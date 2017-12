Tomitanii joacă la Constanța cu CSM Sibiu

Sâmbătă, constănțenii iubitori ai rugbyului au la dispoziție două partide oficiale de seniori pe care să le vizioneze din tribune. De la ora 14.00, pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, are loc meciul CS Năvodari - RC Bârlad, din etapa a 12-a a Diviziei Naționale de seniori, iar de la ora 11.00, pe stadionul „Mihail Naca” din Constanța, juniorii de la Tomitanii Constanța vor da piept cu ultima clasată din Divizia A, eșalonul al treilea din rugbyul românesc la nivel de seniori, CSM Sibiu, formație pe care au învins-o și în turul jucat în deplasare. Partida contează pentru etapa a 8-a, iar Tomitanii are ca obiectiv obținerea unei victorii cu punct bonus, care să o păstreze în lupta pentru primul loc al clasamentului. Antrenorul Cristian Cojocaru nu se va putea baza la acest meci pe Oțelea, Badea și Burlacu, în timp ce utilizarea lui Cucoș, Alexe și Băbănău stă încă sub semnul întrebării.

Celălalt meci din etapa a 8-a va fi Dinamo II București - Sportul Studențesc, care se dispută duminică, de la ora 10.00. RC Grivița București este echipa din Divizia A la rugby care stă în această rundă. În clasament conduce RC Grivița București, cu 23 de puncte din 6 jocuri, urmată de Tomitanii Constanța 20p/6j, Dinamo II București 15p/5j, Sportul Studențesc 11p/6j și CSM Sibiu 1p/5j.

Clubul constănțean anunță că publicul va fi din nou delectat de echipa de majorete formată din eleve ale Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ din Constanța, Tomitanii fiind prima echipă de rugby din România care beneficiază de un show al majoretelor la meciurile de pe teren propriu. Fetele pregătite de profesoara Magda Martinescu vor evolua înaintea partidei, în pauză și la final. De asemenea, în pauza meciului va fi organizat un concurs de lovituri de picior la but, cei care izbutesc să trimită printre bețe urmând să plece acasă cu balonul șutat! Organizatorii pun la bătaie trei mingi de rugby pentru acest concurs.

JUNIORII U-17 VIZEAZĂ TITLUL NAȚIONAL LA RUGBY ÎN 10

Duminică, echipa de juniori sub 17 ani a clubului constănțean va evolua în ultima etapă a Campionatului Național de rugby în 10, care va avea loc la Băicoi, cu începere de la ora 12.00. Tomitanii face parte din Grupa A, alături de CT Dinicu Golescu București și CSO Pantelimon, iar în Grupa B vor evolua CSȘ 2 Baia Mare, Aurora Băicoi și CS Cleopatra Constanța. Formația constănțeană este lider în clasamentul provizoriu, urmată de Baia Mare și de Dinicu Golescu, și trebuie să obțină cel puțin calificarea în finala mare pentru a cuceri titlul național. Cleopatra este ultima în clasament înaintea acestui ultim turneu al competiției.

Citește și:

Tomitanii Constanța, prima echipă de rugby din țară cu majorete!