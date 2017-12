Titularizare fără anomalii!

Nu doar elevii urmează să intre în focurile examenelor, ci şi profesorii care nu sunt titulari pe posturile pe care le ocupă în unităţile de învăţământ. An de an, ei încearcă să obţină un post participând la concursul pentru ocuparea catedrelor vacante (fostul concurs de titularizare - n.r.) pentru a nu mai sta cu grijă că nu vor avea unde să predea anul următor. Unii reuşesc ce-şi propun, dar alţii, în schimb, fie nu obţin nota minimă - şapte - pentru a se putea titulariza, fie nu mai găsesc locuri titularizabile. Din această cauză, sunt nevoiţi să participe, an de an, la concurs până obţin nota minimă. Abia atunci pot să se „lupte” să găsească postul potrivit, în funcţie de domiciliul solicitantului, dar şi de alte preferinţe.

DE DOUĂ ORI MAI MULŢI CANDIDAŢI La Constanţa, în „lupta” pentru a obţine un post de titular s-au înscris, în perioada 8 - 17 mai, 1.317 candidaţi, aproape de două ori mai mulţi decât anul trecut, când s-au înregistrat 857 de participanţi. În prezent, dosarele sunt verificate, iar în 27 mai va fi afişată lista candidaţilor, precum şi programarea probei practice şi a inspecţiilor la clasă. Evaluarea dosarelor a scos la iveală şi probleme.

LA CENTRUL DE CONCURS DE LA LICEUL TEORETIC „OVIDIUS”, PATRU DOSARE AU FOST INVALIDATE PE MOTIVUL CĂ RESPECTIVII CANDIDAŢI AU STUDII NEACREDITATE. INSPECTORII ISJ SPUN, ÎNSĂ, CĂ NU S-A TERMINAT VERIFICAREA TUTUROR DOSARELOR, DECI ESTE POSIBIL SĂ MAI FIE DEPISTATE ŞI ALTE PROBLEME.

În ciuda faptului că sunt mai mulţi candidaţi ca în 2012, ei nu reuşesc să acopere cele 1.971 de posturi disponibile (complete, incomplete, vacante şi rezervate). Totuşi, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa este optimistă că toate posturile vor fi ocupate, cu atât mai mult cu cât titularizarea se anunţă mult mai organizată ca anul trecut. Nu vor mai fi amenajate 96 de centre de evaluare, care au dat doar bătăi de cap inspectorilor, ci doar şapte centre, în şapte unităţi de învăţământ din municipiu. Inspectorul general şcolar al ISJ, prof. Răducu Popescu, spune că, astfel, concursul va oferi şanse egale tuturor participanţilor şi nu se vor mai înregistra anomalii aşa cum s-a întâmplat în 2012, când două cadre didactice de la Grup Şcolar „C.A. Rosetti” au obţinut nota zece şi doar una s-a putut titulariza pentru că nu mai exista alt post disponibil. „Ce s-a întâmplat anul trecut a fost o nedreptate, iar ce se întâmplă anul acesta este un act justiţiar, este corectitudine. Mi se pare normal şi firesc ca un cadru didactic ce a luat nota zece să devină titular al sistemului. Vechea organizare a condus la această anomalie. Este inadmisibil”, a declarat prof. Popescu.

DIFERENŢE La rândul său, inspectorul general adjunct, prof. Mircea Vrană, explică faptul că, acum, un candidat care susţine examen să poată ocupa un post oriunde doreşte, faţă de anul trecut când putea ocupa post doar la centrul unde se înscria. O altă anomalie este că au fost centre unde nu a luat nimeni nota şapte şi nu s-a titularizat nimeni şi posturile au rămas neocupate, în schimb, în alte centre au fost mulţi candidaţi cu note peste şapte şi posturi insuficiente. Aşa au rămas candidaţi cu note titularizabile nerepartizaţi. În această situaţie au fost profesori din învăţământul special.

O listă de candidaţi, o listă de posturi

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) vine în sprijinul candidaţilor care în ultimii doi ani au obţinut note peste şapte la concursul pentru ocuparea posturilor vacante, dar nu s-au putut titulariza. Inspectorul şcolar de specialitate pentru managementul resurselor umane din cadrul ISJ Constanţa, prof. Alina Codreanu, a declarat că, prin noua metodologie, 77 de candidaţi constănţeni, cei mai mulţi învăţători din mediul urban, beneficiază, pentru anul şcolar viitor, de existenţa unei catedre vacante şi au devenit titulari în baza Legii Educaţiei. „În plus, şi acei candidaţi care nu au în acest moment o catedră vacantă şi predau pe una rezervată, prin Ordinul 3.261 din 2013, s-a asigurat egalizarea funcţiilor. Şi acei candidaţi au garanţia că şi anul viitor vor fi în continuare pe post. Este o egalizare a şanselor în raport cu candidaţii care s-au titularizat”, a declarat Codreanu. În plus, o altă situaţie a ISJ arată că 52 de cadre didactice care împlinesc vârsta de pensionare şi au primit, în baza legislaţiei, validare din partea Consiliului de Administraţie al ISJ rămân în activitate pentru anul următor.