ITALIA

Adolescent român ucis

Un italian de 59 de ani şi-a ucis cu sânge rece fiul vitreg, un adolescent român. Băiatul a fost bătut cu făcăleţul până a rămas fără suflare. Tragedia a avut loc în ziua în care băiatul urma să ajungă în grija asistenţilor sociali. Bărbatul era furios că fusese decăzut din drepturile părinteşti atât pentru fiul său vitreg, cât şi pentru cel natural, pentru că ambii fii fuseseră bătuţi cu brutalitate şi înainte. Culmea este că mama a fost martoră la scenele de violenţă, însă nu a intervenit în niciun fel. În ziua în care Ovidiu a fost ucis, vecinii au auzit ţipetele sale, au chemat poliţia, însă oamenii legii au ajuns prea târziu. Tatăl vitreg a fost arestat şi va fi pus sub acuzare pentru omor.

SUA

Omorâţi de un medicament infectat

Cel puţin şapte persoane au murit de meningită în SUA şi alte 91 au contractat această maladie, din cauza unor injecţii cu steroizi contaminaţi, potrivit unui nou bilanţ dat publicităţii duminică, care anunţă o agravare a situaţiei. Cazuri de meningită au fost înregistrate în nouă state, potrivit Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC). Cel mai afectat este statul Tennesse, unde 32 de persoane au contractat meningită fungică, dintre care trei au decedat. Alte cazuri au fost înregistrate în Michigan, Florida, Maryland şi Minnesota. CDC a cerut medicilor să contacteze toţi pacienţii care au primit doze de steroizi contaminate, preparat utilizat în mod obişnuit pentru tratarea durerilor de spate, începând cu data 21 mai, în peste 20 de state. Meningita fungică, care atacă membrana de protecţie ce înconjoară creierul şi măduva spinării, este o infecţie rară, descoperită deseori prea târziu: ea trece neobservată, deoarece simptomele seamănă cu cele ale unei gripe simple. Autorităţile sanitare federale au anunţat descoperirea unui agent contaminant în eşantionul fabricat de New England Compounding Center, cu sediul în Massachusetts. Grupul a rechemat toate produsele şi a suspendat orice operaţiuni de producţie.

ALBANIA

Protest extrem

Un fost deţinut politic a fost spitalizat după ce şi-a dat foc, ieri, la Tirana, pentru a protesta faţă de amânarea plăţii indemnizaţiei aferente anilor petrecuţi în detenţie în timpul regimului comunist. Gjergj Ndreca, de 53 de ani, precum şi un grup de aproximativ 20 de persoane deţinute în timpul regimului comunist au început de câteva zile o grevă a foamei la Tirana. Ndreca, care a petrecut şase ani în închisorile comuniste, a fost internat cu arsuri, după ce s-a autoincendiat. Foştii deţinuţi politici cer achitarea unei indemnizaţii de 14 euro pe zi pentru zilele petrecute în detenţie. Aproximativ 11.000 de foşti deţinuţi politici au primit deja o primă tranşă din aceşti bani.

EGIPT

Tragedie rutieră

Ieri, 18 poliţişti egipteni au murit într-un accident rutier produs pe o şosea din Peninsula Sinai, unde serviciile de securitate se confruntă cu militanţi islamişti. Şase poliţişti au fost răniţi în incidentul produs după ce şoferul a pierdut controlul asupra vehiculului. Poliţiştii făceau parte dintr-o unitate a serviciilor de securitate aparţinând Ministerului de Interne, unitate implicată în operaţiunile împotriva militanţilor islamişti din Sinai.

ITALIA

Reţea de prostituţie destructurată

Autorităţile din Roma au destructurat, ieri, o reţea de prostituţie prin intermediul căreia erau aduşi transsexuali din America de Sud, pentru a se prostitua în Italia. Carabinierii au executat mandate de arest împotriva a 28 de presupuşi membri ai reţelei. Ei sunt acuzaţi de asociere în scopul traficului de persoane, incitare şi complicitate de incitare la prostituţie. Organizaţia era formată din italieni şi brazilieni care recrutau victimele în special din mahalalele sărace ale Braziliei şi ale altor ţări din America de Sud. Traficanţii le trimiteau prin poştă bilete de avion pentru îmbarcare la Rio de Janeiro, cu destinaţia Madrid, Zurich, Paris, Budapesta sau Bucureşti, oraşe de unde erau expediate în Italia. Arestările s-au desfăşurat în diverse regiuni ale peninsulei, între care Lazio, Campania şi Umbria. De asemenea, carabinierii au pus sub sechestru 12 imobile unde erau se practica prostituţia.

GRECIA

Petrolier dispărut

Un armator grec a anunţat ieri că a pierdut contactul cu un vas încărcat cu păcură, care a părăsit fără explicaţii Abidjanul, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Compania Grace Management a precizat că a avertizat autorităţile competente şi a solicitat participarea ţărilor vecine şi altor părţi terţe pentru a localiza vasul petrolier, care ar putea fi sub controlul piraţilor. Vasul Orfeas, construit în 2008 şi care transportă 32.000 de tone de păcură, are un echipaj alcătuit din doi greci şi 22 de filipinezi. Acesta a părăsit zona de ancorare din Coasta de Fildeş, fără ordin sau explicaţii şi, potrivit ultimei poziţii cunoscute, părea să se îndrepte spre Lagos, Nigeria. Un alt vas petrolier grec, Energy Centurion, a fost ţinta piraţilor, în august, în largul statului Togo, în scopul de a descărca o parte din încărcătura de petrol, peste 3.000 de tone, înainte ca nava să fie eliberată. Membrii echipajului au fost găsiţi nevătămaţi.

CHINA

Aterizare de urgenţă

Un mesaj anonim de ameninţare teroristă a forţat, ieri, un avion chinez să aterizeze de urgenţă, după ce decolase din provincia Xinjiang, căzând victimă violenţelor sporadice între minoritatea turcofonă a uigurilor şi chinezii han, potrivit presei chineze. Avionul a aterizat pe aeroportul din Lanzhou, în provincia Gansu, după primirea mesajului în jurul orei 17.30. Zborul companiei China Southern Airlines venea de la Istanbul. Mesajul de ameninţare a apărut după ce avionul făcuse escală la Urumqi, capitala provinciei Xinjiang şi se îndrepta spre Beijing. În iunie, un avion ce efectua o cursă între două oraşe din Xinjiang a făcut obiectul unei tentative de deturnare pusă la cale de şase membri ai minorităţii uigure. Provincia Xinjiang este populată de nouă milioane de uiguri turcofoni, care se plâng că drepturile lor lingvistice, culturale şi religioase sunt încălcate. În iulie 2009, violenţe produse la Urumqi, între uiguri şi chinezi han, etnie majoritară în China, s-au soldat cu aproape 200 de morţi şi peste 1.600 de răniţi.

SPANIA

Nemulţumire generală

Spaniolii se arată din ce în cel mai îngrijoraţi faţă de clasa politică, iar 26,9% dintre cei intervievaţi în cadrul sondajului centrului pentru anchete sociologice din luna septembrie susţin că partidele politice se numără printre cele trei probleme principale ale Spaniei, după şomaj şi problemele economice. Mai mult, după cum mai arată rezultatele sondajului, 46,3% dintre spanioli cred că economia ţării va fi într-o situaţie mai rea peste un an, iar 79,3% cred că şomajul este una dintre cele mai importante dificultăţi cu care se confruntă ţara. Sondajul, efectuat pe un eşantion reprezentativ de 2.472 de interviuri directe, între 3 şi 11 septembrie 2012, mai arată şi că 29,4% dintre cei intervievaţi consideră că forma de organizare teritorială a Spaniei - cu cele 17 comunităţi autonome spaniole - ar trebui să rămână în vigoare, iar 24,5% susţin că ar fi mai bine ca Spania să fie un stat centralizat. De asemenea, 9,1% dintre spanioli susţin că aceste comunităţi autonome spaniole au nevoie de mai multă autonomie locală, iar 8,9% sunt de acord să le fie recunoscută comunităţilor autonome spaniole posibilitatea de a se transforma în state independente.

MAREA BRITANIE

Reglementare a presei

Peste 50 de victime ale scandalului interceptărilor telefonice în care a fost implicat fostul tabloid News of the World i-au adresat premierului britanic o scrisoare deschisă pentru a se asigura că Guvernul nu va respinge o serie de noi legi pentru reglementarea presei. Semnatarii, printre care se numără actorii Hugh Grant şi Jude Law, se tem că premierul şi Guvernul său s-ar putea opune formării unui organism independent pentru reglementarea presei. Comisia independentă privind etica presei, prezidată de magistratul Brian Leveson, care a fost alcătuită în iulie 2011, va publica, până la sfârşitul anului, concluziile în urma numeroaselor audieri ce au avut loc, printre care şi cea a lui David Cameron şi să formuleze recomandări privind reglementarea presei. Scrisoarea deschisă urmăreşte să obţină asigurarea premierului că va studia cu mintea deschisă propunerile comisiei şi că nu s-a decis deja în favoarea unei propuneri care ar permite o autoreglementare a presei, se arată într-un fragment din această scrisoare. Întrebat la BBC dacă îşi va ţine promisiunile de a urma recomandările comisiei, David Cameron a răspuns afirmativ. În acest scandal, fostul tabloid ”News of the World” al lui Rupert Murdoch este acuzat că a piratat mesageria telefonică a 600 de persoane, printre care celebrităţi ca Hugh Grant, Brad Pitt, Angelina Jolie sau Wayne Rooney. Scandalul, care a condus în iulie 2011 la închiderea tabloidului, a adus în discuţie deontologia jurnalistică şi legăturile între presă, poliţie şi lumea politică. Procesul este prevăzut pentru septembrie 2013.

RUSIA

Perspectivă stabilă

Perspectiva asupra sistemului bancar din Rusia rămâne stabilă, se arată într-un raport publicat ieri de agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings, care avertizează că sunt în creştere unele riscuri la adresa băncilor ruseşti. Perspectiva stabilă atribuită sistemului bancar din Rusia reflectă mediul operaţional încă rezonabil de fertil, performanţele satisfăcătoare ale sistemului bancar, calitatea stabilă a activelor şi riscurile limitate legate de refinanţare, se arată în comunicatul agenţiei de evaluare financiară. Grupul bancar suedez Handelsbanken a cerut, luna trecută, Băncii Centrale a Rusiei să-i anuleze licenţa bancară, deoarece a decis să-şi înceteze operaţiunile şi să se retragă de pe piaţa din Rusia. Decizia Handelsbanken de a ieşi de pe piaţa din Rusia vine după ce alte bănci străine, printre care Barclays, HSBC şi Santander, au renunţat la planurile de expansiune în Rusia. Băncile străine se chinuie să concureze pe piaţa rusă, unde 60% din active sunt controlate de băncile ruseşti de stat.

BRAZILIA

Primar reales

Eduardo Paes a fost reales, duminică, primar al oraşului Rio de Janeiro şi va ocupa această funcţie în timpul Jocurilor Olimpice din 2016, dar la Sao Paolo, favoritul Celso Russomanno, populist de dreapta susţinut de un cult neo-protestant, nu ar fi intrat în turul al doilea, potrivit primelor sondaje. Aproximativ 139 de milioane de brazilieni au votat duminică, ca să aleagă, pentru următorii patru ani, primarii şi consilierii din 5.568 de localităţi. Conform primelor sondaje realizate la ieşirea de la urne de Institutul Ibope şi difuzate de canalul TV Globo, după închiderea secţiilor de votare, Paes ar obţine 69% din sufragiile exprimate la Rio, faţă de 26% pentru principalul său adversar, candidatul extremei-stânga, deputatul federal Marcelo Freixo. La Sao Paolo, capitala economică a Braziliei, pe primul loc s-ar afla social-democratul José Serra (PSDB, opoziţie), fost guvernator de Sao Paolo, cu 30% din voturi, urmat de candidatul Partidul Muncitorilor (PT, stânga, aflat la putere), Fernando Haddad (29%), fost ministrul al Educaţiei în perioada preşedintelui Lula. Conservatorul Russomanno ar obţine numai 23% din sufragiile exprimate. Serra şi Haddad ar urma să se înfrunte în cel de-al doilea tur de scrutin, la 28 octombrie.

MALDIVE

Fost preşedinte arestat

Fostul preşedinte al Republicii Maldive, Mohamed Nasheed, a fost arestat ieri, la o săptămână de la refuzul său de a compărea în faţa unui tribunal, pentru abuz de putere în timpul mandatului său, a anunţat Partidul Democratic din Maldive (MDP, de opoziţie). Purtătorul de cuvânt al partidului său, Abdul Gafoor, a confirmat că un judecător a ordonat duminică ca Nasheed să fie reţinut pentru a fi adus în faţa instanţei de judecată, unde va fi audiat astăzi. Mohamed Nasheed a fost primul preşedinte al Republicii Maldive ales în mod democratic, în 2008. El a demisionat în februarie, după ce un judecător a fost arestat din ordinul său, ceea ce a declanşat vii proteste în ţară.

MEXIC

Seism

Un seism cu magnitudinea de 6 s-a produs duminică seara, în Golful California, în largul coastelor Mexicului, în Oceanul Pacific, a anunţat, ieri, Institutul de Geofizică american (USGS). Epicentrul cutremurului, care a avut loc duminică seara, la ora locală 23:26, a fost localizat la 73 de km sud-vest de oraşul mexican Topolobampo.