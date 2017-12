Italia - Români împuşcaţi

O româncă este în stare foarte gravă după ce ea şi soţul său au fost împuşcaţi de un italian, pe fondul unui conflict pasional, în provincia Verona din regiunea Veneto. Românca de 25 de ani a fost împuşcată în cap de un italian de 47 de ani şi a intrat în moarte cerebrală. Totodată, prietenul femeii, tot român, a fost împuşcat în piept şi torace, starea sa fiind critică, dar stabilă. Potrivit autorităţilor, Giacomo Attolini o angajase pe româncă la firma sa de restaurări. Italianul începuse să îi facă avansuri angajatei sale, dar nu a avut succes. Soţul femeii, în vîrstă de 23 de ani, i-au cerut patronului italian bani pentru a nu îl acuza de hărţuire sexuală. Cei trei au stabilit să se întîlnească duminică, iar românii urmau să primească cîteva mii de euro din partea italianului. Însă, se pare că românii au ridicat miza, cerînd mai mulţi bani şi maşina italianului. Discuţia a degenerat, iar italianul a scos un pistol marca Smith & Wesson, pentru care avea autorizaţie şi i-a împuşcat pe cei doi. După cîteva ore italianul s-a predat la poliţie şi a fost arestat pentru atac armat şi tentativă de crimă.

Pe de altă parte, cinci români au fost arestaţi după ce au spart un magazin de ochelari din provincia italiană Siena, furînd bunuri în valoare de 100.000 de euro. Cei cinci, cu vîrste cuprinse între 21 şi 33 de ani, au pătruns în magazinul din orăşelul Poggibonsi coborînd cu funii de pe acoperişul clădirii. Au reuşit să sustragă 11 aparate foto, 1.500 de perechi de ochelari şi bani din casele de marcat. Românii au reuşit să iasă cu bine din clădire, coborînd cu aceleaşi funii în parcarea centrului comercial. Chiar cînd se pregăteau să urce bunurile furate în maşini, românii au fost observaţi de agenţii de poliţie, care i-au percheziţionat şi au decis arestarea lor pentru furt calificat.

Spania - Trafic de persoane şi prostituţie

44 de persoane au fost arestate în Insulele Canare, dintre care şi 23 de polonezi suspectaţi că au fost implicaţi în traficul de persoane, prostituţie şi jafuri, unele dintre victimele acestora fiind şi românce. Poliţia a arestat persoane din Polonia, Cehia şi Germania, în cadrul operaţiunii Copernicus. O altă pistă viza şi o bandă de hoţi ce fura maşini, pe care le vindea în Europa de Est, unde erau falsificate documentele. Operaţiunea a început în urmă cu doi ani, cînd poliţiştii din Insulele Canare au luat urma unor polonezi pe numele cărora au fost emise manadate europene de arest. Aceştia au fost acuzaţi că trafic de droguri, crime şi jafuri. Iniţial, cinci polonezi au fost arestaţi şi predaţi autorităţilor din Varşovia.

Pakistan - Atac asupra unui centru de poliţie

12 persoane au fost ucise şi alte 50 rănite într-un atac comis luni, de persoane înarmate, împotriva unui centru de antrenament al poliţiei din Lahore, în estul Pakistanului. Patru presupuşi terorişti au fost ucişi în confruntările cu forţele de ordine pentru eliberarea unei şcoli de poliţie. Lahore, mare oraş din estul Pakistanului, a fost, la 3 martie, teatrul unui spectaculos atac comis de un comando de circa 12 bărbaţi înarmaţi împotriva jucătorilor echipei de crichet a statului Sri Lanka. Atacatorii au reuşit să fugă şi nu au fost prinşi de atunci.

SUA - Atac armat

Cel puţin cinci persoane au fost ucise, iar alte două persoane au fost grav rănite în timpul unui atac urmat de o sinucidere, petrecut în nordul Californiei. Drama a avut loc într-o casă dintr-un cartier bogat din Santa Clara, situat în apropiere de San Francisco. Poliţia a primit duminică seară un apel telefonic, iar atunci cînd poliţiştii au ajuns la locul indicat, au găsit mai multe victime ale unui atac cu arme de foc în interiorul casei. Printre victime se află un adult şi mai mulţi copii. Persoanele spitalizate în stare gravă sînt un alt adult şi un bebeluş. Presupusul autor al atacului se află printre persoanele decedate.

Somalia - În stare bună

Echipajul petrolierului norvegian capturat de piraţi săptămîna trecută în largul Somaliei este în stare bună, afirmă marinarii polonezi de la bordul navei. Cei cinci polonezi au luat legătura cu famiiile şi le-au anunţat că vieţile lor nu sînt în pericol. Două nave cargo aparţinînd unor armatori din Grecia şi Norvegia au fost capturate de piraţi, săptămîna trecută, în largul coastelor somaleze. La bordul petrolierului norvegian se află 19 filipinezi, cinci polonezi, un rus, un lituanian şi un norvegian.

Ucraina - Diplomat găsit mort

Viceconsulul rus la Odessa a fost găsit mort în oraşul-port din sudul Ucrainei, a anunţat luni agenţia Interfax, care precizează că cel mai probabil este vorba despre o sinucidere. Diplomatul Igor Ţvetkov s-a spînzurat în apartamentul său, în timp ce soţia şi copilul său se aflau într-o altă cameră. Bărbatul s-a sinucis în noaptea de duminică spre luni. Potrivit uneia dintre ipotezele analizate, acesta ar fi deturnat în scopuri personale fonduri destinate susţinerii organizaţiilor pro-ruse din Ucraina.

Marea Britanie - Pregătirea de atacuri

Cinci persoane, trei bărbaţi şi două femei sînt chestionate de poliţie în legătură cu organizarea unui complot împotriva summit-ului G20 din 2 aprilie, de la Londra. Cele cinci persoane au fost arestate la Plymouth, în ultimele trei zile, după ce poliţia a descoperit o ascunzătoare de arme şi posibil material extremist, în timpul percheziţiei unei case. Ofiţerii de poliţie au desfăşurat mai multe raiduri după ce un bărbat de 25 de ani a fost arestat vineri seară. Grupul este format din activişti politici al căror scop ar fi fost perturbarea desfăşurării summit-ului G20 şi nu provoacarea de victime. În urma percheziţiilor, au fost descoperite puţine dispozitive suspecte care arată că acţiunea ar fi avut un caracter redus.

Turcia - Rezultate finale

Partidul Justiţiei şi Dezvoltării, aflat la guvernare în Turcia, a cîştigat alegerile locale desfăşurate duminică, însă scorul obţinut, cel mai slab de la preluarea puterii în 2002, determină presa turcă de luni să vorbească despre un avertisment dat Guvernului. Conform rezultatelor anunţate după numărarea a 99% din buletinele de vot, formaţiunea a întrunit 39% din sufragii, păstrînd majoritatea oraşelor mari, printre care Istanbul şi Ankara. Pe locurile următoare s-au plasat Partidul Republican al Poporului, social-democrat, principala forţă de opoziţie în Parlament, cu 23,2% din voturi, urmat de Partidul Acţiunii Naţionalist cu 16,1% din opţiuni.

Ungaria - Sprijin redus din partea populaţiei

Gordon Bajnai, desemnat de Partidul Socialist pentru a conduce viitorul guvern, beneficiază de sprijinul a doar 8% în rîndul populaţiei, potrivit unui sondaj al Institutului Nezopont, efectuat pe un eşantion format din 500 de adulţi, înainte ca liderul socialist să fie considerat un candidat serios pentru funcţia de premier. Mai puţin de jumătate dintre alegători îl susţin pe liderul opoziţiei, Viktor Orban, în timp ce 6% au declarat că premierul demisionar Ferenc Gyurcsany ar trebui să îşi păstreze postul. Circa 64% dintre alegători au declarat că vor alegeri anticipate, în timp ce numai 19% sînt de acord cu schimbarea premierului fără alegeri. În rîndul susţinătorilor socialiştilor, 21% s-au pronunţat în favoarea alegerilor anticipate.

SUA - Scrutin la New York

Un scrutin local prevăzut pentru, azi, în statul New York generează un interes intens în rîndul republicanilor şi democraţilor, care îl percep ca un prim test pentru politica economică a preşedintelui Obama. Aceste alegeri în cel de-al 20-lea district parlamentar al statului New York ar trebui să fie un non-eveniment, Camera Reprezentanţilor avînd o puternică majoritate democrată. Însă, în condiţiile în care Barack Obama are dificultăţi privind aprobarea planului său de relansare economică de către americani, adversarii săi republicani ar putea exploata o înfrîngere a taberei sale ca fiind o respingere a politicii sale. Scrutinul este destinat ocupării postului lui Kirsten Gillibrand, o democrată care i-a succedat lui Hillary Clinton în Senat, după nominalizarea sa în funcţia de secretar de Stat. Confruntarea la care vor participa republicanul Jim Tedisco şi democratul Scott Murphy în această zonă rurală din statul New York se anunţă strînsă. Ultimele sondaje îi atribuie democratului un avans de circa patru procente. Scott Murphy a primit sprijinul public al lui Barack Obama, iar adversarul său pe cel al preşedintelui Partidului Republican, Michael Steele.