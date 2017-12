Transferuri spectaculoase la FC Farul

Aflată în luptă pentru promovarea în prima ligă, FC Farul Constanța are șanse mari să-și întărească lotul în această iarnă cu trei jucători care au evoluat în Liga 1 pentru Săgeata Năvodari. Gruparea de pe litoral l-a numit, joi, în funcția de manager sportiv pe Mihai Guliu, fost antrenor la Săgeata și la Delta Dobrogea Tulcea, iar noul oficial al constănțenilor a anunțat transferurile a trei jucători: fundașul central Florin Popa și mijlocașii Ovidiu Vezan și Marius Tigoianu. Cei trei au evoluat în prima parte a sezonului în Liga a 3-a, la Delta Tulcea, dar au devenit liberi de contract la finalul anului trecut. „Am venit cu gânduri bune, să ne atingem obiectivul și să ajungem în prima ligă. În vară, am primit o ofertă de la Farul, dar nu am putut să o accept, pentru că mă angrenasem în proiectul de la Tulcea. Din păcate, nu l-am putut duce până la capăt și îmi doresc din suflet să reușim ce ne-am propus la Farul, promovarea. Cei trei jucători sunt liberi de contract și poartă negocieri cu patronul clubului, Giani Nedelcu. În mare parte, ne-am înțeles, dar trebuie să vină și patronul la Constanța și să discute ei. Sper să rezolvăm, pentru că sunt trei jucători buni”, a explicat Guliu, care a fost înlocuit în această iarnă, la conducerea tulcenilor, de Tibor Selymes.

În vârstă de 30 de ani, Vezan a jucat timp de patru sezoane la Săgeata, fiind căpitanul echipei în prima ligă, apoi a trecut la Academica Clinceni. Același traseu l-a avut și Florin Popa, care are 32 de ani, în timp ce Tigoianu, în vârstă de 26 de ani, a evoluat doua sezoane la Săgeata, s-a mutat pentru un singur campionat la Gloria Buzău, iar în această vară a ajuns la Delta Dobrogea Tulcea, alături de foștii săi coechipieri. Cei trei au fost jucători de bază atât în sezonul în care Săgeata a promovat în prima ligă, cât și în cel petrecut de formația năvodăreană pe prima scenă a fotbalului românesc.

