laboratoarele închiriate companiei IRM.

Rusia - Atentat asupra unui cap al lumii interlope din Moscova

Parchetul rus a declanşat o anchetă după un atentat comis marţi, la Moscova, asupra lui Viaceslav Ivankov, cunoscut şi drept Micul japonez, figură mitică a grupărilor mafiote ruse. Viaceslav Ivankov a fost atacat marţi seară, cu focuri de armă, în momentul în care ieşea dintr-o cafenea din Moscova. Ivankov a fost internat în spital, cu răni în zona abdomenului. La locul atacului a fost descoperită o armă, probabil abandonată de agresor. Acuzat de uciderea a doi cetăţeni turci, Viaceslav Ivankov a fost judecat în Rusia, în 2005, însă a fost achitat şi eliberat. Procesul a avut loc după extrădarea sa din SUA, unde ispăşise o condamnare de nouă ani de închisoare pentru extorcare de fonduri. Ajuns la New York în 1992, sub o identitate falsă, Ivankov preluase controlul cartierului rusesc din Brooklyn, cunoscut drept Little Odessa, unde este bănuit că ar fi încercat să unifice toate aripile mafiei ruse de pe continentul american.

Israel - Securitate precară la bazele militare din apropierea Gazei

Lacune grave au fost constatate în sistemul de securitate al bazelor armatei israeliene situate la periferia Fîşiei Gaza. Ca urmare a controalelor efectuate în urmă cu două săptămîni, ofiţerii israelieni au putut înşela, fără mare dificultate, sistemul de securitate al acelor baze, avînd acces la calculatoare şi putînd filma documente clasificate. În urma acestor controale, au fost aplicate sancţiuni împotriva celor responsabili de aceste erori şi au fost consolidate măsurile de securitate. Islamiştii palestinieni din cadrul grupării Hamas au preluat, în iunie 2007, controlul Fîşiei Gaza, prin intermediul unei lovituri de forţă împotriva partidului Fatah, loial preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas. La 25 iunie 2006, trei comando-uri palestiniene armate, dintre care unul al Hamas, s-au infiltrat într-o unitate militară din apropierea Fîşiei Gaza, ucigînd doi militari israelieni şi răpind un altul, caporalul Gilad Shalit, deţinut în continuare.

Kîrgîzstan - 200 de arestări

Aproximativ 200 de persoane care manifestau împotriva rezultatului alegerilor, cîştigate de preşedintele kîrgîz, Kurmanbek Bakiev, au fost reţinute miercuri, la Bişkek. Toţi participanţii la demonstraţie au fost reţinuţi la circa 15 minute după începerea acesteia, în momentul în care se pregăteau să plece în direcţia Palatului Prezidenţial, aflat în centrul oraşului. În zona unde se adunaseră manifestanţii erau prezente efective numeroase de poliţie, depăşind de două - trei ori numărul protestatarilor. Kurmanbek Bakiev a fost reales, la 23 iulie, cu 76% din voturi, după un scrutin contestat de opoziţie, care a denunţat fraude masive. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a criticat dur modul de desfăşurare a alegerilor, apreciind că acestea nu au respectat criteriile democratice.

Rusia - Două generatoare ale unei centrale nucleare s-au închis automat

Funcţionarea a două turbogeneratoare a fost întreruptă în mod automat la centrala nucleară rusească de la Kola, situată la 200 de kilometri distanţă de Murmansk, în urma unei defecţiuni la sistemul împotriva incendiilor, a anunţat, miercuri, grupul Energoatom. Incidentul a avut loc marţi seara, cu puţin timp înainte de ora locală 21.00 (20.00, ora României), iar unul dintre generatoare a fost repus în funcţiune miercuri dimineaţă. În prezent, capacitatea de producţie a centralei a fost redusă la 896 de megawaţi, faţă de 980 de megawaţi, cît produce aceasta în mod obişnuit. Energoatom a precizat că ar fi vorba despre o suprasolicitare a sistemului antiincendiu. ”Centrala funcţionează în siguranţă şi eficient. Nivelul radiaţiilor este în limitele normale”, a subliniat grupul. Centrala Kola, care are patru reactoare, este principalul furnizor de energie electrică din regiunea Murmansk şi din regiunea vecină Karelia.