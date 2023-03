Tom Jones in concert la Bucuresti

Tom Jonescanta duminica, pe 18 iunie la Sala Palatului din Bucuresti. Primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird si se pun in vanzare joi pe 23 februarie la ora 12:00.



Legendarul cantaret si actor galez SirTom Jonescaptiveaza in continuare publicul cu discografia sa atemporala care continue numai piese de succes. Cu o cariera remarcabila de peste sase decenii, Jones este considerat unul dintre cei mai mari cantareti si artisti din toate timpurile, vanzand peste 100 de milioane de discuri, primind multiple premii si distinctii si fiind foarte implicat in industria de entertainment.



Tom Jones si-a inceput cariera muzicala initial ca membru intr-o trupa locala numita The Senators. Tom, ulterior s-a format propriul sau grup, intitulat Tom Jones and the Squires, sustinand concerte in cluburi si pub-uri din zona. Mai tarziu a semnat cu Decca Records la Londra, dand startul unei cariere de succes si obtinand faima internationala, datorita lansarii unor hituri, precum: „It's Not Unusual", „What's New Pussycat?" „Delilah" si „Green, Green Grass of Home".

La cei 82 de ani ai sai, Jones a primit unele dintre cele mai bune recenzii ale carierei sale pentru cele mai recente albume produse de Ethan Johns „Surrounded By Time", „Long Lost Suitcase", „Spirit In The Room" și „Praise & Blame". ." Criticii au lăudat atât muzica, cât și performanțele vocale ale lui Jones, evidențiind talentul său incontestabil și unic atât în ​​studio, cât și pe scenă.

Dar cariera sa a început la începutul anilor 1960, atingând faima internațională cu vocea sa puternică și prezența dinamică pe scenă. A avut un șir de cântece de succes, inclusiv „It's Not Unusual", „What's New Pussycat?" „Delilah" și „Green, Green Grass of Home", alături de serialul său de televiziune extrem de popular din 1969-1971, „This is Tom Jones". Jones a fost intotdeauna foarte interesat de o gamă largă muzicala, ceea ce l-a determinat să lucreze cu zeci de colaboratori emblematici de-a lungul anilor, de la Stevie Wonder și Aretha Franklin până la Van Morrison, Dolly Parton și Ed Sheeran.

Cariera sa a fost plina de numeroase onoruri si distinctii, acesta fiind numit cavaler de catre Regina Elisabeta a II-a in 2006, fiind de asemeenea premiat la diverse concursuri si evenimente muzicale precum: multiple premii BRIT Awards, un premiu "Silver Clef", prestigiosul Music Industry Trusts Award, Hitmaker Award de la US Songwriters Hall of Fame. Mai mult decat atat, artistul a jucat si in filme precum „Mars Attacks" de Tim Burton si „Playhouse Presents: King of The Teds" pentru Sky Arts.

Pe langa muzica sa, Tom e foarte activ in industria muzicala participand ca antrenor la celebra emisiune The Voice UK,contribuind la evenimentul aniversar de 25 de ani al MusiCares (in onoarea lui Bob Dylan) precum si la cea de-a 57-a editie a Premiilor Grammy, fiind si foarte implicat in sustinerea de cauze caritabile.

Autobiografia sa recenta „Over The Top And Back" a fost un real best-seller iar lansarea albumului sau din 2021, intitulat „Surrounded By Time" l-a facut cel mai in varsta barbat care a urcat pana pe locul 1 in chart-ul UK Official Album Chart, depasindu-l astfel pe Bob Dylan.

Sir Tom si-a consolidat locul in istoria muzicii ca unul dintre cei mai de succes artisti ai tuturor timpurilor. Tom Jones continua sa fie o forta de neoprit in lumea muzicii si, fara indoiala, mostenirea sa va fi una durabila, de care se vor bucura si generatiile viitoare.

Biletele au urmatoarele preturi:



- earlybird (primele 200 din fiecare categorie): Cat A 429 lei, Cat B 359 lei, Cat C 299 lei, Cat D 259 lei

- presale: Cat A 449 lei, Cat B 379 lei, Cat C 309 lei, Cat D 279 lei

- la acces: Cat A 500 lei, Cat B 400 lei, Cat C 350 lei, Cat D 300 lei

Biletele se gasesc in format electronic pewww.iabilet.rosi in magazinele Flanco, Muzica si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo si Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilete al agentiei de ticketing care poate activa dinamic pricing.