Încă mai sunt decizii de dat în ultimele partide din faza grupelor Ligii Campionilor la fotbal, în Grupele A, B, C şi D fiind trei locuri libere pentru optimi! În Grupa A, campioana Angliei, Manchester United, şi-a asigurat calificarea în optimi, dar încă mai poate pierde prima poziţie în grupă dacă Şahtior câştigă meciul din această seară. Ucrainenii au nevoie de victorie pentru a fi siguri de calificare şi pentru a nu avea nevoie de ajutorul spaniolilor de la Real Sociedad. În Grupa B, alături de Real Madrid va avansa în optimi Galata sau Juventus, în funcţie de rezultatul meciului direct. Turcii au doar varianta victoriei, în timp ce Juventus îşi poate permite şi un egal, ceea ce face misiunea italienilor mult mai uşoară. La primăvara europeană mai poate spera şi FC Copenhaga, dar numai la UEFA Europa League, acolo unde poate ajunge dacă obţine cel puţin un punct mai mult decât Galata sau dacă învinge pe Real, iar Juventus pierde! În Grupa C, PSG este deja calificată de pe prima poziţie şi va juca la Lisabona cu rezervele, prilej pentru Benfica să mai spere la optimi! Dar Olympiacos are calificarea asigurată dacă trece de Anderlecht, echipă cu o prestaţie modestă în acest sezon. În sfârşit, în Grupa D, la München se luptă pentru prima poziţie, oaspeţii având nevoie de o victorie la două goluri diferenţă pentru a trece în frunte! Iar la Plzen, Viktoria poate obţine o calificare puţin scontată în UEL, dacă învinge campioana Rusiei!

Programul din această seară, toate meciurile fiind programate de la ora 21.45 - GRUPA A: Manchester United - Şahtior Doneţk (în direct la Digi Sport 1 şi Dolce Sport 1), Real Sociedad - Bayer Leverkusen. Clasament: 1. MANCHESTER UNITED 11p (golaveraj: 11-3), 2. Şahtior 8p (7-5), 3. Bayer 7p (8-10), 4. Real Sociedad 1p (1-9).

GRUPA B: Galatasaray Istanbul - Juventus Torino (TVR 1, Digi Sport 3), FC Copenhaga - Real Madrid. Clasament: 1. REAL MADRID 13p (18-5), 2. Juventus 6p (9-8), 3. Galatasaray 4p (7-14), 4. FC Copenhaga 4p (4-11).

GRUPA C: Benfica Lisabona - Paris St. Germain, Olympiacos Pireu - RSC Anderlecht Bruxelles. Clasament: 1. PSG 13p (15-3), 2. Olympiacos 7p (7-7), 3. Benfica 7p (6-7), 4. Anderlecht 1p (3-14).

GRUPA D: Viktoria Plzen - CSKA Moscova, Bayern München - Manchester City (Digi Sport 2 şi Dolce Sport 2). Clasament: 1. Bayern 15p (15-2), 2. Manchester City 12p (15-8), 3. CSKA 3p (7-15), 4. Viktoria 0p (4-16).