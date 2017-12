SUA – Explozie în Manhattan

O explozie s-a produs, ieri, în cartierul Manhattan din New York, în clădirea News Corporation, companie ce aparţine lui Rupert Murdoch. Pompierii au evacuat de urgenţă 700 de oameni aflaţi la ultimele patru etaje ale clădirii care are 45 de etaje. Postul Fox News relatează că explozia s-a produs la etajul 45, din cauza unei substanţe chimice. O persoană a fost rănită şi este sub îngrijire medicală după ce a inhalat substanţa toxică utilizată de o staţie de răcire a clădirii. Poliţia a blocat accesul pe Fifth Avenue, strada pe care se află clădirea companiei News Corporation. Potrivit “New York Post”, cotidian a cărui redacţie se află la etajul zece al aceleeaşi clădiri, pompierii au fost chemaţi pentru a interveni în cazul unei explozii chimice care s-a produs la etajul 45 al acestui zgîrie-nori.

Bulgaria – Cotă unică de 10%

Parlamentul Bulgariei a aprobat luni, la a doua lectură, amendamentele prin care se introduce în ţară cota unică de impozitare, criticată de sindicate pentru că sporeşte povara fiscală asupra persoanelor cu salarii mai mici de 250 de euro. În pofida criticilor extinse ale opoziţiei şi sindicatelor, coaliţia socialistă de la guvernare a decis, de asemenea, să renunţe la reglementarea care prevedea excluderea de la impozitare a unei cote de 200 de leva (aproximativ 100 euro) din salarii. În conformitate cu noile reglementări fiscale, persoanele care cîştigă mai puţin de 490 de leva (250 euro) vor plăti impozite chiar mai mari, cu începere din ianuarie. Amendamentele sînt definitive şi doar un veto al preşedintelui Ghiorghi Pîrvanov le-ar mai putea împiedica să devină lege, deşi şeful statului nu a indicat că ar intenţiona să facă acest lucru. Parlamentul Bulgariei a amendat legislaţia fiscală în ultima lună, efectuînd schimbările necesare înainte de a aproba proiectul de buget pentru 2008 la a doua lectură. Liderii celor trei partide care fac parte din coaliţia de guvernare din Bulgaria au căzut de acord în vară cu privire la reforma fiscală, cu o cotă unică de impozitare de 10%, cea mai mică din Europa, care înlocuieşte sistemul vechi de impozitare. Estonia a fost prima ţară care a introdus, în 1994, cota unică de impozitare şi a înregistrat, de atunci, o creştere stabilă a Produsului Intern Brut, ceea ce a împins şi alte ţări est-europene să adopte modelul.

Ungaria – Grevă de proporţii

Trenurile şi avioanele care au plecat spre sau au tranzitat, ieri, Ungaria au avut întîrzieri din cauza grevei care a început pe tot cuprinsul acestei ţări. Patronatul căilor ferate ungare MAV nu a ajuns la un acord cu sindicatele prin care ar fi trebuit asigurat un minim de curse în timpul grevei, fapt ce a dus la mari întîrzieri sau chiar la anularea unor trenuri. Protestul din sectorul feroviar a început la nivel naţional la ora locală 6:00 şi a fost iniţiat de organizaţia Liga împotriva reformelor propuse de guvernul de la Budapesta în domeniul sănătăţii şi al sistemului de pensii. Pe lîngă protestele din transporturi ieri erau anunţate demonstraţii a peste 10.000 de profesori şi a personalului din 15 spitale, iar fermierii au ameninţat că vor bloca drumuri şi peste 40 de autostrăzi de pe tot cuprinsul ţării.

Rusia – Rachetă testată cu succes

Rusia a desfăşurat, luni, cu succes, un test al unei noi rachete balistice intercontinentale. Potrivit unui comunicat al armatei, racheta a fost lansată de pe un submarin nuclear, Tula, aflat în Marea Barents şi a lovit zona vizată de pe terenurile de antrenament Kura din peninsula Kamceatka. ”Lansarea a fost făcută dintr-o poziţie din mare, în cadrul unei testări a pregătirii forţelor nucleare strategice marine”, se arată în comunicat. Un purtător de cuvînt al Marinei a refuzat să anunţe ce tip de rachetă a fost folosit. Agenţia de presă ITAR-TASS a anunţat că submarinul Tula transportă rachete de tip Sineva, în baza unui decret din luna iulie al preşedintelui Vladimir Putin. Forţele armate ruse desfăşoară în mod regulat, în ultimii ani, teste militare. Liderii militari şi politici ruşi le percep ca pe o reînviere a puterii armate a Moscovei. Elementele scutului antirachetă pe care SUA vor să le instaleze în Cehia şi Polonia ar putea deveni ţinta rachetelor strategice intercontinentale ruseşti, după cum a declarat, luni, comandantul forţelor strategice ruse. ”Sîntem obligaţi să luăm măsurile necesare pentru a nu permite, sub niciun pretext, deprecierea potenţialului rus de disuasiune nucleară”, a mai delcarat generalul Nikolai Solovţov.

Pakistan – Atentat cu bombă

Zece persoane au murit luni, în nord-vestul Paksitanului, în urma unui atac sinucigaş cu bombă asupra unui punct de control. Incidentul s-a petrecut în apropierea unei şcoli militare din oraşul Kohat, în vecinătatea provinciei Frontiera de Nord-Vest, unde militanţii au comis numeroase atacuri asupra forţelor de securitate, în ultimele luni. Mai mulţi recruţi din cadrul armatei treceau pe lîngă punctul de control, în momentul atacului, a declarat un oficial militar, susţinînd că zece cadavre au fost găsite la faţa locului.

Afganistan – Cetăţean german răpit

Poliţia afgană a confirmat, ieri, că un cetăţean german a fost răpit în vestul ţării, de patru persoane înarmate. ”Duminică seară, în timp ce se ducea la socrul său, bărbatul a fost răpit de patru persoane înarmate”, a declarat şeful poliţiei pentru vestul ţării, Ali Khan Husseinzada. ”Familia sa a avertizat poliţia şi aceasta a demarat operaţiunile de căutare”, a precizat el. Informaţia fusese difuzată iniţial de televiziunea germană ZDF. Ministerul german de Externe nu a confirmat deocamdată această informaţie. Potrivit ZDF, bărbatul, stabilit în Afganistan din 2003, este căsătorit cu o afgană, cu care are un copil şi s-a convertit la islam. El lucra în provincia Herat pentru ONG-ul Grünhelme (Căştile verzi).

Franţa - Forţă internaţională în teritoriile palestiniene

Preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, a propus, luni, în deschiderea unei conferinţe a donatorilor pentru susţinerea financiară a unui viitor stat palestinian, crearea unei forţe internaţionale însărcinată cu sprijinirea serviciilor de securitate palestiniene. ”Franţa propune desfăşurarea la momentul potrivit şi cînd vor fi îndeplinite condiţiile a unei forţe internaţionale care ar veni în sprijinul serviciilor de securitate palestiniene. Conferinţa de la Paris trebuie să însoţească edificarea progresivă a unui stat modern. Autoritatea Palestiniană a promis că va asigura respectarea legii şi ordinii. Serviciile palestiniene trebuie să se reformeze, să cîştige în profesionism, iar comunitatea internaţională trebuie să ajute la realizarea dificilă a acestui obiectiv. În paralel, Israelul trebuie să se retragă din Cisiordania”, a afirmat preşedintele francez. În jur de 70 de ţări şi aproape 90 de delegaţii participă la această conferinţă internaţională care îşi propune să strîngă cei 5,6 miliarde de dolari ceruţi de Autoritatea Palestiniană pentru a-şi pune în aplicare planul economic pe trei ani (2008-2010). Palestinienilor li s-a promis un ajutor internaţional de 7,4 miliarde de dolari.

Canada – Iarnă grea

O puternică furtună de zăpadă a afectat, duminică, estul Canadei, provocînd condiţii dificile de trafic, anularea a sute de zboruri şi moartea a cel puţin o persoană. Sudul provinciilor Ontario şi Quebec, în jurul oraşelor Toronto, Ottawa şi Montreal, era deosebit de afectat, cu acumulări de zăpadă de pînă la 40 de centimetri, în condiţiile în care continua să ningă. O femeie a fost ucisă în apropiere de London, provincia Ontario, după ce a fost călcată de un vehicul de deszăpezire. Serviciile meteorologice au emis alerte privind căderi de zăpadă aproape record în regiunile menţionate, vînt puternic şi viscol ce reduce vizibilitatea aproape de zero, mai ales în sudul provinciei Ontario. Numai în regiunea Toronto, începînd de duminică dimineaţă s-au produs 600 de accidente rutiere. O sută de zboruri au fost anulate pe aeroportul Toronto-Pearson, în special spre oraşe din SUA deja afectate de furtună şi 300 de zboruri de pe aeroportul Montreal-Trudeau aveau întîrzieri. Afectate de furtună sînt şi regiuni din Midwestul american. În New England, drumurile erau acoperite de zăpadă şi polei, iar pe aeroporturile locale, sute de zboruri au fost anulate. În nordul statului New York, stratul de zăpadă era de 30 de centimetri, dar metropola a fost ocolită de furtună. Mii de persoane au rămas fără electricitate în New Jersey, Long Island şi părţi din Connecticut.

Arabia Saudită – Victimă... graţiată!

Regele Arabiei Saudite a graţiat-o, ieri, pe victima unui viol. Femeia primise o condamnare la şase luni de închisoare şi 200 de lovituri de bici, pentru că s-a urcat în maşina unui bărbat care nu îi era soţ sau rudă.

Coreea de Sud – Confruntări în Parlament

O violentă bătaie a izbucnit duminică seară, în Parlamentul de la Seul, între reprezentanţii opoziţiei şi deputaţii partidului de guvernămînt din Coreea de Sud. Miza confruntării a fost, de data aceasta, ocuparea sălii legislativului înaintea unei dezbateri delicate. Cîteva zeci de membri ai partidului conservator sud-coreean, de opoziţie, au încercat să pătrundă în marea sală a Adunării Naţionale, ocupată de parlamentarii formaţiunii de guvernămînt. Bătaia dintre politicieni a devenit atît de violentă, încît a necesitat intervenţia forţelor de ordine. Conservatorii intenţionau să blocheze redeschiderea unei anchete împotriva lui Lee Myung-Bak, candidatul opoziţiei la preşedinţia sud-coreeană. Favorit în sondajele de opinie cu două zile înaintea scrutinului prezidenţial, Lee este acuzat de manipulare de titluri de proprietate şi deturnare de fonduri.

India – Evadare în masă

Circa 300 de deţinuţi au evadat, duminică, dintr-o închisoare din India, după ce au imobilizat cei patru gardieni ai instituţiei, au anunţat, luni, autorităţile. Incidentul a avut loc într-o închisoare din oraşul Dantewada din centrul Indiei, în statul Chhattisgarh. Dintre cei 377 de deţinuţi, 299 au reuşit să evadeze, iar timp de două ore, nicio unitate a forţelor de ordine nu a intervenit. Deţinuţii au atacat gardienii şi i-au imobilizat în timpul mesei de prînz. Aparent, aceştia au profitat de deficitul forţelor de securitate. Poliţia a închis graniţele statului şi a intrat în alertă maximă în regiune, dar căutările au devenit complicate din cauza căilor de comunicare dificile din zonă.

Ungaria - Dizolvarea Gărzii Ungare

Parchetul general de la Budapesta a cerut oficial, luni, dizolvarea grupării paramilitare de extremă dreapta Garda Ungară, din cauza acţiunilor rasiste ale acesteia, a anunţat purtătorul de cuvînt al Parchetului. Cererea de dizolvare intervine la opt zile după ce Garda Ungară a organizat o manifestaţie împotriva minorităţii rrome, în cursul căreia 260 de militanţi în uniforme neonaziste au defilat la Tatarszentgyörgy, localitate situată la 70 de kilometri de Budapesta. Potrivit Parchetului, Garda Ungară s-a făcut vinovată, cu acest prilej, de discriminare rasială, a lovit în demnitatea umană şi a provocat teamă în rîndul populaţiei rrome din Ungaria, care numără 500.000 persoane din totalul celor 10 milioane de locuitori. Creată la sfîrşitul lunii august, de partidul de extremă dreapta Jobbik, nereprezentat în Parlament, Garda Ungară numără, potrivit propriilor declaraţii, 600 de membri. Voci din clasa politică şi din societatea civilă din Ungaria, precum şi din statele vecine, au cerut încetarea activităţii sale.