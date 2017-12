SUA - Unul dintre cele mai grave cazuri de phishing descoperite vreodată

11 persoane au fost inculpate marţi, la Boston, pentru furtul şi vînzarea a circa 40 de milioane de numere de cărţi de credit obţinute prin piratarea sistemelor informatice a nouă mari distribuitori americani, a anunţat Departamentul Justiţiei. Este vorba despre cel mai grav caz de piratare şi furt de identitate descoperit vreodată în SUA. Numerele de carduri furate erau vîndute pe Internet altor infractori din SUA şi Europa şi folosite pentru a retrage zeci de mii de dolari. Dintre cei 11 arestaţi, trei sînt americani, trei sînt ucraineni, doi chinezi, unul este din Belarus, unul din Estonia, iar în cazul unuia, ţara de origine nu este cunoscută. Potrivit acuzării, suspecţii au obţinut numerele cărţilor de credit piratînd reţelele informatice wireless ale unor magazine precum TJX Companies, BJ\'s Wholesale Club, OfficeMax, Boston Market, Barnes & Noble, Sports Authority, Forever 21 şi DSW. După ce intrau în reţele, ei instalau programe care obţineau numerele cardurilor, parolele şi alte informaţii bancare.

Bulgaria - Ameninţare cu bombă

Poliţia a primit, ieri, o ameninţare cu bombă într-o gară din Sofia. Potrivit poliţiei bulgare, un apel telefonic anonim a semnalat existenţa unei bombe în gară. Atît gara, cît şi perimetrul din jur au fost evacuate, iar geniştii au verificat zona în căutare de explozibili.

Spania - Incendiu de proporţii

Spania se confruntă de marţi cu primul incendiu de mare amploare din această vară, care a distrus circa 1.500 de hectare în apropiere de Zaragoza şi care nu a putut fi controlat pînă miercuri la prînz. Incendiul a izbucnit marţi, în localitatea Zuera, din cauza unui accident rutier care s-a produs în apropiere, a declarat Guvernul din Aragon într-un comunicat. Şapte elicoptere, trei avioane şi zeci de pompieri au luat parte, miercuri dimineaţă, la operaţiunile de stingere a flăcărilor. Acesta este primul incendiu de mare amploare din vara acestui an în Spania, unde în fiecare an se produc incendii devastatoare în lunile iulie şi august. Două mari incedii s-au produs anul trecut, care au distrus 11.000 de hectare de vegetaţie. Mai multe regiuni, inclusiv Zaragoza, Valencia şi Alicante, au fost plasate în alertă portocalie (nivelul maxim fiind al patrulea, alerta roşie) pentru ziua de miercuri, cu temperaturi care au atins şi chiar depăşit 40 de grade Celsius.

China - Manifestaţii în camere de hotel

Organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului sau cele religioase organizează evenimente mediatice în camerele de hotel din Beijing, înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice, întrucît manifestaţiile sînt interzise în capitala Chinei. Militanţii pentru cauza tibetană au încercat miercuri să prezinte unor jurnalişti, într-o cameră de hotel, un documentar privind sentimentul tibetanilor faţă de jocurile de la Beijing, intitulat ”Lăsaţi teama în urmă”. Însă, doar şase jurnalişti au putut ajunge în cameră înainte ca servicul de securitate al hotelului să blocheze ascensoarele şi scările şi ca directorul hotelului, un european, să împiedice proiecţia documentarului, care începuse de cinci minute. Un pastor american, Eddie Romero, care cere eliberarea creştinilor şi militanţilor pentru drepturile omului reţinuţi în China, a transformat, la rîndul său, două camere din două hoteluri diferite în ”camere de interogatoriu”, cu un manechin, sînge fals şi un slogan. Jurnaliştii invitaţi au pătruns în cameră cu ajutorul unei chei ascunse sub tăbliţa pe care era scris ”Nu deranjaţi”. Trei americani care denunţau politica demografică implementată de autorităţile chineze au protestat, miercuri, în Piaţa Tiananmen, generînd o nouă breşă în sistemul de securitate, în ziua cînd torţa olimpică a sosit la Beijing. Protestatarii, care au declarat că sînt catolici şi protestanţi, au scandat sloganuri împotriva politicilor autorităţilor chineze de limitare a numărului copiilor şi de impunere de avorturi forţate în cazul femeilor care încalcă respectiva lege.

Polonia - Serviciul militar obligatoriu, desfiinţat

Guvernul polonez a anunţat desfiinţarea serviciului militar obligatoriu la sfîrşitul anului şi înfiinţarea unei armate exclusiv profesioniste, care va dispune în 2010 de 120.000 de militari. Ultima înrolare va avea loc în decembrie 2008, potrivit unui comunicat oficial. Stagiul militar durează nouă luni. ”La sfîrşitul lui 2010, armata poloneză va dispune de 120.000 de militari, dintre care 30.000 de cadre de rezervă”, potrivit comunicatului. Rezerviştii, care pot fi convocaţi în orice moment, vor fi de asemenea remuneraţi. Înfiinţarea unei armate profesioniste a reprezentat una dintre promisiunile Guvernului liberal condus de Donald Tusk, în funcţie din noiembrie 2007. Armata poloneză numără, în prezent, 125.000 de militari, dintre care circa 80.000 sînt militari profesionişti. Costurile totale în cazul unei armate profesioniste sînt estimate la circa 1,15 miliarde de euro. Franţa, apoi Spania şi Italia au optat pentru o armată profesionistă, aşa cum a făcut Marea Britanie în 1963.

SUA - Pakistaneză, acuzată că a deschis focul asupra unor agenţi americani

O pakistaneză de 36 de ani, specialist în neurologie, suspectată de legături cu reţeaua al-Qaida şi extrădată, luni, în SUA, a compărut, marţi, în faţa unui tribunal din New York pentru a răspunde acuzaţiilor de tentativă de omor şi de vătămare corporală. Aafia Siddiqui, mamă a trei copii, este inculpată pentru tentativă de omor împotriva unui agent american şi pentru alte atacuri comise împotriva cetăţenilor americani, delicte pasibile de o pedeapsă de 20 de ani de închisoare. Ea a fost arestată la 17 iulie, de către poliţia afgană, în provincia Ghazni. A doua zi după arestarea sa, în timp ce agenţii americani o vizitau la centrul de detenţie, ea a smuls arma unuia dintre ei şi a deschis focul asupra lor, fără a răni pe nimeni. Unul dintre agenţi a ripostat şi a rănit-o pe suspectă în zona pieptului. Marţi, în faţa tribunalului american, femeia, vizibil slăbită, purtînd un văl de culoare maro, a vorbit cu o voce foarte stinsă. Potrivit autorităţilor americane, Siddiqui este o femeie foarte periculoasă care, în momentul arestării, se afla în posesia unor documente privind modul de fabricaţie a dispozitivelor explozive şi care descriau diferite imobile din SUA, dintre care unele amplasate în New York. Avocatul său a declarat în faţa instanţiei că acuzaţiile aduse clientei sale nu sînt plauzibile. Cazul a suscitat proteste în Pakistan, unde rudele acuzatei au invocat o eroare judiciară. Acestea au susţinut că ea a fost încarcerată în închisori secrete americane în ultimii cinci ani. Sora sa, Fauzia Siddiqui, a declarat, de asemenea, că Affia a fost torturată în ultimii cinci ani de către agenţii americani. Potrivit cotidianului ”The New York Times”, Affia Siddiqui a studiat la renumitul Institut de Tehnologie din Massachusetts, înainte de a dispărea în 2003, în timp ce se deplasa în Pakistan pentru a-şi vizita părinţii. Ea figura în 2004 pe lista persoanelor suspectate de legături cu reţeaua teroristă al-Qaida.

Liban - Vizită-surpriză la Beirut

Şeful comandamentului central al operaţiunilor militare americane din Orientul Mijlociu, generalul David Petraeus, a efectuat o vizită-surpriză, miercuri, la Beirut, unde a discutat despre ajutorul american acordat armatei libaneze. Generalul american a discutat cu şeful interimar al armatei, Shawki al-Masri, despre mijloacele de consolidare a capacităţilor de apărare ale armatei şi despre cooperarea la nivelul antrenamentului şi logisticii. Fostul comandant al forţelor armate din Irak, Petraeus a discutat şi cu preşedintele Libanului, Michel Sleimane, despre ajutorul american în materie de echipamente, dar şi despre situaţia regională. La 31 mai, cu ocazia vizitei secretarului adjunct al american al Apărării, Eric Edelman, la Beirut, ambasada americană a declarat că, din 2006, SUA s-au angajat să furnizeze 371 de milioane de dolari ca ajutor pentru forţele armate libaneze şi că vor continua trimiterea de echipamente şi antrenamente. Armata libaneză, slab echipată, are 60.000 de militari şi pare a fi mai degrabă o forţă de menţinere a păcii şi mai puţin o forţă de luptă.

Turcia - Livrarea de petrol suspendată după o explozie

O exlozie la conducta petrolieră Baku-Tbilisi-Ceyhan survenită marţi a determinat autorităţile să oprească fluxul de petrol, a anunţat agenţia de presă Anatolia. Incidentul a survenit în jurul miezului-nopţii la o pompă din apropiere de oraşul Refahiye din provincia Erzincan. Adjunctul guvernatorului oraşului a exclus posibilitatea unui sabotaj, subliniind că a fost constatată o problemă la sistem, înainte de explozie. Autorităţile au luat măsurile necesare pentru a stinge incendiul provocat de explozie, care era însă încă activ, miercuri dimineaţă. O explozie produsă în luna martie la o conductă care leagă Turcia de Iran a dus la suspendarea exporturilor de gaz pe această rută timp de cinci zile. Capacitatea conductei Baku-Tbilisi-Ceyhan, care se termină pe coasta mediteraneană a Turciei, urma să ajungă la 1,2 milioane de barili pe zi în anul 2008. Ea este alimentată în principal de cîmpul petrolier Azeri-Chirag-Guneshli din Marea Caspică. British Petroleum deţine 30,1% din oleoduct, iar Socar 25%. Printre ceilalţi acţionari se numără Chevron, Conoco Philips, Statoil Hydro, ENI şi Total. British Petroleum consideră această conductă o alternativă la oleoductului Baku-Novorosiisk, care transportă petrol azer către Rusia, de unde este vîndut către Europa.

China - Furtună la Hong Kong

O furtună tropicală, cu rafale de vînt cu viteze de pînă la 150 de kilometri pe oră, s-a abătut asupra Hong Kong-ului, miercuri, dar aceasta nu va ameninţa buna desfăşurare a probelor de echitaţie ale Jocurilor Olimpice de la Beijing care vor începe sîmbătă, au precizat organizatorii. Furtuna tropicală Kammuri a atins uscatul miercuri dimineaţă, au precizat experţii Observatorului din Hong Kong. Instituţia a afirmat totodată că anumite probe de echitaţie ar putea fi reprogramte sau chiar anulate.