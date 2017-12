Trei puncte mari pentru FC Farul

După două săptămîni extrem de agitate, FC Farul a reuşit să iasă din situaţia de criză din clasamentul Seriei I, obţinînd o victorie importantă, scor 2-0, în fieful celor de la Dinamo II Bucureşti, în etapa a 10-a a Ligii a II-a. Forţat să schimbe defensiva, din cauza lui Diogo Da Silva, antrenorul Marius Şumudică a surprins încă din start, trimiţîndu-l în centrul apărării pe veteranul Ion Barbu, care nu a fost reţinut în lot în ultimele jocuri din cauza evoluţiilor slabe. Mutarea a dat randament, bucureştenii fiind ţinuţi de poarta apărată de Sardescu în debutul partidei. În schimb, ofensiva constănţeană a măcinat apărarea gazdelor şi, după ce Chico a ratat preluarea în min. 10, singur cu portarul Oprea, Cristocea a zguduit transvesala un minut mai tîrziu, cu un şut puternic de la 16 m. Presiunea formaţiei de pe litoral s-a concretizat în min. 17, cînd Măţel a reluat cu capul, la colţul lung, după o lovitură de colţ executată de Cristocea. Şase minute mai tîrziu, FC Farul a fost la un pas să-şi dubleze avantajul, însă mingea trimisă de Cristocea a trecut pe lîngă poartă. În plină dominare a constănţenilor, Dinamo II a ameninţat poarta apărată de Sardescu, Rus ţintind transversala cu o “torpilă” de la 25 m. Ultimele cinci minute ale reprizei le-au aparţinut oaspeţilor, Cosmin Matei şutînd pe lîngă poartă din 6 m, în timp ce Cristocea a primit un cartonaş galben pentru simulare, deşi a fost incomodat evident în careul gazdelor de către portarul dinamovist. Asaltul constănţenilor a continuat şi după pauză, repriza secundă debutînd cu două intervenţii excelente a lui Oprea la şuturile lui Măţel şi Matei. Ultimul a fost protagonistul fazei din min. 64, cînd a pătruns în careul gazdelor, Topor l-a faultat, iar centralul Marius Constantinescu a arătat punctul cu var. Lovitura de pedeapsă a fost executată perfect de Chico, portughezul stabilind rezultatul final: 2-0 pentru Farul. Pînă la final, bucureştenii au căutat golul de onoare, cea mai mare ocazie înregistrîndu-se în min. 80, cînd Mendy a scos cu capul, de pe linia porţii, mingea trimisă de Predescu. Succesul de la Bucureşti a scos FC Farul din zona retrogradării, însă elevii lui Marius Şumudică au nevoie de o serie de victorii în următoarele etape pentru a se apropia de poziţiile fruntaşe.

Au evoluat - Dinamo II (antrenor Costel Orac): Oprea - Topor, D. Grigore, Axinte, Varela (81 C. Stan) - Dragalina, Rus (72 Soare), Diaz, C. Predescu - Damaschin, J. Mendy (68 Diego); FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Sardescu - Măţel, Papp, I. Barbu, G. Mendy - B. Andone, Cristocea, Teekloh, C. Matei (75 Leu) - M. Ene (56 Fatai, 68 Păcuraru), Chico. Marcatori: Măţel 17, Chico 64-pen. Cartonaşe galbene: Damaschin / G. Mendy, Cristocea, Chico, Papp. Au arbitrat: Marius Constantinescu (Craiova) - Nicolae Dobrică (Rm. Vîlcea) şi Anghel Voicu (Argeş). Spectatori: 300.

Şumudică şi-a lăudat elevii

La finalul partidei, Marius Şumudică şi-a lăudat jucătorii pentru joc, dar mai ales pentru atitudinea din teren. “Este victoria lor. Dacă aveau aceeaşi atitudine şi în celelalte meciuri, eram mult mai sus în clasament. Am jucat bine, ne-am creat numeroase ocazii şi diferenţa ar fi putut să fie mult mai mare. Am cîştigat trei puncte importante, care ne dau încredere pentru următoarele etape, cînd trebuie să luăm cît mai multe puncte”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral. Delegaţia constănţeană a revenit ieri acasă, iar jucătorii au primit liber pînă marţi după-amiază.