RUSIA

Poliţist ucis

Un poliţist a fost ucis vineri, în timp ce colegul său a fost grav rănit, într-o suburbie a Moscovei, după ce un şofer a aruncat o bombă spre cei doi oameni ai legii. Criminalul a aruncat o bombă în cei doi poliţişti, în timp ce aceştia îi verificau documentele pentru care l-au tras pe dreapta, scrie ”The Moscow Times”. Poliţia moscovită a reuşit să îl prindă pe autorul atacului, care după comiterea faptei încercase să fugă de la faţa locului.

GERMANIA

Omorât de o bombă din război

Cel puţin o persoană a murit vineri, când o bombă ce se presupune că ar data din al Doilea Război Mondial a explodat în mod neaşteptat la Euskirchen, în Germania, a declarat un oficial din cadrul serviciilor de pompieri, citat de CNN. Euskirchen este situat în vestul Germaniei, la circa 30 de kilometri sud-est de Koln şi la 40 de kilometri est de graniţa cu Belgia. Multe bombe care nu au explodat şi care au fost lansate de forţele aliate în Germania, în urmă cu 70 de ani, sunt încă nedescoperite. Prezenţa lor este atât de comună încât companiile germane contractează echipe private care să verifice zonele în care plănuiesc să înceapă construcţii.

LIBIA

Străini omorâţi

Corpurile unui britanic şi unei neo-zeelandeze, care prezintă plăgi produse prin împuşcare, au fost descoprite joi, în oraşul libian Mellitah, la sud-vest de capitala Tripoli, a declarat o sursă din domeniul securităţii, moartea britanicului fiind confirmată de către Londra, vineri. În regiunea Mellitah se află un complex în domeniul gazelor naturale gestionat de Mellitah Oil and Gas, o firmă deţinută în părţi egale de grupul italian ENI şi Compania Naţională Petrolieră a Libiei (NOC). Complexul furnizează gaze naturale Italiei prin gazoductul Greenstream. Corpurile au fost descoperite joi după-amiază, pe plaja de la Mellitah, de către o patrulă militară. Mai multe ţări şi-au redus sau retras prezenţa diplomatică, inclusiv Marea Britanie, Franţa, SUA şi Rusia, în urma unei serii de atacuri comise împotriva misiunilor lor diplomatice. Cel mai sângeros atac a avut loc pe 11 septembrie 2012 şi a fost comis de către islamişti împotriva misiunii americane de la Benghazi. În atac au fost ucise patru persoane, inclusiv ambasadorul american Chris Stevens. Cetăţeni occidentali simpli au fost, de asemenea, luaţi ca ţinte. Ultimul atac a avut loc la începutul lui decembrie, când a fost ucis un profesor american la Şcoala Internaţională de la Benghazi. Violenţele nu îi ocolesc nici pe libieni. Ritmul atacurilor împotriva unor militari şi poliţişti libieni s-a accelerat, de asemenea, în partea de est a ţării şi la Benghazi, locul de unde a pornit revoluţia, fără ca autorii acestor atacuri sa fie demascaţi.

SUA

Furtună de zăpadă

O furtună de zăpadă însoţită de vânturi puternice şi temperaturi extrem de scăzute a lovit, vineri, nord-estul SUA, paralizând traficul aerian şi rutier, în timp ce gerul se instalează în tot mai multe state, avansând spre sudul ţării. O alertă de furtună de zăpadă a fost decretată în mai multe zone, de la Chicago la statele New York, New Jersey, Pennsylvania şi o parte din Noua Anglie până în capitala Washington. Aproximativ 2.200 de zboruri interne şi internaţionale au fost anulate, potrivit site-ului de specialitate FlightAware. La New York, termometrele au indicat, vineri, până la -13 grade Celsius, dar a fost resimţită o temperatură de -23 de grade Celsius, din cauza vântului. Stratul de zăpadă ar urma să ajungă şi până la 20 cm. Vizibilitatea este extrem de limitată, din cauza vânturilor cu o viteză de până la 56 km/h care împrăştie zăpada. Scăderea temperaturilor a afectat de asemenea şi centrul ţării, unde zăpada a paralizat traficul pe aeroportul internaţional O'Hare din Chicago. Regiunea Long Island, la est de New York, este sub alertă de furtună de zăpadă. Un strat de zăpadă între 30 şi 45 cm este aşteptat în Massachusetts, Rhode Island şi Connecticut. La Boston, unde căderile de zăpadă sunt masive, temperatura a scăzut vineri până la -21 de grade Celsius. Primarul Thomas Menino a dispus închiderea şcolilor publice şi a instituţiilor statului pentru ziua de vineri. Garda Naţională a fost mobilizată. Nici sudul ţării nu va fi scutit de intemperii, serviciul naţional de meteorologie anunţând temperaturi extrem de scăzute în nordul statului Florida. Furtuna din New York reprezintă un prim test pentru noul primar Bill de Blasio, care şi-a preluat funcţia miercuri. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a decretat stare de urgenţă şi a activat centrul de operaţiuni pentru vreme nefavorabilă. El a făcut apel la locuitori să folosească transportul public, avertizând că şoselele ar putea fi închise. Starea de urgenţă a fost decretată şi în New Jersey.

ITALIA

Imigranţi salvaţi

Marina Militară italiană a anunţat vineri că a salvat, în ultimele două zile, peste o mie de imigranţi care încercau să traverseze Marea Mediterană pentru a ajunge în Europa. Operaţiunile de salvare, efectuate de dispozitivul militar mobilizat de Italia în Marea Mediteraneană în cadrul Mare Nostrum, s-au încheiat în cursul nopţii de joi spre vineri, în largul insulei Lampedusa. Potrivit unui comunicat al Marinei Militare, 233 de refugiaţi au fost recuperaţi miercuri seară, iar alţi 823 joi seară, dintre care 30 sunt femei şi 46 minori. Şase nave militare şi elicoptere au fost implicate în aceste operaţiuni. Refugiaţii provin în mare parte din Egipt, Irak, Pakistan şi din Tunisia. Ei urmează să ajungă sâmbătă în portul sicilian Augusta. Mii de imigranţi provenind din Africa Subsahariană, dar şi din Orientul Mijlociu şi Asia Centrală încearcă în fiecare an să traverseze Marea Mediterană pentru a ajunge în ţări UE. La începutul lunii octombrie, cel puţin 400 de persoane, printre care femei şi copii, au murit în două naufragii produse în apropierea insulei Lampedusa, principala poartă de intrare în Europa a imigranţilor din Africa. Confruntându-se cu un aflux de imigranţi şi pentru a evita repetarea unor drame precum cele survenite în apropiere de Lampedusa, Guvernul italian a lansat, la jumătatea lunii octombrie, operaţiunea Mare Nostrum, care vizează consolidarea dispozitivului militar în zonă.

JAPONIA

Incendiu puternic

Un incendiu care a izbucnit într-o sală de jocuri, în apropiere de o gară din centrul oraşului Tokyo, a perturbat puternic traficul trenurilor atât la plecare, cât şi la sosire în capitala japoneză, vineri dimineaţa. Incendiul a izbucnit către ora locală 6.30, dintr-un motiv în continuare necunoscut, într-o sală de jocuri şi s-a propagat la alte clădiri din apropiere, în cartierul Yurakucho, o zonă foarte frecventată, situată în apropiere de zona cu buticuri de lux din cartierul Ginza. Aproximativ 50 de vehicule de pompieri au intervenit la faţa locului, potrivit posturilor de televiziune. Trenuri de la periferie şi trenuri de mare viteză Shinkansen au fost oprite între gara Tokyo şi Osaka (vest), pe liniile care traversau cartierul afectat de fum. Cabluri de transmisie aparţinând unor companii feroviare ar fi ars, potrivit postului de televiziune NHK. Nu s-a raportat vreun rănit, însă zeci de mii de persoane au fost afectate de opririle temporare ale trenurilor, în contextul în care numeroase familii se întorc acasă după sărbătorile de Anul Nou.

CHINA

Dezminţire

Autorităţile chineze au dezminţit, vineri, orice legătură între un vaccin împotriva hepatitei B fabricat de o firmă locală şi moartea a 17 bebeluşi care tocmai fuseseră vaccinaţi. Ancheta cu privire la decese, efectuată în perioada 13-31 decembrie, nu a permis să se stabilească vreo probă potrivit căreia nou-născuţii au murit din cauza vaccinului administrat. Într-o ţară în care au loc numeroase scandaluri sanitare, decesele bebeluşilor, anunţate de presă, au provocat o emoţie puternică. Autorităţile sanitare chineze au suspendat utilizarea vaccinului împotriva hepatitei B fabricat de BioKangtai, în aşteptarea închiderii anchetei.

RUSIA

Producţie-record

Rusia şi-a păstrat titlul de cel mai mare producător mondial de petrol în 2013, când producţia sa a atins cea mai ridicată valoare după destrămarea URSS. Energia a fost motorul care a alimentat creşterea economică în cei peste 10 ani sub conducerea preşedintelui Vladimir Putin, iar petrolul şi gazele naturale au fost responsabile pentru mai mult de jumătate din veniturile la buget. Datele publicate joi de Ministerul rus al Energiei arată că în 2013 producţia de petrol a Rusiei a atins valoarea-record de 10,51 milioane barili pe zi (bpd), în creştere cu aproape 1,4% comparativ cu 2012. De asemenea, în decembrie 2013 producţia lunară de petrol a Rusiei a atins şi ea o valoare-record de 10,63 milioane bpd, spre deosebire de Arabia Saudită, care în lunile octombrie şi decembrie şi-a menţinut producţia la 9,7 milioane bpd. Toate marile companii petroliere ruseşti şi-au majorat producţia în 2013, inclusiv Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, care în precedenţii trei ani a suferit o scădere a producţiei. Firma de stat Rosneft, cel mai mare producător rusesc, a înregistrat o creştere a producţiei sale cu 3,1 milioane bpd, graţie preluării rivalului TNK-BP. Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) se aşteaptă ca producţia de petrol a Rusiei să rămână neschimbată, la aproximativ 10,5 milioane bpd, până la finele acestui deceniu, după care va scădea la aproximativ 9,5 milioane bpd până în 2025. Menţinerea producţiei petroliere la un nivel ridicat este o prioritate pentru Guvernul de la Moscova, însă IEA estimează că acest lucru va depinde de capacitatea Rusiei de a extrage petrol din zăcăminte greu de accesat şi de a încuraja producţia în regiunile îndepărtate din zona arctică şi din estul Siberiei. Producţia de petrol a Rusiei a atins nivelul maxim de 11,41 milioane bpd în anul 1988, când făcea parte din fosta URSS, potrivit datelor Agenţiei Internaţionale a Energiei. În perioada fostei URSS, Rusia era responsabilă pentru 90% din totalul producţiei sovietice de petrol. În 1991, în ultimele zile ale URSS, producţia de petrol a Rusiei a coborât până la 9,24 milioane bpd. În 2010 Rusia a devansat Arabia Saudită în calitate de cel mai mare producător mondial de petrol, iar în 2012 producţia de petrol a Rusiei a atins o nouă valoare-record pentru perioada post-sovietică, de 10,37 milioane bpd.