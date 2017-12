Tinerii din PD-L participă la Şcoala de vară a PPE de la Varna

Organizaţia de Tineret a Partidului Democrat Liberal (PD-L) participă, în perioada 2-6 iulie, la Şcoala de vară de la Varna (Bulgaria), organizată de Tineretul Partidului Popular European. Potrivit PD-L, în primele două zile ale Şcolii de vară, Organizaţia de Tineret a PD-L va fi reprezentată de preşedintele organizaţiei, Monica Iacob-Ridzi, şi secretarul general, Elena Băsescu, urmînd ca pînă la sfîrşitul acţiunii să fie reprezentată de George Tambozi, secretarul executiv responsabil de relaţiile internaţionale. Şcoala de vară din acest an are ca temă „European Young Consumers - The Future Is Ours” şi va dezbate teme referitoare la dezvoltarea unei societăţi de consum sănătoase în interiorul Uniunii Europene. La manifestare participă tineri politicieni populari din Europa, oficiali bulgari şi personalităţi cu expertiză în domeniu. Şcoala de vară de la Varna este găzduită de formaţiunea politică MSDP, reprezentanţii bulgari în Organizaţia de Tineret a Partidului Popular European, şi este co-organizată de Partidul Popular European.