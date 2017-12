Continuă înscrierile la Trofeul “Telegraf”

Cei care doresc să participe la cel mai puternic turneu de fotbal în sală rezervat veteranilor, conform regulamentului prezentat în ediţia online a cotidianului Telegraf, se pot prezenta la înscrieri în această săptămîna, de luni pînă vineri, la sediul redacţiei cotidianului Telegraf (bd-ul Mamaia, nr. 296, etaj II), între orele 11.00 şi 14.00. Taxa de înscriere pentru ediţia din 2008 este de 680 RON. Şedinţa tehnică va fi programată în cea de-a doua săptămînă a anului 2008. La înscriere trebuie prezentată o fotocopie după Certificatul de Identitate Sportivă al clubului sportiv ce va fi înscris în competiţie, fie el cu sau fără personalitate juridică. În plus, echipele participante vor trebui să prezinte, pînă la şedinţa tehnică, un tabel cu componenţii lotului vizat de un medic.

Mutu a înscris, din nou, pentru Fiorentina

Atacantul român Adrian Mutu a marcat un gol pentru echipa Fiorentina, în meciul terminat la egalitate, 2-2, cu Sampdoria Genova, duminică, în deplasare, în etapa a 16-a a campionatului italian de fotbal. Sampdoria a deschis scorul prin Gastaldello (min. 18), Mutu a restabilit egalitatea în min. 39, după o pasă a lui Pazienza, iar în prelungirile primei reprize a trimis mingea în bară, din lovitură liberă. Donadel a adus oaspeţii în avantaj, în min. 57, dar Cassano (min. 69) a marcat din nou pentru Sampdoria. Mutu, care a jucat toate minutele la Fiorentina, a marcat al şaptelea său gol în acest sezon. Mutu nu mai marcase din etapa a 8-a (3-0 cu Siena), pe 21 octombrie.

Sergiu Radu va fi coechipier cu Marica

Fotbalistul român Sergiu Radu va evolua pînă în vara anului următor la formaţia germană VfB Stuttgart, după ce Wolfsburg şi-a dat acordul ca jucătorul să fie împrumutat. În vară, Stuttgart va avea prima opţiune la transferul său. Sergiu Radu (30 de ani) s-a transferat la VfL Wolfsburg în acest an, alături de colegul său de la Energie Cottbus, Vlad Munteanu. El a mai evoluat la echipele Rapid Bucureşti, FC Naţional şi Le Mans.

Capello va renunţa la antrenorat la finalul contractului cu naţionala Angliei

Noul selecţioner al echipei naţionale a Angliei, Fabio Capello, a declarat sîmbătă că va renunţa la meseria de antrenor după ce îşi va încheia contractul cu noua sa echipă. În vîrstă de 61 de ani, Capello a fost numit în funcţia de selecţioner al Angliei vineri, în locul lui Steve McClaren, care a fost demis după ce prima reprezentativă a ratat calificarea la EURO 2008. “Va fi ultima mea echipă şi mi-ar plăcea să termin în cel mai frumos mod”, a declarat Capello sîmbătă, pentru televiziunea italiană Rai. Tehnicianul italian a cîştigat nouă titluri de campion cu echipele pe care le-a antrenat şi, după ce a fost demis de la Real Madrid, în luna iunie, a fost comentator de fotbal la televiziune. “Noua slujbă este o mare provocare în viaţa mea de manager, dar va fi mai complicat pentru că trebuie să învăţ engleza cu ajutorul unui profesor. Ştiu că aşteptările sînt mari şi cred că împreună cu secunzii mei ne vom atinge obiectivele”, a mai spus fostul antrenor al echipelor AC Milan, AS Roma, Juventus sau Real Madrid. Capello va avea un staff tehnic format din patru italieni şi a spus că Federaţia Engleză (FA) a dorit un tehnician străin, un “mediteranean” la fel ca şi portughezul Jose Mourinho. Întrebat dacă Italia, campioana lumii, trebuie să se teamă de Anglia, Capello a răspuns: “Trebuie, pentru că noi sîntem adversarii ei şi vom încerca să evoluăm cît mai bine”.

Kaka îşi va prelungi contractul cu AC Milan pînă în 2013

Mijlocaşul brazilian Kaka îşi va prelungi înţelegerea cu formaţia italiană AC Milan pînă în 2013, potrivit declaraţiilor vicepreşedintelui grupării, Adriano Galliani. Oficialul echipei milaneze a spus că brazilianul Kaka, în vîrstă de 25 de ani, va semna un nou contract pînă la 30 iunie 2008 şi că fotbalisul i-a promis că va juca la AC Milan pînă la finalul carierei. Cotidianul italian “Gazzetta dello Sport” a scris la jumătatea lunii noiembrie că brazilianul va primi un salariu anual de nouă milioane de euro şi că va semna prelungirea înţelegerii pînă în 2012. Kaka a sosit la AC Milan în 2003 şi are contract pînă în 2011, cu un salariu de 6 milioane de euro pe an, cel mai mare primit în Italia de către un fotbalist. Galliani, care a urmărit duminică finala Campionatului Mondial de fotbal al Cluburilor, a declarat că oficialii Barcelonei i-au spus că gruparea catalană nu a intenţionat niciodată să-l vîndă pe brazilianul Ronaldinho, de care s-a interesat AC Milan.

FIFA interzice meciurile la altitudine mare

Comitetul Executiv al FIFA a decis interzicerea disputării meciurilor internaţionale la o altitudine mai mare de 2.750 m, cu excepţia situaţiilor cînd este posibilă aclimatizarea jucătorilor. “Trebuie să protejăm sănătatea jucătorilor. Nu spunem că nu se poate juca la peste 2.750 de metri altitudine, însă ar trebui să existe un timp pentru aclimatizare”, a declarat preşedintele FIFA, Joseph Blatter. El a precizat că următoarea etapă a preliminariilor CM 2010, zona America de Sud, unde se află stadioanele vizate de interdicţie, va avea loc în iunie 2008.

Diego Simeone, noul antrenor al lui River Plate

Fostul internaţional argentinian Diego Simeone a fost numit oficial, sîmbătă, în funcţia de antrenor al formaţiei River Plate, cu care a semnat un contract pe un an. “Este o enormă provocare. Îmi plac provocările şi cu ajutorul jucătorilor şi al publicului sper să restabilesc prestigiul acestei echipe”, a declarat Simeone în timpul unei emisiuni televizate. Simeone, al cărui contract va intra în vigoare pe 3 ianuarie, a semnat o înţelegere pe un an, înlocuindu-l pe Daniel Pasarella. River Plate a terminat în ultimul sezon pe locul al 14-lea în campionat şi a fost eliminată din semifinalele Copei America. Echipa argentiniană nu a mai cucerit titlul în competiţia internă de şase ani. Simeone (37 de ani) şi-a început cariera de antrenor la Racing Club, în 2005, după care a trecut la Estudiantes, cu care a cîştigat titlul de campion al Argentinei în primul sezon. Are 106 selecţii în naţională, iar cluburile unde a evoluat sînt Velez Sarsfield, Pisa, FC Sevilla, Atletico Madrid, Lazio Roma, Internazionale Milano şi Racing Club Buenos Aires.

Ribery, cel mai bun fotbalist francez al anului 2007

Jucătorul echipei Bayern Munchen, Franck Ribery, a fost desemnat de publicaţia “France Football” drept cel mai bun fotbalist francez al anului 2007. Acest titlu a fost decernat în ultimii patru ani atacantului Thierry Henry (fost la Arsenal Londra, actualmente la FC Barcelona), care a fost premiat în total de cinci ori. Ribery a acumulat 126 puncte, fiind urmat de Thierry Henry cu 76p, Karim Benzema (Olympique Lyon, 63p), Florent Malouda (Chelsea 60p) şi Eric Abidal (FC Barcelona 47p).