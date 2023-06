The Prodigy si Kovacs canta la Shine 2023

Shine Festival revine in 2023 dupa o pauza de 5 ani de data aceasta la Romexpo, vineri, pe 28 iulie in Parcarea C in aer liber. Headlinerii eveninentului suntTHE PRODIGYsiKOVACS. Alte trupe vor fi anuntate in curand. Biletele se pun in vanzare luni, 8 mai la ora 10:00 iar primele 500 de bilete au pret earlybird.



Shine Festival este un one day / two days event boutique festival cu o prima editie in 2014. Artisti precum Three Days Grace, Skillet, Alternosfera, Subcarpati, The Cat Empire, Triggerfinger si chiar Carla's Dreams au uracat pe scena acestuia de-a lungul timpului.

Biletele se pun in vanzare pe iabilet.ro la urmatoarele preturi:

- Firestarters (A) - fara loc in fata scenei - 339 lei earlybird (primele 500 de bilete), 359 de lei in presale si 400 de lei la intrare

- Invaders (B) - fara loc, in spatele categoriei A - 279 lei earlybird (primele 500 de bilete), 299 de lei in presale si 330 de lei la intrare

- Voodoo People (C) - fara loc, in spatele categoriei B - 209 de lei earlybird (primele 500 de bilete), 229 lei in presale si 250 de lei la intrare



- Premium - 699 lei - Pe platforma la inaltime aproape de scena, cu bar si acces separat.Posesorii de bilete PREMIUM au acces in toate categoriile de bilete.



Se pun in vanzare 9500 de bilete - cate 3000 de fiecare categorie si 500 la categoria Premium



La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilete al agentiei de ticketing.



The Prodigyvin din Braintree, Anglia, bazele formatiei fiind puse in 1990 de catre Liam Howlett caruia i s-au alaturat Andrew Palmer cunoscut sub numele de Maxim si regretatul Keith Flint.



Initial The Prodigy a pornit ca un proiect rave, insa treptat artistii au incorporat elemente de techno, breakbeat si rock in creatile lor.

Inca de la primele single-uri au atras atentia publicului, treptat urcand tot mai mult in topuri, pana la celebrul 'The Fat of the Land' material care a ajuns pe prima pozitie in 19 topuri din intreaga lume, inclusiv in UK cat si in USA avand vanzari de peste 10 milioane de unitati fapt ce le-a adus 23 de Discuri de Platina si 6 Discuri de Aur.



Au urmat apoi alte patru materiale de studio care si acestea au intrat in topurile din intreaga lume, transformand Prodigy intr-un adevarat fenomen muzical la nivel international.



Kovacseste o artista din Tarile de Jos, cunoscuta nu doar pentru talentul ei muzical ci si pentru inclinatiile sale din domeniul artelor si a modei. Formata la colegiul muzical din Eindhoven, Kovacs a atras atentia inca de la lansarea primului sau EP, 'My Love' iar albumul sau de debut din 2015, 'Shades of Black' a ajuns in topurile din peste 35 de tari. Zecile de milioane de vizualizari pe YouTube i-au adus prezente la festivaluri importante precum si deschiderea unor concerte pentru artisti de top ca Robbie Williams.



In muzica sa regasim inflente de la Amy Winehouse pana la Beth Gibbons sau Portishead iar povestile transpuse in compozitiile sale penduleaza intre intuneric si lumina, intre extremitati complementare.