Tricolorii se afundă în mediocritate

Naţionala României şi-a continuat declinul marţi seara, bifând al doilea meci consecutiv din preliminariile Campionatului European din 2012. După egalul cu Albania de pe teren propriu, 1-1, echipa pregătită de Răzvan Lucescu a smuls un punct chinuit în fieful reprezentativei Belarusului, 0-0, şi ocupă un ruşinos loc 5 în clasamentul Grupei D, după primele două runde. În ciuda numeroaselor schimbări din formula de start, tricolorii nu au reuşit să-şi domine adversarul, trăind doar prin acţiunile lui Bogdan Stancu, blocat în două rânduri de portarul gazdelor, Jevnov. Chiar şi aşa, selecţionerul a părut mulţumit de elevii săi şi a dat vina pe ghinion. “Este o perioadă ghinionistă, în care orice ai face nu reuşeşti mai mult decât atât. Am făcut un joc bun, am recuperat multe mingi şi am avut patru mari ocazii de gol. Şansele sunt aceleaşi, pentru că există un echilibru în grupă. Trebuie să acceptăm situaţia existentă, că noi suntem în continuă cădere”, a explicat Lucescu jr. În schimb, preşedintele FRF, Mircea Sandu a şocat la întoarcerea în ţară: “Am fost mai buni, dar nu am reuşit să înscriem. Din şase puncte avem doar două. Dacă batem în Franţa, lucrurile vor reveni pe făgaşul normal. Lui Răzvan Lucescu este posibil să îi prelungim contractul până în 2014”.

Au evoluat echipele - Belarus (selecţioner Bernd Stage): Jevnov - Şitov, Omelianciuk, Martinovici, Iurevici - V. Hleb, Kornilenko (76 Rodionov), Kulchi, A. Hleb (73 Putilo) - Kutuzov (87 Krivets), Kisliak; România (selecţioner Răzvan Lucescu): Pantilimon - Maftei, Tamaş, Chivu, Raţ - Rădoi, Florescu - Torje (46 Cociş), B. Stancu (73 D. Niculae), Deac (83 Marica) - Bilaşco. Cartonaşe galbene: Deac, Rădoi, Maftei. Arbitri: Pavel Kralovec - Miroslav Zlamal şi Martin Wilczek (Cehia). Tot marţi s-au jucat meciurile: Albania - Luxemburg 1-0 şi Bosnia - Franţa 0-2. Clasament: 1. Albania 4p; 2. Belarus 4p; 3. Bosnia 3p; 4. Franţa 3p; 5. România 2p; 6. Luxemburg 0p.