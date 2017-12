SUA

Atac armat la spital

Focuri de armă au fost trase, marţi după-amiază, într-un spital din orăşelul Reno, în statul american Nevada, fiind ucise două persoane, inclusiv atacatorul, şi rănite alte două, a anunţat Poliţia, citată de CNN. Zona unde a avut loc incidentul a fost securizată. Potrivit autorităţilor locale, atacatorul s-a sinucis, iar motivul care a stat la baza acţiunii sale nu este încă lămurit. Incidentul s-a produs la trei zile după prima aniversare a masacrului de la şcoala Sandy Hook din Newtown, în statul Connecticut, soldat cu 26 de morţi, dintre care 20 erau copii.

BRAZILIA

Alunecare de teren

Şase persoane au murit într-o alunecare de teren, marţi, în urma unor ploi puternice care s-au abătut asupra statului brazilian Minas Gerais. Victimele se aflau într-o casă situată la poalele unei movile, în municipalitatea Gobernador Valadares. Pe 12 decembrie, două persoane au murit la Rio de Janeiro, în urma unor intemperii care au lăsat fără locuinţe aproximativ 2.000 de persoane.

KENYA

Directorul filialei AI, împuşcat

Directorul filialei Amnesty International din Kenya a fost grav rănit, după ce a fost împuşcat de şase bărbaţi înarmaţi care au pătruns marţi, cu puţin timp înainte de miezul nopţii, în locuinţa sa din Nairobi, a anunţat, ieri, Poliţia. Justus Nyang'aya a fost rănit cu două gloanţe, dar este în afara pericolului, a anunţat un oficial al Poliţiei. ”Nu am stabilit mobilul atacului. Cazul face obiectul unei anchete şi niciun suspect nu a fost arestat”, a adăugat el, precizând totuşi că o sumă de bani şi o parte din bunuri au fost furate din casa victimei. Capitala kenyană înregistrează o rată înaltă a criminalităţii.

RUSIA

Amnistie

Deputaţii ruşi au aprobat, ieri, o lege privind amnistia, la aniversarea a 20 de ani de la adoptarea Constituţiei, de care ar putea beneficia membrele grupului contestatar Pussy Riot şi cei ai Greenpeace, dar nu şi Mihail Hodorkovski. Textul, prezentat de Kremlin la 9 decembrie, a fost votat de 446 de deputaţi dintre cei 450 ai Dumei, Camera Inferioară a Parlamentului, în ultima lectură.

SUA

Explozie în închisoare

Cel puţin 11 persoane au fost rănite, marţi, în urma unei explozii la bucătăria din închisoarea Santa Rita, din statul american California. Una dintre persoanele rănite este în stare critică. Explozia s-a produs marţi, la ora locală 11.39, după ce cuptorul din bucătăria închisorii s-a aprins şi apoi a explodat. Cauza exploziei urmează să fie stabilită. Închisoarea Santa Rita, din comitatul Alameda, este a treia, ca mărime, din statul California.

AFGANISTAN

Vehicule americane incendiate

Rebeli talibani deghizaţi în soldaţi ai armatei afgane au atacat, ieri, o parcare folosită de forţele americane în estul ţării, la frontiera cu Pakistanul, provocând moartea unui poliţist şi distrugerea a numeroase vehicule. Insurgenţii au detonat o maşină-capcană la intrarea în această incintă securizată din oraşul Torkham, după care au deschis focul asupra forţelor afgane mobilizate la faţa locului. Parcarea unde se aflau vehiculele Forţei NATO în Afganistan (ISAF) aparţine unei companii private, dar este folosită de forţele americane, care îşi retrag progresiv materialul din ţară, prin Pakistanul vecin, în vederea retragerii forţelor occidentale, prevăzută pentru sfârşitul lui 2014. Convoaiele NATO sunt blocate la postul de frontieră Torkham de la manifestaţiile de la sfârşitul lui noiembrie, din nordul Pakistanului, unde au loc frecvent atacuri cu avioane fără pilot americane. SUA vor să menţină militari în Afganistan şi după 2014, dar preşedintele Hamid Karzai a refuzat până în prezent să semneze un acord bilateral de securitate (BSA) ce reglementează prezenţa lor în această ţară după această dată. Atacul de la Torkham a avut loc la o zi după prăbuşirea unui elicopter, care a provocat moartea a şase militari americani în provincia sudică Zabul.

ITALIA

Anchetă

Comisia Europeană (CE) a denunţat, ieri, ”tratamentele îngrozitoare aplicate imigranţilor aflaţi pe insula italiană Lampedusa” şi a ameninţat Roma cu sancţiuni. ”Am deschis o anchetă cu privire la tratamentele îngrozitoare aplicate în multe centre de retenţie, inclusiv la cel de pe insula Lampedusa, şi nu vom ezita să lansăm o procedură de infringement”, a declarat comisarul european pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström. Aceasta a reacţionat astfel faţă de relele tratamente la care sunt supuşi migranţii din centrul de retenţie de pe insula Lampedusa, difuzate pe un post public italian.

FRANŢA

Audieri în scandalul cărnii de cal

Două persoane au fost audiate marţi seara, la Marseille, în ancheta asupra traficului de carne de cal improprie consumului în această ţară. Cele două persoane, a căror identitate nu a fost precizată, au fost audiate pentru uz de fals în formă continuată şi înşelătorie, fiind cercetate în stare de libertate, dar sub control judiciar, a indicat Parchetul, precizând că alte două persoane urmau să fie audiate în cursul serii. Procurorul Annaick La Goff urmează să-i audieze pe presupusul instigator al reţelei cu baza la Narbonne, pe patru veterinari care semnau certificate, uneori fără să fi văzut măcar animalele, şi pe un informatician suspectat că ar fi falsificatorul reţelei. Dintre cele 21 de persoane reţinute luni în 11 departamente din sudul Franţei, 11 au fost repuse în libertate şi vor fi convocate din nou, ulterior. Acest trafic, cu ramificaţii europene (percheziţii au mai avut loc la Gerone, în Spania), vizează pentru moment 200 de cai vânduţi deşi erau improprii consumului. Procurorul din Marseille susţine că aceste arestări constituie abia începutul anchetei, frauda putând viza mult mai multe animale. Scandalul european declanşat în februarie, în Marea Britanie şi Irlanda, a pus în evidenţă anumite acţiuni ale industriei agroalimentare şi opacitatea circuitelor sale de aprovizionare.

TURCIA

Demiteri în Poliţie

Cinci şefi din cadrul Poliţiei turce au fost demişi din funcţie, a doua zi după o serie de raiduri şi arestări într-un dosar anticorupţie vizând apropiaţi ai Guvernului. Unii dintre şefi demişi au ordonat raidurile efectuate la mai multe adrese din Istanbul, precizează publicaţia ”Hurriyet”. Poliţia a arestat marţi, la Istanbul şi Ankara, 49 de persoane, printre care fii de miniştri şi oameni de afaceri suspectaţi în special de corupţie activă, spălare de bani şi fraudă. Printre persoanele reţinute figurează fiii miniştrilor de Interne, al Economiei şi al Urbanismului, toţi membri influenţi ai Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), aflat la putere începând din 2002. Directorul băncii publice Halkbankasi, Süleyman Aslan, şi primarul unui district din Istanbul, membru al AKP, au fost de asemenea arestaţi. Potrivit observatorilor politici, această operaţiune în medii apropiate Guvernului are legătură cu o luptă pentru putere între partidul guvernamental al premierului Recep Tayyip Erdogan şi o influentă confrerie musulmană, cândva aliată. Justiţia şi Poliţia sunt controlate de confreria imamului Fethullah Gülen, liderul spiritual al mişcării Hizmet.

SUA

Student acuzat

Un student de la Harvard a fost acuzat că a lansat o alertă falsă privind comiterea unui atentat cu bombă în campusul universităţii, la începutul săptămânii, şi a fost prezentat unui tribunal din Boston, ieri. Eldo Kim, în vârstă de 20 de ani, riscă până la cinci ani de închisoare, trei ani sub supraveghere şi o amendă de 250.000 de dolari în cazul în care va fi găsit vinovat de faptul că a provocat panică, luni, la prestigioasa universitate, antrenând evacuarea a patru clădiri, amânarea unor examene, mobilizarea unei adevărate armate de poliţişti şi semănând groază în rândul studenţilor şi profesorilor. Fondată în 1636, Harvard este una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume şi are aproximativ 21.000 de studenţi. Actualul preşedinte american, Barack Obama, a studiat Dreptul la această universitate. La sfârşitul lui noiembrie, altă universitate celebră americană, Yale, a fost închisă timp de o zi, după ce în campus a fost semnalat un bărbat înarmat.

MAREA BRITANIE

Restricţii

Solicitanţii de locuri de muncă din UE nu vor mai putea pretinde, începând de la 1 ianuarie, ajutoare de şomaj în primele trei luni de sejur în Marea Britanie, a anunţat, ieri, premierul britanic, David Cameron. Măsura a fost anunţată iniţial la sfârşitul lui noiembrie, fără să fie precizată data la care va intra în vigoare. Data intrării în vigoare coincide cu anularea restricţiilor pentru români şi bulgari pe piaţa muncii în nouă ţări europene, inclusiv în Marea Britanie. Cetăţenii români şi bulgari au în prezent dreptul de a exercita un număr limitat de meserii, însă de la 1 ianuarie 2014 vor avea acces liber pe piaţa muncii din Marea Britanie. Această măsură alimentează îngrijorările populaţiei din Marea Britanie. Eliminarea acestei alocaţii de şomaj - în valoare de minimum 56,80 de lire (67 de euro) pe săptămână - intră în cadrul mai larg al înăspririi accesului la ajutoarele sociale pentru imigranţi, anunţat de Guvernul britanic în ultimele săptămâni. Printre aceste măsuri luate pe fondul creşterii popularităţii partidului eurosceptic care se declară împotriva imigraţiei UKIP, alocaţia de şomaj este limitată, începând de vineri, la o durată de şase luni pentru solicitanţii europeni de locuri de muncă fără perspectivă de angajare. O altă decizie prevede că şomerii europeni nu vor mai primi alocaţii pentru locuinţă, indiferent de data la care au venit în Marea Britanie. Însă până în prezent nu s-a stabilit când urmează să intre în vigoare această măsură.

SUA

Execuţie în Oklahoma

În statul Oklahoma a avut loc, marţi, ultima execuţie programată în acest an în SUA, unde numărul persoanelor executate în 2013 (39) este în scădere în raport cu anii precedenţi. Moartea prin injecţie letală a lui Johnny Dale Black, de 48 de ani, a fost pronunţată la ora 18.08 (miercuri, 0.08 GMT) la penitenciarul de stat din McAlster. ”Asta nu rezolvă nimic, este doar o moarte în plus, o altă familie distrusă. Vă iubesc pe toţi. Te iubesc, poţi să contezi pe asta, mamă”, au fost ultimele cuvinte ale condamnatului. Bărbatul a fost condamnat la moarte în 1999, pentru uciderea unui antrenor de cai, care şi-a pierdut viaţa în urma numeroaselor răni provocate cu o bâtă de baseball. El a mai fost găsit vinovat pentru o crimă anterioară, din 1984. Este vorba despre cea de-a 39-a execuţie din acest an în SUA şi, cu excepţia unei programări în ultimul moment, cea din urmă din 2013. Centrul de informare privind pedeapsa capitală (DPIC), care reuneşte experţi în favoarea abolirii acesteia, a scos în evidenţă declinul constant al pedepsei cu moartea în SUA, unde a fost reintrodusă în 1976, după un moratoriu de patru ani. Din 1976, în întreaga ţară au avut loc 1.359 de execuţii, dintre care mai mult de o treime în Texas, stat care a executat 508 persoane în aproape patru decenii. Bilanţul din 2013 indică o nouă scădere a execuţiilor, cu aproximativ 10% în raport cu 2012, când unui număr de 43 de condamnaţi li s-a dus la îndeplinire sentinţa, a declarat directorul DPIC, Richard Dieter. În 2002, anul cel mai tragic, au fost executate 71 de persoane condamnate. În plus, odată cu abolirea pedepsei cu moartea, în acest an, în Maryland, 18 state din 50 au rămas fără pedeapsa capitală, precum şi capitala federală, Washington. Potrivit sondajelor, opiniile favorabile pedepsei supreme se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani, a mai menţionat Dieter, nivelul rămânând, totuşi, la 60% pentru criminalii găsiţi vinovaţi. Ultimul raport al Amnesty International pentru 2012 arată că SUA au executat mai mulţi condamnaţi decât Yemenul, Sudanul şi Afganistanul. Datele pentru 2013 vor fi disponibile peste câteva luni.