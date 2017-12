Total GSM vinde telefoane second-hand ca fiind noi

Trăim vremurile în care tehnologia evoluează cu viteza luminii, iar ce este nou şi performant astăzi, cu siguranţă mîine nu va mai fi la fel de atrăgător. Din noianul de aparate de ultimă generaţie nu puteau lipsi telefoanele mobile, românii fiind printre europenii care se dau în vînt după celularele ultraperformante. Cu aproape 11 milioane de celulare, cîte unul pentru doi locuitori, România are performanţe demne de invidiat în privinţa utilizării telefoniei mobile. Camere de mare rezoluţie, music player, radio, filme, transfer rapid de date şi acces direct la Internet, GPRS, MMS şi Bluetooth, sînt accesorii utile fără de care un telefon mobil nu poate fi atractiv în zilele noastre. Şi nici măcar nu este vorba despre supertelefoane ca ale unor vedete ca David Beckam, ci doar celulare accesibile oricărui amator gata să scoată cîteva sute de euro din buzunar. Dacă ar fi ştiut că tehnologia avea să-i aducă mai multe necazuri decît bucuria de a avea un telefon ultraperformant în dotare, un constănţean spune că s-ar fi gîndit de două ori înainte să cumpere aşa ceva. Florin R. povesteşte că la sfîrşitul anului trecut s-a decis să achiziţioneze aparat Nokia 6270 de la firma Total GSM, situată pe str. Ştefan cel Mare din Constanţa. Bucuros nevoie mare că a reuşit să se aleagă cu un supertelefon pentru care a plătit doar 1.000 de lei, constănţeanul a plecat liniştit în concediu la munte. Cînd s-a întors, nu mică i-a fost mirarea cînd a descoperit că printre amintirile imortalizate în creierii munţilor se aflau şi imagin din…vara trecută! Nedumerit de întîmplare, Florin R. a dat fuga la magazinul cu pricina pentru a cere explicaţii, dar surpriză. "Am încercat să îi explic dealerului că telefonul avea acele fotografii făcute într-o perioadă în care aparatul nu se afla în posesia mea. Mi-a răspuns că nu este adevărat şi că am primit prin funcţia Bluetoooth aceste imagini, motiv pentru care firma nu are nicio obligaţie în schimbarea aparatului buclucaş", a declarat Florin R.

Văzînd că nu poate să-şi rezolve problema, bărbatul s-a adresat şi Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (OJPC) Constanţa. "Legea spune că în situaţia în care este vorba despre o persoană fizică, aceasta trebuie să depună la noi o reclamaţie, în baza căreia vom demara un control pentru a verifica autenticitatea petiţiei. Dacă avem de-a face cu o tranzacţie în care este implicată o persoană juridică, reclamantul are posibilitatea de a reclama firma respectivă în instanţă", a declarat directorul OJPC Constanţa, Gheorghe Trandafir. Deşi s-a chinuit mai bine de o lună să remedieze situaţia, Florin R. a tot fost dus cu vorba. "Nu este vorba despre banii daţi pe acel telefon, ci de respectarea unui principiu. În consecinţă, voi acţiona firma Total GSM în instanţa astfel încît să le demonstrez că respectul faţă de client ar trebui să fie mult mai important decît obţinerea unor cîştiguri nemeritate", a mai spus Florin R.