Toboganele din Aqua Magic, punct de atracţie pentru copiii din Cobadin şi Mereni

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, demarat în urmă cu o săptămînă, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat ieri, cînd a venit rîndul copiilor din comunele Cobadin şi Mereni să viziteze Constanţa şi obiectivele cuprinse în program. Prin acest program finanţat de CJC, 4.000 de copii din zona rurală a judeţului beneficiază, pînă la sfîrşitul lunii august, de excursii gratuite la Constanţa, incluzînd vizionarea programelor oferite de Delfinariu, Acvariu, Telegondolă, Aqua Magic şi circul Circo Aquatico. Copiii s-au simţit foarte bine atunci cînd s-au plimbat cu telegondola, acest obiectiv fiind introdus anul acesta în program, la Aqua Magic şi la circ, avînd în vedere că unii dintre ei nu au mai avut ocazia vreodată să meargă la un astfel de spectacol. “Am observat acum specimene pe care nu le mai văzusem atît de aproape niciodată. Iniţiativa CJC este extraordinară pentru copii, pentru că în acest fel putem vedea şi noi aceste obiective. Este foarte frumos. Cu telegondola mi-a plăcut foarte mult pentru că am văzut parcul de distracţii Aqua Magic de sus şi pentru faptul că am făcut acest lucru împreună cu colegii mei“, a spus Rebeca Ştefania Rădulescu, de 14 ani, din Mereni. Cum au ajuns în Aqua Magic, cei aprox. 100 de copii din Mereni şi Cobadin şi-au lăsat rapid lucrurile lîngă însoţitori şi s-au grăbit să încerce toate toboganele din parcul de distracţii. “Este o bucurie pe care nu mulţi dintre noi o pot avea. Ne simţim foarte bine şi mă bucur că am venit aici. Toate locurile pe care le-am vizitat au fost extraordinare“, a spus Ştefan Cristian Dobrin, de 13 ani, din Cobadin.