Transportatorii, duși cu zăhărelul intervenționist

(Aproape că) a fost protest! Mega-show-ul promis de transportatorii români, care erau gata să blocheze traficul mai rău decât o fac turiștii vara în Constanța, s-a transformat într-o manifestație banală. Din 20.000 de autovehicule promise (numai în București) au rămas între 400 și 1.500 (în funcție de opțiunea politică), iar în Constanța, protestul a fost ca o scenă standard din traficul zilnic, când un șofer de TIR oprește pe centură să întrebe cât costă... Patronatul COTAR a anulat tot, fiind mulțumit că Guvernul a votat înghețarea tarifelor RCA. Alții au ieșit în stradă, fie pentru că nu fuseseră informați că protestul a picat, fie pentru că nu erau mulțumiți de intervenționismul prea firav al unui Guvern specializat în subvenționare comunistoidă și intrare cu bocancii în economia „liberă“.

SĂ FIE PROTEST! Transportatorii au protestat joi în București, dar și în restul marilor orașe, inclusiv la malul mării. Nu toți, însă. Patronatul COTAR, spre exemplu, și-a suspendat planul, întrucât, cu o zi în urmă, autoritățile votaseră OUG pentru înghețarea tarifelor RCA. Ba mai mult, actul normativ cuprinde acum și recomandările transportatorilor și Consiliului Concurenței. În alte cazuri, vestea anulării n-a ajuns până în provincie; și dacă tot era în plan protest... s-a protestat. La Constanța, spre exemplu, pe traseul acțiunii au apărut diverse microbuze, ai căror șoferi scandau împotriva... taxei de acces în oraș (!). „Au protestat unii de capul lor, fără autorizație. Noi am decis să renunțăm, pentru că am obținut ce-am vrut, adică înghețarea tarifelor RCA. Dar tot au apărut pe șosea unii cu microbuze, că le ia Primăria 50 lei la intrarea în oraș și că să fie scoasă taxa. Ce treabă are asta cu RCA? Culmea, au sunat la dispecerate și au chemat taxiuri să vină să-i sprijine. Am sunat și noi... la Poliție“. Cât despre protestul mai amplu din București, Neagu e de aceeași părere cu șeful cel mare al COTAR, Vasile Ștefănescu: au o motivație diferită (politică, evident - n.r.) - „Au ieșit în stradă patru din șase patronate. Cu doar 2.000 de mașini? Și au cerut demisia șefului Autorității de Supraveghere Financiară, Mișu Negrițoiu. De ce? Pe noi nu ne interesează cine conduce ASF, ci doar ca tarifele RCA să nu mai crească necontrolat“. De menționat că transportatorii constănțeni n-au luat parte nici la prologul protestului, când pe centurile marilor orașe din țară s-a circulat cu viteză redusă, îngreunându-se traficul. Probabil pentru că aici se merge deja cu 20 km/h, în timpul zilei. Iar în vară, cu turiști și lucrări foarte „eficiente“ la drumul spre Ovidiu, veșnic în derulare, a fost mai horror decât orice film aveau în cap transportatorii.

HAI CU INTERVENȚIA! În cealaltă tabără, președintele patronatului FORT, Augustin Hagiu, a spus că s-a ieșit în stradă pentru că OUG emisă de Guvern nu stipulează un preț de referință al RCA, ci lasă ASF să îl stabilească - „Vom protesta până când se va întâmpla ceva. Normal ar fi fost ca ASF să fixeze un prag sau să facem asta împreună și, astfel, să discutăm“. În replică, Guvernul a anunțat că nu are competențe să plafoneze tarifele RCA, ba chiar că-i de-a dreptul inadmisibil să i se ceară așa ceva. Cum? Executivul din România nu face intervenționism? Păi și care-i treaba cu toate subvențiile, ajutoarele de stat, Primele Case și cotele de 51% produse românești în supermarketuri? Un mister, ce mai! Și oricum, faptul că mandatează ASF să facă asta e același lucru. Explică analistul Florin Cîțu, căruia i-au ajuns la ureche doleanțele transportatorilor - „E nevoie să mai spun cât de tâmpită este, într-o economie de piață, soluția Guvernului de a impune un preț maxim într-o piață (stabilit de reglementator) sau e evident? La câte subvenții au introdus acești tehnocrați, e clar că se cred într-o economie de „piață““. Până la urmă, toată lumea a mers acasă, inspirată, pare-se, de declarația celui mai tranșant președinte al țării, Klaus Iohannis, care a cerut instituțiilor să găsească soluții. Deal-ul final cu ASF a fost ca tariful RCA pentru un camion să fie plafonat la 7.500 lei/an, față de 20.000 lei în prezent.