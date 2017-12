Tricolorii vor victorie cu Uruguay

Tricolorii au intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru meciul amical cu Uruguay, programat mâine, de la ora 20.30, pe stadionul Naţional Arena din Bucureşti. Astfel, în frunte cu selecţionerul Victor Piţurcă, jucătorii au participat la prezentarea noului echipament şi au anunţat că doresc să obţină o victorie în disputa cu sud-americanii. „De obicei nu mă gândesc la spectacol într-un meci, mă gândesc cum să fac să câştigăm partida. Aşa voi face şi acum, când vom întâlni o echipă puternică precum Uruguay. Moralul nostru este foarte bun, echipa este în schimbare şi mulţi băieţi au acum ocazia să joace împotriva unor fotbalişti formidabili. Sper să fim mulţumiţi la final de felul cum am jucat, dar şi pentru jucători. Ar fi un rezultat răsunător dacă am reuşi să câştigăm. Întâlnim cea mai bună echipă din America de Sud, Argentina stă la coadă acum. I-am mai întâlnit şi în turneul din America, îi cunoaştem, ştiu că practică un fotbal pe contraatac, aşa cum fac şi acum”, a spus Piţurcă, adăugând că şi-ar fi dorit să joace cu Uruguay la Constanţa: „Dacă ar exista un stadion atât de mare la Constanţa, fiţi siguri că am fi jucat acolo”. „Trebuie să fim realişti. Acesta este nivelul nostru în momentul de faţă, iar dacă nu ne vom califica, nu ştiu ce ar trebui să se mai facă. Cred că ar trebui să schimbăm jucătorii. Acum întâlnim o echipă valoroasă, cu jucători foarte buni. Va fi un meci în care vom vedea unde suntem”, a adăugat fundaşul Dorin Goian.