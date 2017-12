Trei constănţeni morţi şi 10 răniţi, printre victimele unui accident din Ungaria

Săraci lipiţi pămîntului, istoviţi de lupta pe care o dau zilnic pentru a supravieţui, înconjuraţi de pămînturile care nu le mai dau roade şi de copiii pe care nu vor nici în ruptul capului să-i vadă trăind la fel, oamenii satelor pleacă. Spre oraşe mai mari sau spre miraculoasa Europă căutînd cu îndărătnicie să-şi facă un rost, să strîngă nişte bani care să le permită să trăiască decent la întoarcere. Unii dintre ei visează şi reuşesc. Alţii visează şi îşi pierd viaţa în drum spre ţara făgăduinţei. Şapte români au murit şi 16 au fost răniţi, ieri dimineaţă, într-un accident rutier petrecut în Ungaria, după ce un autocar care plecase din Constanţa s-a ciocnit cu un trailer. Tragedia s-a produs pe un pod de peste Mureş, între localităţile Mako şi Szeged, în apropierea frontierei cu România. Din primele cercetări a reieşit că şoferul trailerului, român şi el, a adormit la volan şi a intrat pe contrasens, lovind autocarul care a zburat de pe pod şi a aterizat pe calea ferată. Bilanţul teribilului impact a fost cutremurător: şapte morţi, trei dintre ei fiind din localitatea constănţeană Ghindăreşti şi 16 răniţi. Trei pasageri, grav răniţi, se aflau aseară într-un spital din Szeged.

Doliu în Ghindăreşti

13 dintre cei 35 de pasageri ai autocarului supraetajat sînt din localitatea Ghindăreşti şi se îndreptau spre Cehia, unde urmau să lucreze în agricultură sau în construcţii. Ei îşi cumpăraseră bilete de drum din Constanţa de la o agenţie a firmei “Atlassib”, însă maşina în care călătoreau aparţine societăţii transportatoare “Orland”, din Cehia, care lucrează în parteneriat cu Atlassib şi efectuează curse regulate între România şi Praga. Vestea accidentului i-a şocat pur şi simplu pe localnicii din Ghindăreşti. Oamenii s-au strîns în centrul comunei pentru a afla ce s-a întîmplat în Ungaria şi apoi s-au întors în casele lor ca să-şi plîngă morţii sau să se roage pentru cei pe care Dumnezeu i-a cruţat. Uliţele pustii şi chipurile îngîndurate care răsăreau la răstimpuri din spatele zidurilor sau gardurilor mohorîte spuneau povestea unei zile cumplite pe care locuitorii Ghindăreştiului nu o vor uita probabil niciodată. Jumătate dintre locuitorii acestei comune sărace sînt plecaţi la muncă, în străinătate. Înconjurată de vecini şi de rude, ţinîndu-şi în braţe fiica neştiutoare, care o întreba senină cînd se întoarce tata acasă, Maria Arhip privea în gol, aşezată pe prispa casei sale. Şi-a pierdut doi fraţi şi a aflat că soţul ei se zbate între viaţă şi moarte: „Cînd am auzit azi dimineaţă ce s-a întîmplat, mi s-au tăiat mîinile şi picioarele. Au vrut să meargă acolo şi să muncească, ca să ne facem un rost, dar ne-a bătut Dumnezeu. Am fost inundată anul trecut, a venit potopul peste noi. Mi-am pierdut doi fraţi, din opt pe care-i am şi am auzit că soţul meu este în stare gravă. Nu mai simt nimic. Parcă sînt amorţită. E vai de capul meu. Au plecat toţi trei ieri dimineaţă, la ora 5.30. Nu mai fuseseră niciodată la muncă în străinătate. Ivan s-a dus ca sudor, Maxim ca salahor şi soţul meu ca să lucreze în agricultură. Am o fiică de nouă luni. Ivan are un băiat de 13 ani şi o fetiţă de 19 ani, iar Maxim are o fată de 27 de ani”, a povestit Maria Arhip cu lacrimi în ochi. Fenia Patap, soţia lui Ion Sava, se afla în curtea casei sale, alături de mama ei şi de băieţelul ei de numai patru ani. „Nu ştiu sigur ce s-a întîmplat cu soţul meu. Am auzit că ar fi murit, dar nu a venit nimeni să-mi confirme că s-a întîmplat într-adevăr lucrul ăsta. Aştept veşti, dar ele nu mai vin şi nu ştiu ce să mă fac. E un om aşa de bun... A plecat acolo ca să muncească şi să scoată nişte bani. În urma cu vreo şapte ani, a fost plecat în Israel, unde a stat doi ani, iar acum mergea peste hotare pentru a doua oară”, a mărturisit Fenia Patap, izbucnind în plîns în braţele mamei sale. Una dintre localnice era mai optimistă, pentru că îşi văzuse soţul la televizor. „Aseară am vorbit cu el la telefon. Era la graniţă şi-mi spunea că îi este bine. Azi am văzut la televizor ştirea şi l-am zărit şi pe el printre răniţi. Avea mîinile pansate şi avea sînge pe tricou, dar era bine. Aştept acum să se întoarcă acasă”, a spus Ana Evlante. Reprezentanţii Primăriei Ghindăreşti spun că vor face tot posibilul pentru a ajuta familiile celor implicaţi în tragedia din Ungaria. Un număr de 24 de pasageri ai autocarului, care au suferit răni uşoare, au ajuns aseară în ţară, cu un autocar Atlassib care a intrat prin vama Nădlac. Aceştia au fost ţinuţi foarte puţin timp la frontieră, controlul fiind urgentat pentru ca oamenii să poată ajunge cît mai repede la Arad. Ei vor fi duşi la autogara din localitate, de unde cei care vor pot să plece din nou spre Cehia, cu un alt autocar.