Italia - Românul care s-a autoincendiat a murit din cauza arsurilor

Românul care s-a autoincendiat zilele trecute în regiunea italiană Calabria, după o ceartă cu soţia, a murit miercuri, la spitalul din Napoli unde fusese internat. Pe fondul unei dispute cu soţia care voia să îl părăsească, Iulian I., în vîrstă de 32 de ani, s-a stropit cu benzină şi şi-a dat foc în cursul nopţii de duminică spre luni, în localitatea Roccella Ionica din regiunea Calabria. Scena a avut loc în faţa soţiei în vîrstă de 28 de ani şi a fiicei de 5 ani. Transportat în stare gravă la spitalul din Locri, cu arsuri pe 85% din suprafaţa corpului, românul fusese transferat la Spitalul de Arşi din Neapole, unde a murit miercuri. Soţia sa a fost, de asemenea, rănită grav în incident, dar viaţa ei nu este în pericol.

Rusia - Avion militar de antrenament, prăbuşit

Un avion militar de antrenament L-39 s-a prăbuşit în noaptea de marţi spre miercuri, în regiunea Krasnodar (sudul Rusiei), pilotul aparatului murind în accident, a anunţat purtătorul de cuvînt al Forţelor Aeriene ruse, Vladimir Drik. Avionul de tip L-39 al Şcolii Superioare de Aviaţie din Krasnodar s-a prăbuşit la ora locală 20.55, în apropierea aerodromului Kuşcevskaia, în timp ce efectua un zbor de antrenament. Avionul s-a prăbuşit la 30 de kilometri nord-est de aerodrom. Potrivit unei surse militare citate de agenţie, resturile avionului au fost găsite în apropiere de satul Alekseievskoie. Cauzele accidentului nu sînt deocamdată cunoscute.

SUA - Interceptarea unei rachete, un test de succes

SUA au efectuat cu succes un test asupra sistemului lor terestru de apărare antirachetă, interceptînd o rachetă balistică avînd rază scurtă de acţiune, în arhipelagul Hawaii. Racheta vizată avea o rază de acţiune de 1.000 de kilometri, a spus purtătorul de cuvînt al Agenţiei de Apărare Antirachetă, Richard Lehner. Anunţul intervine în condiţiile în care Coreea de Nord intenţionează să lanseze un satelit de telecomunicaţii între 4 şi 8 aprilie, o operaţiune despre care americanii cred că este, de fapt, un nou test al unei rachete cu rază lungă de acţiune. Testul american, efectuat marţi de pe insula Kauai, viza distrugerea unei rachete cu rază medie de acţiune în ultima sa fază de zbor, cu ajutorul a două interceptoare.

Bulgaria - O treime dintre municipalităţi se confruntă cu falimentul

Municipalităţile din Bulgaria vor înregistra, anul acesta, pierderi de peste un miliard de leva (500 de milioane de euro) din cauza crizei economice, iar o treime dintre acestea se confruntă cu falimentul, informează BNN în pagina electronică. O parte din deficit este reprezentat de reducerea cu 10% sau circa 250 de milioane de leva a subvenţiilor de la stat pentru autorităţile locale. Acest plafon este una dintre măsurile luate de Guvern pentru a contracara criza economică. Totuşi, în acest fel, o treime dintre municipalităţi se confruntă cu falimentul. Specialiştii din cadrul asociaţiei au avertizat că acest plafon ar însemna faliment pentru o treime din municipalităţi. Bulgaria va primi 70 de milioane de euro de la Comisia Europeană în cadrul planului de relansare economică, a anunţat Boiko Koţev, reprezentantul permanent al Bulgariei la UE. În cursul reuniunii CAGRE de luni, miniştrii europeni nu au reuşit să ajungă la un acord privind distribuirea ajutorului de cinci miliarde de euro. Potrivit proiectului, 45 de milioane de euro vor fi alocate pentru unificarea reţelelor de gaz din Bulgaria şi Grecia, iar zece milioane, pentru unificarea gazoductelor din Bulgaria şi România. Din totalul de 80 de milioane de euro alocate pentru construirea reţelelor de gaze în cele nouă ţări din regiune, Bulgaria va primi 15 milioane de euro. Alte 250 de milioane de euro vor fi alocate pentru studiul de prefezabilitate necesar proiectului Nabucco.

Franţa - Controalele la frontieră, reintroduse temporar, cu ocazia summit-ului NATO

Franţa va restabili temporar controalele la frontieră, cu ocazia summit-ului NATO din 3-4 aprilie, a anunţat ministrul Imigraţiei, Eric Besson. ”Pentru garantarea securităţii acestui eveniment excepţional, Guvernul a decis reintroducerea controalelor la frontiere în perioada 20 martie - 5 aprilie 2009, ca o excepţie la principiul liberei circulaţii în spaţiul Schengen. Această măsură temporară a fost adoptată în conformitate cu reglementările stabilite de Franţa cu partenerii săi europeni”, se arată într-un comunicat oficial. La 22 ianuarie, Ministerul de Interne anunţa că Franţa va reactiva controalele la frontiere cu ocazia summit-ului organizat la Strasbourg şi Baden-Baden. Cu ocazia summit-ului NATO sînt programate numeroase mitinguri de protest.

Spania - Proteste la o universitate din Barcelona

Poliţia spaniolă a evacuat, miercuri, studenţii care ocupau o universitate din Barcelona, care protestau astfel faţă de un proiect european de reformare a sectorului universitar. Trei persoane au fost arestate, iar cinci poliţişti au fost răniţi, dintre care unul grav, în cursul acestei operaţiuni care a avut loc în zorii zilei, la sediul Universităţii din Barcelona, situată în centrul oraşului. Aproximativ o sută de studenţi ocupau clădirea de la 20 noiembrie, pentru a protesta faţă de un proiect european de reformă cunoscut sub numele Planul Bologna, după numele declaraţiei de la Bologna, de la 19 iunie 1999, semnată de circa 30 de ţări europene. Această declaraţie pune bazele creării unui spaţiu universitar european, cu intenţia armonizării filierelor educaţionale din diverse ţări. Acest proces, însă, a fost respins de unii studenţi spanioli, care consideră că mercantilizează universitatea şi pune sub semnul întrebării misiunea sa de serviciu public. Studenţii din Barcelona sînt vîrful de lance al protestelor care au loc de mai multe luni în Spania. Circa 500 de studenţi s-au întîlnit miercuri la prînz în faţa clădirii oficiale a Guvernului regional catalan, pentru a protesta faţă de această decizie de evacuare.

Portugalia - Incendiu în lanţul muntos Marao

Un incendiu intensificat de rafale de vînt puternice afecta, miercuri dimineaţa, lanţul muntos Marao din nordul Portugaliei, ţara fiind traversată în prezent de un val de aer cald. La faţa locului, circa 87 de pompieri, sprijiniţi de un elicopter echipat cu tunuri de apă şi 23 de vehicule au solicitat întăriri, potrivit Autorităţii Naţionale pentru Protecţie Civilă. În afara rafalelor de vînt, temperaturile ridicate din ultimele zile şi umiditatea scăzută a aerului nu permit stingerea cu uşurinţă a acestor incendii, care au izbucnit într-o zonă de arbuşti din lanţul Munţilor Marao, la jumătatea distanţei dintre oraşele Amarante şi Vila Real, în nordul ţării. Un val de căldură traversează Portugalia de peste zece zile, cu temperaturi maxime cu 8 grade Celsius superioare temperaturii medii a sezonului, potrivit Meteo Portugal, care prognozează o răcire a vremii începînd de sîmbătă.

Germania - Scrisoare deschisă de la părinţii autorului masacrului de la şcoala din Winnenden

Părinţii lui Tim Kretschmer, adolescentul care a ucis săptămîna trecută 15 persoane în Germania, au redactat o scrisoare deschisă în care spun că nu ştiau că fiul lor ar putea fi capabil de un asemenea gest, relatează ”Bildt”. Adolescentul în vîrstă de 17 ani a furat una dintre armele tatălui său şi a comis un atac la liceul său din Winnenden. ”Ne întrebăm iar şi iar cum a fost posibil aşa ceva. De ce nu am observat niciodată ura şi disperarea lui. Pînă la incidentul acesta îngrozitor am fost o familie normală”, scriu mama, tatăl şi sora agresorului, în vîrstă de 14 ani. Cei trei au transmis condoleanţe familiilor celor 15 victime ale masacrului de la şcoală. După incident, familia şi-a părăsit pentru şase zile locuinţa şi a stat la prieteni, în afara oraşului. Avocatul familiei, Achim Baechle (51 de ani) a declarat că ei sînt sub o tensiune psihologică foarte mare. Cadavrul agresorului va fi incinerat săptămîna viitoare, dar nu vor fi organizate funeralii.

Marea Britanie - Adolescent arestat că plănuia un atac la o şcoală

Un adolescent care s-a lăudat pe un site de socializare că va comite un atac la o şcoală din Marea Britanie a fost arestat după ce poliţia a fost avertizată de o persoană din Canada, relatează cotidianul ”The Sun”. Adolescentul, în vîrstă de 16 ani, era utilizator al unui site de socializare. Un membru al site-ului din Canada a citit mesajul şi a luat legătura cu poliţia britanică. Agenţii de poliţie au mers la şcoală şi l-au identificat pe tînăr după numele utilizat pe site. Elevul avea asupra sa un cuţit, chibrituri şi un recipient cu lichid inflamabil. A fost arestat sub acuzaţia de deţinere a unei arme şi proferare de ameninţări. Adolescentul este elev la liceul Attleborough din Norfolk.

Belgia - Soluţionarea situaţiei imigranţilor fără documente

O mare coaliţie din Belgia, formată din principalele culte, sindicate, universităţi, organizaţii studenţeşti şi organizaţii neguvernamentale, a cerut miercuri Guvernului să clarifice situaţia miilor de imigranţi fără documente care locuiesc în ţară. Această coaliţie inedită intenţionează să pună presiune, zi de zi, timp de un an, asupra Guvernului belgian, după ce acesta a promis să stabilească rapid criteriile pentru regularizare, care nu au dat rezultate pînă în prezent. Cele cinci partide care formează majoritatea anunţaseră o nouă politică în privinţa şederii străinilor, ţinînd cont în special de noţiunea de stabilire locală durabilă pentru a implementa regularizările. După un an, directivele de aplicare se lasă însă aşteptate, fapt ce i-a determinat pe anumiţi imigranţi fără documente să ocupe universităţi în semn de protest, să intre în greva foamei sau să se urce pe macarale. În Belgia sînt în prezent aproximativ 100.000 de imigranţi fără documente, mii dintre aceştia putînd spera la o regularizare, dacă criteriile promise ar fi aplicate.

Italia - Cinci ani de închisoare pentru un italian care a violat o româncă, la Roma

Un tribunal din Roma a decis condamnarea la cinci ani de închisoare a unui italian găsit vinovat de violarea unei românce. Italianul Alessio Amadio, în vîrstă de 40 de ani, a fost găsit vinovat de violarea unei românce de 38 de ani pe care a ameninţat-o cu un cuţit. Românca a fost violată la 15 mai 2008, într-un call-center din Roma unde lucra ca menajeră. Autorul violului este soţul patroanei call-center-ului. ”Nu doar că am fost violată la ora 6 dimineaţa, în timp ce făceam curăţenie, dar mi-am pierdut şi locul de muncă”, a declarat Magdalena, victima violului. ”Primăria mi-a promis că mă va ajuta, dar nici măcar nu s-a constituit în parte civilă la proces. Eu nu cer nimic, decît să îmi primesc înapoi locul de muncă”, adaugă victima. Judecătorul Gennaro Romano a decis ca victima să primească daune în valoare de 15.000 de euro.

Rusia - Manager anticriză

Mihail Hodorkovski, fost director al grupului petrolier Iukos, care ispăşeşte o condamnare la opt ani de închisoare, le oferă autorităţilor ruse serviciile sale de manager anticriză. ”Fiecare trebuie să se gîndească de pe acum la locul pe care îl va ocupa după criză, în loc să se gîndească la supravieţuire. Este singurul mod de a cîştiga”, a apreciat Hodorkovski. El şi-a anunţat intenţia de a se orienta, după ieşirea din închisoare, către energii regenerabile, adăugînd că nu este interesat doar de ideea de a cîştiga bani. Mihail Hodorkovski şi fostul său asociat Platon Lebedev au fost condamnaţi la cîte opt ani de închisoare pentru escrocherie şi evaziune fiscală la scară mare. În decembrie 2006, ei au fost plasaţi în detenţie provizorie, într-o nouă anchetă, fiind acuzaţi de spălarea unor fonduri în valoare de peste 20 de miliarde de euro în perioada 1998 - 2004. Cei doi au compărut în data de 3 martie în faţa unui tribunal din Moscova, în cel de-al doilea proces declanşat împotriva lor.