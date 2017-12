“Tricolorii“ mizează pe o surpriză în faţa Suediei

După dezamăgirea produsă în preliminarile pentru Campionatul European din 2016, când a fost eliminată de modesta echipă a Finlandei, naţionala de handbal masculin a României încearcă să obţină o spectaculoasă calificare la Campionatul Mondial din 2015. În play-off-ul de calificare la turneul final al CM din Qatar (programat în perioada 17 ianuarie - 1 februarie), “tricolorii“ vor întâlni vicecampioana olimpică Suedia, prima manşă având loc sâmbătă, de la ora 18.00, la Sala “Dinamo“ (DigiSport 1). Returul se va disputa pe 15 iunie, ora 16.15, la Goteborg.

România şi Suedia sunt două dintre cele trei naţiuni (alături de Franţa) cu patru titluri mondiale în palmares, însă statistica nu mai este de multă vreme un prieten al naţionalei tricolore. Suedia, pregătită de Erik Staffan Olsson, are în componenţă jucători legitimaţi la echipe de top ale Europei, precum proaspăta câştigătoare a Ligii Campionilor, Flensburg-Handewitt (Mattias Andersson - portar, Tobias Karlsson - pivot), THW Kiel (Niclas Ekberg - extremă dreapta, Johan Sjostrand - portar), noua deţinătoare a Cupei EHF - Pick Szeged (Jonas Larholm - inter stânga), Fuchse Berlin, Rhein-Neckar-Lowen sau HSV Hamburg. De partea cealaltă, va fi prima partidă oficială a României cu noul selecţioner francez Christian Gaudin (47 ani), acesta dorind o altă mentalitate. „Ştim că nu va fi uşor, ştim că Suedia se numără printre cele mai bune echipe naţionale, dar am văzut la antrenamente jucătorii concentraţi şi cred că se poate orice. Ştim că şansele nu sunt 50-50, dar eu am spus mereu că, atât timp cât există 1 la sută şanse, sunt încrezător. Ar trebui să nu mai vorbim despre trecut, ci doar despre ce este acum şi ce va fi în viitor“, a declarat Gaudin într-o conferinţă de presă. „Este o atmosferă plăcută, aşa cum trebuie să fie la echipa naţională. Pornim cu şansa a doua, dar în sport orice este posibil. Împotriva echipelor de top am făcut mereu partide foarte bune, atât cu HCM, cât şi cu echipa naţională. Nu este imposibil să învingem Suedia şi să ne calificăm. Un meci foarte greu, cu jucători ce au evoluat atât la Final Four-ul Cupei EHF, cât şi la Final Four-ul Ligii Campionilor. Avem câţiva jucători noi faţă de campaniile trecute de calificare, dar cu state vechi la prima reprezentativă, astfel că vor aduce cu siguranţă un plus“, a declarat căpitanul primei reprezentative, Mihai Popescu. Iată şi lotul României pentru această dublă cu Suedia - portari: Mihai Popescu (HCM Constanţa), Ionuţ Ciobanu (HC Odorhei), George Şelaru (Energia Pandurii Târgu Jiu); extreme dreapta: Valentin Ghionea (Wisla Plock), Marius Sadoveac (HCM Constanţa), Andrei Mihalcea (HC Odorhei); interi dreapta: Bogdan Criciotoiu (TSG Friesenheim), Florin Acatrinei (Energia Pandurii Târgu Jiu), centri: Cristi Fenici (Ştiinţa Bacău), Ionuţ Rotaru (Ştiinţa Bacău), Alexandru Csepreghi (Creteil); interi stânga: Alexandru Şimicu (HCM Constanţa), Ciprian Şandru (Dinamo Bucureşti); extrema stânga: George Buricea (HCM Constanţa), Alexandru Asoltanei (Energia Pandurii Târgu Jiu); pivoţi: Marius Novanc (HCM Constanţa), Albert Cristescu (HCM Constanţa), Dragoş Iancu (Ştiinţa Bacău).