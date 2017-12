RUSIA

Accident în lanţ

Cel puţin 37 de vehicule au fost implicate într-un accident în lanţ produs în oraşul Saratov, situat în sudul Rusiei, anunţă autorităţile locale. 17 persoane au fost rănite, nouă fiind spitalizate, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului rus pentru Situaţii de urgenţă. Accidentul a avut loc luni seară. Au fost implicate două camioane, două autobuze, două microbuze şi 31 de autoturisme.

CANADA

Pagube de miliarde

Inundaţiile din Canada, soldate cu trei morţi în regiunea oraşului Calgary, au provocat pagube de miliarde de dolari canadieni şi va fi nevoie de ani întregi pentru ca Alberta să revină la normal, a declarat, luni, premierul acestei provincii, Alison Redford. Peste 100.000 de persoane, la Calgary şi în alte oraşe din împrejurimi, au fost obligate să fugă din calea apelor. Premierul provinciei Alberta a anunţat deja că un buget de un miliard de dolari canadieni (954 de milioane de dolari americani) a fost repartizat în vederea ajutării persoanelor sinistrate şi începerii reconstrucţiei. Cheltuielile neprevăzute cauzate de această catastrofă nu vor permite provinciei să aibă un echilibru în buget pentru mulţi ani. În acelaşi timp, Banca din Montreal a estimat la o valoare cuprinsă între trei şi cinci miliarde de dolari canadieni pagubele provocate de aceste inundaţii. Duminică seara, autorităţile municipale din Calgary au redeschis centrul proprietarilor de locuinţe sau de case, pentru a le permite să meargă să evalueze pagubele, precizând că apa pentru consum încă nu era restabilită în majoritatea sectoarelor. Aproximativ 75.000 de persoane au putut să se întoarcă în propriile case, la Calgary, dar centrul oraşului, unde îşi au sediul general numeroase societăţi mari, nu va fi accesibil prea curând. În plus, o scurgere de petrol a fost constatată sâmbătă, la sud-est de Fort McMurray, antrenând instalarea unui baraj şi închiderea tuturor oleoductelor din sector deţinute de Enbridge. Trei trupuri neînsufleţite au fost găsite sâmbătă în localitatea High River, la sud de Calgary, unde apele râului Highwood, umflate de ploile intense, au provocat pagube uriaşe. O a patra persoană este dată dispărută.

POLONIA

Alarme false

Câteva sute de persoane au fost evacuate ieri din spitale şi sedii ale unor parchete, în mai multe oraşe din Polonia, în urma unei serii de alerte false cu bombă. 21 de instituţii din Polonia au primit alerte cu bombă. La Varşovia, aproximativ 300 de persoane au fost evacuate din sediul Parchetului General, a declarat o purtătoare de cuvânt a Poliţiei, iar accesul a fost blocat în patru spitale din capitală. Aproximativ 500 de persoane, inclusiv bolnavi, au fost evacuate dintr-un spital din Katowice. Presa scrie că instituţiile vizate au primit e-mailuri, aparent trimise de acelaşi grup de persoane, cu ameninţarea „Vă vom învăţa minte”, anunţând că explozia va avea loc la ora locală 12.00. Surse apropiate anchetei au anunţat că mesajele au fost trimise de un grup care se autointitulează Anonymo şi utilizează servere aflate în străinătate. Conform legii poloneze, cei care se fac vinovaţi de alerte false cu bombă riscă o pedeapsă de până la opt ani de închisoare.

SPANIA

Mai puţini români

Numărul românilor rezidenţi în Spania a scăzut în ultimul an cu 25.848 de persoane, care nu mai figurează în registrele autorităţilor spaniole. Comunitatea românilor din Spania rămâne cea mai mare, însă număra, la 1 ianuarie 2013, 773.122 de persoane, în scădere cu 3,2% faţă de aceeaşi dată a anului 2012, după cum indică datele finale furnizate ieri de Institutul spaniol de Statistică (INE). Românii sunt în continuare cei mai numeroşi străini din Spania, fiind urmaţi de cei 756.946 de marocani. În ordinea numărului, Spania mai are şi 319.163 de britanici, 286.964 de ecuadorieni şi 232.551 de columbieni. Restul străinilor din Spania - chinezi, bolivieni, germani, bulgari, portughezi, peruani, francezi, argentinieni, dominicani şi brazilieni - formează comunităţi sub 200.000 de persoane. Pe durata anului 2012, alţi 28.280 de români au ajuns în Spania, însă fluxul migratoriu dinspre România a fost cel care s-a redus cel mai mult în decursul ultimului an, întrucât au venit cu peste 45% mai puţini români faţă de anul anterior. Pe de altă parte, din Spania au emigrat în afara ţării 62.462 de români, după cum mai arată datele INE. Întreaga comunitate a străinilor rezidenţi în Spania a scăzut cu 2,3%, la 5.118.112 de persoane. Singurele comunităţi care au înregistrat creşteri ale populaţiei în Spania sunt cele ale britanicilor - 2%, germanilor - 0,9%, francezilor - 1,2% şi dominicanilor - 2,7%.

ITALIA

Doliu politic

Liderul creştin-democrat italian Emilio Colombo, fost preşedinte al Parlamentului European, a murit luni, la vârsta de 93 de ani, a anunţat presa italiană. Om politic cu experienţă, originar din Potenza, Basilicata, în sudul Italiei, fost preşedinte al Consiliului în coaliţia de centru stânga (1970-1972), Emilio Colombo s-a remarcat întotdeauna prin angajamentul său european. Provenit din acţiunea catolică, ca mulţi alţi politicieni din generaţia sa, el a intrat în arena politică la vârsta de 26 de ani, în Adunarea Constituantă care urma să înfiinţeze republica italiană în 1946. Moartea lui Colombo, unul dintre marii politicieni ai generaţiei creştin-democrate de după război, are loc după decesul lui Giulio Andreotti, în urmă cu două luni. Emilio Colombo, care a fost mai întâi secretar de Stat în Ministerul Agriculturi, la vârsta de 28 de ani, a ocupat ulterior, timp de mai multe decenii, numeroase posturi ministeriale (Agricultură, Comerţ Exterior, Trezorerie, Raporturi cu ONU, Finanţe, Afaceri Externe, Buget şi Programare Economică). Europa a constituit una dintre temele fundamentale ale carierei sale politice. Parlamentar european din 1976, ales preşedinte al Parlamentului European în 1977, apoi în 1979, el a câştigat în primele alegeri europene, fiind ales în 1979 cu un număr-record de voturi. El a fost laureat al premiului Charlemagne la Aix-la-Chapelle, în 1979. Colombo era senator pe viaţă din 2003 şi participa activ la viaţa politică.

CEHIA

Guvern de experţi

Preşedintele ceh, Milos Zeman, l-a desemnat ieri pe economistul şi fostul ministru social-democrat Jiri Rusnok în postul de şef al unui Guvern de experţi, pentru a înlocui Cabinetul de centru-dreapta al lui Petr Necas, care a demisionat din funcţie ca urmare a unui scandal de corupţie şi abuz de putere. Rusnok, în vârstă de 52 de ani, a fost ministru de Finanţe în Guvernul social-democrat condus de Zeman în 2001-2002, apoi ministru al Industriei şi Comerţului în alt Guvern condus de acelaşi partid de stânga. Premierul desemnat va trebui să-şi formeze Cabinetul, care, odată aprobat de şeful statului, va face obiectul, în decurs de 30 de zile, al unui vot de încredere din partea deputaţilor.

SERBIA

Începerea negocierilor de aderare

Comisia Europeană recomandă iniţierea negocierilor cu Serbia în vederea aderării la UE, o perspectivă devenită posibilă datorită recentului acord de normalizare a relaţiilor cu fosta provincie sârbă Kosovo. Conform comisarului UE pentru Extindere, Stefan Füle, recomandarea a fost făcută de miniştrii de Externe din statele europene reuniţi în Luxemburg. Iniţiativa urmează să fie supusă aprobării şefilor de stat şi de guvern din UE, care vor lua o decizie oficială cu ocazia summit-ului de la Bruxelles, programat mâine şi poimâine.

SUA

Erori nesemnificative

Administraţia fiscală din SUA (IRS) a recunoscut că există erori în cazul vizării unor grupuri politice conservatoare, negând însă că acestea ar fi intenţionate. „Până acum, nu am descoperit erori intenţionate comise de personalul IRS sau de entităţi exterioare IRS”, a comunicat instituţia. La începutul lunii mai, IRS a declanşat un scandal politic, recunoscând că a verificat, în mod exagerat, zeci de grupuri politice conservatoare, comparativ cu organizaţii similare de stânga. În raportul său, IRS recunoştea că „au existat importante erori de management şi de discernământ”.

QATAR

Abdicarea emirului

Emirul Qatarului, şeicul Hamad ben Khalifa Al Thani, în vârstă de 61 de ani, a anunţat ieri că a decis să abdice şi să cedeze puterea în acest stat bogat din Golful Persic fiului său, prinţul moştenitor Tamim. Într-un discurs televizat adresat naţiunii, emirul acestui stat, care a jucat un rol diplomatic important pe scena arabă şi internaţională, a afirmat că „a venit momentul deschiderii unei noi pagini şi încredinţării responsabilităţii noii generaţii”. „Mă adresez astăzi, vouă, pentru a anunţa că îi predau puterea şeicului Tamim ben Hamad Al Thani”, a anunţat emirul. Abdicarea şeicului Hamad, ajuns la putere în 1995, printr-o revoluţie de palat, este o premieră în Qatar, în istoria recentă a lumii arabe, unde niciun suveran nu a renunţat vreodată la putere de bunăvoie. Noul emir, în vârstă de 33 de ani, va fi cel mai tânăr suveran al unei monarhii din Golf.

LIBIA

Preşedinte nou

Nuri Busahmein, un independent de origine berberă, a fost ales preşedinte al Adunării Naţionale libiene, cea mai înaltă autoritate politică şi legislativă a Libiei. Busahmein, primul berber care ocupă o astfel de funcţie, a câştigat scrutinul din turul doi de vot, cu 96 de voturi din totalul de 184, în faţa deputatului Al-Sherif al-Wafi, care a obţinut 80 de voturi.