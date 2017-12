Teza cu subiect unic, metodă de admitere în liceu!

Tezele cu subiect unic, examinarea competenţelor intelectuale ale elevilor de clasa a VII-a, întunecă vacanţa a cîteva sute de tineri constănţeni. Elevii care au absentat la primele două sesiuni ale tezelor cu subiect unic mai au o ultimă şansă pentru a susţine examenul, data fiind stabilită prin metodologia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), 21 august. Această perioadă de examene face parte din proiectul-pilot al MECT, prima probă fiind cea la matematică. În data de 23 august este programat examenul la limba şi literatura maternă, la care vor participa elevii care aparţin minorităţilor naţionale şi care urmează cursurile unei şcoli cu predare în limba lor maternă. Această sesiune specială se încheie în data de 28 august 2007, cu proba scrisă la limba şi literatura română. Potrivit metodologiei MECT, teza va avea o durată de 50 de minute, va începe la ora 12.00, iar notele obţinute vor avea o pondere de 25% în media semestrială, fără nicio diferenţă faţă de sesiunile precedente. Amintim că dintre cei peste 7.200 de elevi înscrişi la tezele cu subiect unic, doar aprox. 6.600 au fost prezenţi la primele două sesiuni. Dintre aceştia, peste 4.000 au fost cotaţi cu note sub 5, de 5 şi 6, procentul final de promovabilitate fiind, la nivelul judeţului Constanţa, printre cele mai ridicate din ţară, adică 74,05%.

Luînd în considerare ceea ce el a numit „un succes”, ministrul MECT, Cristian Adomniţei, a declarat că începînd din 2009, teza cu subiect unic ar putea deveni funcţională şi ca metodă de admitere în liceu. Elevii cărora li se adresează această propunere sînt cei care vor intra atunci în ciclul de gimnaziu. Hotărîrea va deveni definitivă dacă rezultatele înregistrate la examenul din anul acesta şi la cel din 2008, vor fi pozitive. Adomniţei este de părere că oricum aceste lucruri vor fi clar delimitate deoarece, pînă atunci, va fi aprobată Legea învăţămîntului preuniversitar. „Nu va afecta copiii care sînt în mijlocul unui ciclu şcolar. Cine e deja în clasa a VI-a sau a VII-a nu va avea parte de teză cu subiect unic care să-i influenţeze admiterea. Abia cel care intră în prima clasă de gimnaziu - a V-a sau a VI-a, dacă propunem să facem gimnaziu de la a VI-a la a IX-a - va fi admis la liceu pe baza acestor rezultate”, a adăugat Adomniţei. Luînd în considerare promovabilitatea la proba de matematică a tezei cu subiect unic, ministrul Educaţiei a apreciat că rezultatele înregistrate la prima probă a examenului nu sînt „chiar atît de catastrofale” şi a precizat că teza unică este un instrument “extraordinar de bun” pentru testarea elevilor de gimnaziu, aşa că ar putea fi extinsă şi la alte materii.